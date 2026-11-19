Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) – ABNA –Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) di daxuyaniyeke xwe de, ku tê de biryarên zîndanê heta hetayê û cezayên zîndanê yên demdirêj li dijî hejmareke mezin ji Alimên Behreynê hatine şermezarkirin, tekez kir ku ev biryar di şert û mercên tundkirina zordariyê ya bêhempa de û di çarçoveya zext û sînordariyên berfireh de hatine dayîn; sînordariyên ku desthilatdarên Behreynê li ser şagirtên mekteba Ehlu’l-Beyt (s.x) ferz kirine. Ev yek hewcedariya bersiveke navneteweyî ya cidî û biryardar li hember binpêkirinên mafên mirovan li Behreynê derdixe holê.
Nivîsa daxuyaniya Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) wiha ye:
Civîna Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) bi xemgîniyeke kûr û bi tundtirîn awayî, biryarên zîndanê heta hetayê û cezayên zîndanê yên demdirêj li dijî hejmareke mezin ji alim û kesayetiyên olî yên Behreynê şermezar dike. Ev biryar di encama dadweriyên ku tê de kêmtirîn garantiyên dadweriya dadmend jî nehatiye parastin de hatine dayîn. Ev yek nîşaneya eşkere ya siyasîkirina desthilata dadweriyê û bikaranîna cezayên ku azadiya kesan ji wan tê desteserkirin, wek amûreke zextê li dijî kesên ku di raman û baweriyên xwe de dijber in, û herwiha wek rêbazek ji bo tengkirina pêkanîna ayînên olî û derbirîna aştiyane ya baweriyê ye.
Li gorî raporên pêbawer, ev biryar li dijî komeke ji alim, xetîb û xwendekarên zanistên olî hatine dayîn. Sedema vê yekê çalakiyên wan ên olî û civakî, helwestên wan ên aştiyane, an jî bikaranîna mafê wan ê azadiya derbirînê û azadiya ol û baweriyê ye. Daneyên heyî nîşan didin ku di van dadweriyan de garantiyên pêwîst ji bo parastina xwe ya tawanbaran nehatiye peydakirin, dadwerî bi awayekî têr û pêwîst nehatine vekirin û pîvanên dadweriyeke dadmend, bêalî û vekirî li pêşiya dadgeheke xwedî desthilat, serbixwe û bêalî nehatine bicîhanîn. Ev yek gumanên cidî derbarê rewa û dadmendiya van biryaran de derdixe holê.
Li gorî hiqûqa navneteweyî ya mafên mirovan, azadiya ol û baweriyê, azadiya derbirînê, azadiya kombûna aştiyane û mafê dadxwaziyê li pêşiya dadgeheke serbixwe û bêalî, mafên bingehîn in ku ji bo hemû kesan hatine garantîkirin. Xala 18 a Peymana Navneteweyî ya Mafên Sivîl û Siyasî azadiya raman, wijdan û olê diyar dike; xala 19 azadiya derbirînê û xala 26 jî qedexekirina cudakariyê tekez dike. Di heman demê de, xalan 9 û 14 ên vê peymanê mafê azadiya kesane û mafê dadweriya dadmend, di nav de bingeha bêgunehbûna tawanbaran heta îsbatkirina tawanê, mafê parastina xwe, mafê bikaranîna parêzerekî û dadweriya dadmend û vekirî li pêşiya dadgeheke xwedî desthilat, serbixwe û bêalî, destnîşan dikin. Herwiha, xalan 10 û 11, û herwiha xalan 5 û 7 ên Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan, qedexekirina îşkenceyê û muameleya hov, nemirovane an biçûkxistinê, û mafê her kesî yê dadweriyeke dadmend û vekirî li pêşiya dadgeheke serbixwe û bêalî, garantî dikin.
Dayîna cezayên zîndanê heta hetayê û cezayên zîndanê yên demdirêj li dijî alimên olî ji ber xutbe û axaftinên olî an jî helwestên wan ên aştiyane, cezayên ne li gorî pîvanan in û binpêkirina mafên ku di hiqûqa navneteweyî de hatine garantîkirin e. Ev biryar li dijî prensîba cudakariyê ya qedexekirî ne û binpêkirina erkên navneteweyî yên Behreynê yên di çarçoveya Peymana Navneteweyî ya Mafên Sivîl û Siyasî, Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan, Prensîbên Bingehîn ên Serxwebûna Desthilata Dadweriyê, Prensîbên Bingehîn ên Rola Parêzeran û Danezana Parêzvanên Mafên Mirovan de ne. Herwiha, bikaranîna biryarên komî û cezayên giran li dijî hejmareke mezin ji alim û xetîban, mirov tîne bîra pratîkên rejîmên totalîter; ev yek jî baweriya bi serweriya qanûnê û serxwebûna dadweriyê li Behreynê lawaz dike.
Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) tekez dike ku dadkirina her kesî, di nav de alimên olî jî, divê li gorî qanûnê û bi parastina hemû garantiyên dadweriya dadmend pêk were; ne ku dadgeh bibe amûreke cezakirina raman, bawerî û pêkanîna ayînên olî. Domandina van pratîkan dê rewşa polarîzasyon û aloziyê kûrtir bike, derfetên diyalog û lihevhatina neteweyî lawaz bike û herêmê ber bi bêewletiyeke mezintir ve bibe.
Ji ber vê yekê, Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (a.s.) ji hikûmeta Behreynê dixwaze ku:
1. Hemû alimên olî, xetîb û welatiyên ku ji ber bikaranîna aştiyane ya mafên olî û azadiya derbirîna xwe hatine mehkûmkirin, bê şert û merc yekser berdan; an jî wan bi parastina hemû garantiyên dadweriya dadmend, li pêşiya dadgeheke serbixwe û bêalî, ji nû ve dadbar bike.
2. Dayîna biryarên komî û cezayên giran û ne li gorî pîvanan rawestîne û dev ji bikaranîna siyasî ya desthilata dadweriyê berde.
3. Azadiya ol û baweriyê, azadiya derbirînê û azadiya kombûna aştiyane biparêze û garantî bike ku alim û xetîb ji ber çalakiyên xwe yên olî yên aştiyane, bi tu awayî rastî zext, tengkirin an şopandinê nebin.
4. Serxwebûna desthilata dadweriyê, vekirîbûna dadweriyan, mafê parastina xwe û prensîba bêgunehbûna tawanbaran, li gorî pîvanên navneteweyî yên mafên mirovan, garantî bike.
Herwiha, Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) ji hemû saziyên Neteweyên Yekbûyî yên di warê mafên mirovan de dixebitin, bi taybetî Ofîsa Komîseriya Bilind a Mafên Mirovan a Neteweyên Yekbûyî, Encumena Mafên Mirovan û raporterên taybet ên derbarê azadiya ol û baweriyê, serxwebûna dadwer û parêzeran û azadiya derbirînê; herwiha ji Rêxistina Hevkariya Îslamî, merceyên olî û alimên mezin dixwaze ku van biryaran bi fermî û bê derengî şermezar bikin û ji hikûmeta Behreynê bixwazin ku pabendî erkên xwe yên navneteweyî bimîne, kesên mehkûmkirî berdan, dadweriya wan a dadmend garantî bike û rê li ber bikaranîna cezayên giran û demdirêj wek amûreke zextê li dijî alimên olî û kesên dijber di raman û baweriyên xwe de bigire.
Komara Îslamî ya Îranê, di heman demê de ku piştgiriya xwe ji malbatên alimên mehkûmkirî û kesên ku ji van biryaran zirar dîtine re ragihîne, van pratîkên nemirovane bi tundî şermezar dike, li ser encamên xeternak ên domandina siyaseta zordariyê û cezakirina komî li herêmê hişyarî dide û tekez dike ku pêwîst e hemû welat pabendî pîvanên mafên mirovan bin û girtinên bêrehm û cezayên giran û ne li gorî pîvanan qedexe bikin.
Divê bê gotin ku ev biryar di şert û mercên tundkirina zordariyê ya bêhempa de û di çarçoveya zext û sînordariyên berfireh de hatine dayîn; sînordariyên ku desthilatdarên Behreynê li ser şagirtên Mekteba Ehlu’l-Beyt (s.x) ferz kirine. Di nav van tedbîran de şopandina kesan ji ber hestên wan ên mirovî û dilovanîya wan bi gelê Îranê re, di rojên şînê de ji ber windakirina rêberê xwe yê mezin; binpêkirina azadiya derbirînê û kombûna aştiyane; û bikaranîna tedbîrên dadwerî û ewlehiyê yên giran ji bo tirsandina dijberan jî hene. Ev yek hewcedariya bersiveke navneteweyî ya cidî û biryardar li hember binpêkirinên mafên mirovan li Behreynê derdixe holê.
Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x)
26-ê Abanê 1405 (17-ê Mijdara 2026)
Dawiya nûçeyê
Etîket
- Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x)
- Mafên mirovan
- Behreyn
- Desthilata dadweriyê
- Neteweyên Yekbûyî
- Şîeyan
- Alimên Behreynê
Your Comment