Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ji destpêka sedsala 21an ve, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi hevkariya siyasî û medyayî ya rejîma Sihyonî hewl da ku herêma sêgoşeya sînorî ya di navbera Brezîl, Paraguay û Arjantînê de wekî yek ji navendên çalakiya torên darayî û bazirganî yên Hizbullahê bidin nasîn. Di vê çarçoveyê de, çalakiyên bazirganî yên civakên bi eslê Lubnanî ku bi dehan salan li vê herêmê jiyabûn, bi fînansekirina Hizbullahê, şuştina pereyan, qaçaxçîtiya madeyên hişbir û sextekirina pere û belgeyan ve hatin girêdan.
Li gorî rapora rojnameya "El-Axbar" a Lubnanê, ev vegotin hêdî hêdî bi raporên îstîxbaratê, lêkolînên ewlehiyê, cezayan û pêşkeftinên dadrêsî hate xurtkirin û bû nêzîkatiyek hema hema sazkirî di berjewendiya civaka Lubnanî û çalakiya wê ya aborî de li vê herêmê.
Lêbelê, rayedarekî ewlehiyê yê Amerîkî ku bi salan li herêma Amerîkaya Başûr bi Saziya Îstîxbarata Navendî ya Amerîkayê (CIA) re hevkarî kiriye, eşkere kiriye ku raporên îstîxbaratê yên bingeha van tawanan, li gorî daxwazê û bêyî ku li ser ti delîlekê bisekinin, hatine amadekirin. Raporên ku di bersiva ferman û zextên siyasî de hatine amadekirin.
"David Hathaway" ku nêzî 30 salan di Dezgeha Têkoşîna li dijî Madeyên Hişbir a Amerîkayê de xebitiye, rave kiriye ka çawa ji karmendên saziyên îstîxbaratê dihat xwestin ku tawanan li dijî bazirganên bi eslê Rojhilata Navîn, di nav de Lubnanî, sexte bikin. Tawanên ku ew piştgiriya darayî ya Hizbullah an Hemasê dikin. Her wiha ji wan dihat xwestin ku raporan di piştrastkirina van tawanan de amade bikin.
Şahidiya Hathaway ku niha serokê polîsê wîlayeta "Santa Cruz" li eyaleta "Arizona" ye, perdeyê ji pêvajoyeke dirêj a hilberîna gumanê radike.
Pêvajoyek ku tê de berjewendiyên siyasî û darayî di rêberkirina çalakiyên îstîxbaratê de rol lîstine da ku vegotinekê saz bikin ku bazirganên Lubnanî li Amerîkaya Başûr dihewîne.
Ev tawan ji sala 2004an ve bûn polîtîkaya fermî. Dema ku Wezareta Gencîneya Amerîkayê, "Esad Ehmed Berkat" bazirganê Lubnanî û du pargîdaniyên wî bi tawana fînansekirina Hizbullahê xist nav lîsteya cezayan.
Du sal şûnda, berfirehiya tedbîrên xwe berfireh kir û 9 kes û du saziyên din bi tawana pêşkêşkirina piştgiriya darayî û lojîstîkî ji Hizbullahê re, ceza kirin. Di salên paşîn de jî navê çend Lubnaniyan bi tawana beşdarbûnê di qaçaxçîtiya madeyên hişbir û pereyên sexte an bikaranîna pargîdaniyên import û exportê wekî bergiriyê ji bo baskê darayî yê Hizbullahê di lîsteyên cezayê xwe de cih kir.
Bi vî awayî, komela cezayan, tawanan, lêkolînan û pêşkeftinên dadrêsî çêbû ku çalakiya aborî ya Lubnaniyan li Amerîkaya Başûr di bin mîkroskopa gumana ewlehiyê de danî. Lê pirsa ku hîn bêbersiv ma ev bû ku ev tedbîr çiqas li ser delîl û belgeyên rastîn bingehîn bûn?
Ferman ev bû: Bazirganên Lubnanî wekî piştgirên Hizbullah an Hemasê bidin nasîn
Hathaway di hevpeyvînekê de ku roja yazdehem a vê mehê bi bernameya "Judging Freedom" re kir, got: Di hemû salên ku ez li derveyî Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di saziyên îstîxbaratê de çalak bûm, min qet nedît ku ferman ji Qesra Spî ber bi hêzên meydanê ve werin şandin an Kongre fermanekê ji bo pêkanîna karekî li meydanê derxîne, ji bilî dema ku bexşdêrên mezin, lobiya rejîma Sihyonî an kompleksa pîşesaziya leşkerî dixwestin meseleyekê li herêmê pêş bixin û wê wekî şertê berdewamiya herikîna alîkariyên xwe yên darayî deynin.
Ev bernameya siyasî û gotûbêjî "Andrew Napolitano" dadgerê berê yê Amerîkî li YouTubeê dimeşîne û li gorî agahiyên raporê, zêdetirî 419 mîlyon dîtin hene.
Hathaway di berdewamê de behsa daxwazên diyarkirî kir ku ji karmendên saziyên îstîxbaratê yên Amerîkayê re dihatin pêşkêşkirin. Wî rave kir: Gelek senator, endamên heyetên şandî yên Kongreyê, rayedarên Qesra Spî, staba hevbeş a hêzên çekdar û heta cîgirê serokê Amerîkayê dihatin da ku raporên raveker ji civaka îstîxbaratê werbigirin. Xema sereke ya wan, bo nimûne, ev bû ku ji me û bi taybetî ji karmendên saziyên îstîxbaratê li Amerîkaya Başûr re bibêjin ku divê hûn bazirganên ji Rojhilata Navîn wekî bazirganên Lubnanî bibînin û wan di nav piştgirên Hizbullah an Hemasê de binav bikin. Em dixwazin hûn dosyayeke îstîxbaratê amade bikin ku vê yekê îspat dike.
Hathaway vê mekanîzmayê wekî formek serdestiya berjewendiyên taybet li ser saziyên hikûmeta Amerîkayê dibîne û ji bo wê têgîna "îtaeta pêşwext" bikar tîne.
Wî rave dike: Analîstê îstîxbaratê ku li pey pêşveçûna kariyerê ye, dizane ku amadekirina raporteke wiha dikare fersendên kariyerê yên zêdetir jê re peyda bike û hevdem alîkariya bexşdêran bike ku kontrola xwe li ser Kongreya Amerîkayê xurtir bikin. Di dawiyê de, ew raporteke amade dike ku ti bingeha rastîn tune û encamê digire ku bazirganên Lubnanî li herêma sêgoşeya sînorî tenê bi armanca bidestxistina dahatê ji bo fînansekirina Hizbullahê bazirganiyê dikin. Heta ku ti delîla pêbawer tune be jî ji bo piştgirîkirina vê îdiayê, rapor digihîje Washingtonê, daxwazên komek bexşdêran pêk tîne û alîkariya endamên Kongreyê dike ji bo hilbijartina wan a ji nû ve.
Hathaway di dawiyê de dibêje ku ev tenê rewşa bû ku wî şahidî kir ku fermanên wiha ji jor ber bi jêr ve têne derxistin. Ku armancên çalakiyên îstîxbaratê li gorî berjewendiyên bexşdêran bêne diyarkirin.
Vegotina Hathaway erdê ji bo raberkirina pirsên berfirehtir li ser komela texmîn û tawanên îstîxbaratê yên ku di salên borî de di dosya û herêmên cuda de hatine hilberandin amade dike. Tawanên ku bûn sedema veguherîna îdiayên bêpiştgirî bo rastiyên xuya qethî û bûn bingeha cezayan û pêşkeftinên dadrêsî.
Paşnavê gumana ewlehiyê li herêma sêgoşeya sînorî
Rêhên gumana ewlehiyê li ser bazirganên Lubnanî li Amerîkaya Başûr vedigere dehsala 1970an. Dema ku saziyên ewlehiyê yên herêmê amadebûna berfirehbûyî ya Lubnaniyan ji perspektîva nakokiya Ereb-Sihyonî dinirxandin û di navbera çalakiyên bazirganî yên koçberan û îhtimala beşdarbûna wan di çalakiyên siyasî an ewlehiyê de têkilî danî.
Ev nêzîkatî ji wê demê ve guhertinên bi serê xwe dît heta ku sêgoşeya sînorî ya di navbera Brezîl, Paraguay û Arjantînê de bû yek ji axên sereke yên tawanên Amerîkayê li ser fînansekirina Hizbullahê û bazirganên Lubnanî yên vê herêmê ketin ber pêlên li pey hev ên lêkolînan, senifandinên ewlehiyê û cezayan.
Yek ji bûyerên sereke yên pêşîn ên di vî warî de vedigere roja çarem a Gulanê ya sala 1970an. Dema ku balyozxaneya rejîma Sihyonî li bajarê "Asunción" paytexta Paraguayê, bû armanca gulebarana du Filistîniyan.
Piştî ku medyayên Brezîlî îhtimal dan ku çekên di vê êrîşê de hatine bikaranîn ji bajarê "Foz do Iguaçu" li herêma sêgoşeya sînorî hatine kirîn, polîsê Brezîlê lêkolînekê dest pê kir ku bazirganên Lubnanî yên çalak li vî bajarî jî dihewand.
Ev lêkolîn li ser vê ferzkirinê bingehîn bû ku kesên navborî dibe ku bi meseleya Filistînê re têkilî hebin an di êrîşê de dest hebin. Di dema lêkolînan de, navê sê Lubnaniyan wekî gumanbar hatin raberkirin.
Lêbelê, efserê herêmî yê berpirsiyarê dosyayê piştî nêzî mehekê gihîşt vê encamê ku ti delîl tune ku bazirganên herêmê bi vê êrîşê ve girêbide. Bi vê re jî, rapora wî ya dawîn agahiyên hûrgilî li ser Lubnaniyên armanca lêkolînê dihewand, di nav de hejmara pasaportê, taybetmendiyên nasnameyê, navnîşana malan û cihê karê wan.
Bi gotineke din, nebûna delîlan nehişt ku pêvajoya ewlehiyê bi dawî bibe. Lêbelê lêkolîn bi berhevkirina agahiyên berfireh li ser civaka Lubnanî û çalakiyên wê yên bazirganî hatin, ew jî li ser bingeha bûyerekê ku têkiliya vê civakê pê re qet nehat îspatkirin.
John Tawfiq Karam, lêkolîner, vê bûyerê di xebata xwe de bi sernavê "Diyasporaya Lubnanî li Herêma Sêgoşeya Sînorî û Dîsa Xêzkirina Jeopolîtîka Amerîkaya Başûr, 1950 heta 1992" (The Lebanese Diaspora at the Tri-Border and the Redrawing of South American Geopolitics, 1950–1992) belge kiriye.
Ev lêkolîn çêbûna torên koçberiyê û bazirganiyê li Brezîl, Paraguay û Arjantînê, guhertinên rewşa Lubnaniyan di aboriyên herêmî de û pêvajoyekê dinirxîne ku tê de berjewendiya wan hêdî hêdî ji dîtina wekî bazirgan û koçber guherî bo ketina bin senifandinên ewlehiyê yên têkildarî nakokiyên Rojhilata Navîn.
Amadebûna Lubnaniyan li herêma sêgoşeya sînorî vedigere dehsala 1950an. Dema ku koçberên pêşîn li bajarên "Foz do Iguaçu" li Brezîlê û "Ciudad del Este" li Paraguayê bi cih bûn. Piraniya van koçberan ji herêma Beqaa ya Rojava ya Lubnanê bûn.
Di dehan salên 1970 û 1980an de, pêla koçberiyê berfireh bû û hejmareke zêdetir ji niştecihên Beqaa û başûrê Lubnanê dihewand. Pêvajoyek ku şerê navxweyî û xirabbûna şert û mercên ewlehiyê û aborî yên Lubnanê wê han da.
Van koçberan dest bi çalakiyê bi firotina gerokî kirin û paşê berê xwe dan damezrandina firoşgeh û dikanên pêşkêşkirina cil, qumaş û amûrên malê. Di berdewamê de, berfirehiya çalakiyê wan berfireh bû bo importa kelûpelan, amûrên elektronîkî, bêhn û berhemên xemilandinê û tenduristiyê û her wiha belavkirina berhemên Brezîlî li bazara welatên cîran.
Sînorên tevlihev ên sê welatan jîngeheke guncaw ji bo mezinbûna vê çalakiya bazirganî ya sînorî peyda dikir. Bazirganan ji cudahiya tarîfeyên gumrikê û bacê sûd digirtin. Her wiha rewşa bazirganî ya Paraguayê hejmareke mezin ji Brezîliyan dikişand ku li pey kirîna kelûpelên importê bi bihayê kêmtir bûn.
Bi demê re, ev herêm bû yek ji navendên girîng ên bazirganiya Lubnaniyan. Navendek ku tê de torên malbatî û saziyên aborî çêbûn û têkiliyên xwe berfireh kirin bo bazarên din ên Amerîkaya Başûr.
..............................
Dawîya peyamê /
Etîket:
Hizbullah
Wezareta Gencîneya Amerîkayê
Lubnan
Hemas
Lubnanî
Amerîka
Saziya CIA'yê
Brezîl
Şiîyên Lubnanê
Amerîkaya Latînî
Your Comment