Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Gelê Mehabadê di kombûneke şevê de gefa dijmin a armankirina binesaziyên welêt wekî encama bêhêvîbûnê bi nav kir û got: "Hêzên me yên çekdar bi piştgiriya vî gelê her dem li qadê, bersiva her gefekê bi tundî û qethî didin."
Beşdarbûyên kombûnê şopandina daxwazên rêberê bilind ê şoreşê û hevbeşî û hevgirtina gel û berpirsiyaran wekî sirra serkeftina gelê Îranê bi nav kirin û li ser berxwedan û rawestanê heta serkeftina dawî li hember dijmin tekez kirin.
Etîket: Kombûn, Mehabad
Your Comment