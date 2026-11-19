Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li Salona Yekîtiyê ya Mehabadê, kesên ji beşên cuda yên civakê li hev kom bûne, da ku rêz û spasiyên xwe ji wêrekî û xebatên Pêşmergeyên Kurd ên Misilman re, yên ku dilsozê yekîtiyê, hevgirtinê û îdealên Şoreşa Îslamî ne, nîşan bidin.
Di vê civînê de ji kesayetiyên naskirî heta nifşa ciwan, bi armancekê û peyamekê beşdar bûne: «Em ê heta dawiyê li ser vê alayê bimînin.»
Ev civîn derfeteke bû ji bo bîranîna wan îdealan ku bi fedakarî û qurbankariyê hatine bidestxistin؛ îdealên ku parastina serxwebûn, ewlehî û rûmeta welat hîn jî di nav girîngtirîn aliyên wan de cih digirin.
Etîket:
- Pêşmergeyên Kurd ên Misilman
- Mehabad
- Yekîtiya neteweyî
- Hevgirtina civakî
- Fedakarî û qurbankarî
- Parastina welat
- Ewlehiya neteweyî
- Serxwebûna welat
- Şoreşa Îslamî
- Dilsozî û berxwedan
Your Comment