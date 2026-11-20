Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rewşa niha ya Donald Trump di mijara Îranê de, ji astê rawestandinekê ya asayî ya dîplomatîk wêdetir e û nîşana xefkekê ya bingehîn dide. Her çend Trump di dema kampanyaya hilbijartinê de girîngiyê bi berjewendiyên neteweyî dida û soz dabû ku dê ji şeran dûr bikeve, lê di pratîkê de ew gihîştiye qonaxekê ku şer bi Îranê re bûye yek ji vebijarkên sereke yên siyaseta derve ya wî. Ev nakokî hem di asta navxweyî û hem jî di asta derve de xuya dike.
Amûrên hêza Trump, ango şêwirmend û derdorên nêzîkî wî, wekî hevalbendiyeke nenivîsandî li dijî wî tevdigerin. Di rastiyê de, ew ne bi Îranê re, lê bi pergalekê re şer dike ku ji bo domandina hebûna xwe pêdiviya wê bi şerên herêmî heye.
Têkçûna dîrokî ya Komarparêzan; encama şerê DYA û Îsraîlê li dijî Îranê
Alex Kreiner, şîrovekarê jeopolîtîk û aboriya cîhanî, di hevpeyvîna xwe ya bi Ajansa Nûçeyan a ABNA re, li ser rewşa navxweyî ya Donald Trump, serokê DYA, û Partiya Komarparêzan û her wiha encamên têkçûna vê partiyê di hilbijartinên navdema Kongreyê de got:
«Têkçûna dîrokî ya Komarparêzan bersiveke tund û eşkere ye li dijî şerê DYA û Îsraîlê li dijî Îranê. Donald Trump ku bi eşkere soz dabû ku dê şerekî nû dest pê neke, gelek caran li dijî ketina şerê bi Îranê re axivîbû. Lê wî di 28ê Sibata vê salê de bi destpêkirina operasyona “Xezeba Epîk” (Xezeba Mezin), soza xwe binpê kir û tevgera “Amerîkayê dîsa mezin bikin” (MAGA) ji bo berjewendiya Îsraîlê dabeş kir.»
Kreiner zêde kir:
«Tevî hemû hewldanên propagandayê û şûştina mejiyê gelê Amerîkayê li ser mijarên wekî “tenê demokrasî li Rojhilata Navîn” û nîşandana Îsraîlê wekî hevalbendê herî dilsoz ê Dewletên Yekbûyî, rastiya vê koloniya niştecihkirinê ya qirkirina gelan, her ku diçe zêdetir dikeve dil û hişê Amerîkiyan.»
Wî diyar kir:
«Li gorî baweriya min, redkirina Îsraîlê ji aliyê gelê Amerîkayê ve êdî vegerîner nîne. Lêbelê, ez nafikirim ku em dikarin behsa guhertineke bingehîn a pergala siyasî bikin. Dewletên Yekbûyî pergaleke siyasî ya olîgarşîk e ku tenê tebeqeyeke pir zirav a demokrasiyê li ser rûyê wê hatiye danîn.»
Vê şîrovekarê jeopolîtîk zêde kir:
«Berjewendiyên olîgarşiya desthilatdar ku li dora kartela bankeya cîhanî ava bûye, neguheriyane û heta ku hêz û bandora wan bi tevahî û bi awayekî birêkûpêk neyê desteserkirin, dê jî neguherin. Ji ber vê yekê, dibe ku em demekê guhertinê di gotar û axaftinên siyasî de bibînin. Bo nimûne, piştgiriya Îsraîlê demekê cihê xwe bide piştgiriya Ukraynayê. Lê pêvajoya hêdî û domdar a dagirkirina hemû herêmên dewlemend bi çavkaniyên xwezayî yên li çar aliyên cîhanê, dê bi rengekî an rengekî din berdewam bike.»
Trump di xefka şerê bi Îranê re de; ji zextên Îsraîlê heta rola Brîtanyayê
Kreiner di berdewamiya axaftina xwe de, derbarê nebûna têgihiştineke siyasî ya rast ji aliyê serokê DYA ve li ser civaka xwe û daxwazên wê, got:
«Donald Trump jî wekî kesên din dibe ku tenê tiştên ku dixwaze bibîne û tenê tiştên ku tercîh dike bawer bike.»
Wî zêde kir:
«Trump di tevahiya jiyana xwe ya siyasî de bi eşkere nîşan daye ku têkiliya wî bi rastiyê re pir sist e. Ew ji xapandina temaşevanên xwe û her wiha aliyên din ên di qada dîplomasiya cîhanî de, tu dudilî nake.»
Kreiner wiha got:
«Kesên bi vî rengî bi gelemperî bi xwe re jî rastgo nînin û bi awayekî xapînok tevdigerin. Ev taybetmendî ji bo rêberê yek ji welatên herî bihêz ên cîhanê, şêwazeke derûnî ya xeternak e.»
Wî di derbarê rewşa serokê DYA di şerê bi Îranê re û bandora serkeftina Demokratan li ser domandina van nakokiyan û ji nû ve pênasekirina hêza Îranê de jî tekez kir:
«Bi eşkere, Trump di xefka şerê bi Îranê re de maye, her çend em bi tamî nizanin ev yek çawa qewimî ye. Marco Rubio, Wezîrê Derve yê DYA, û gelek kesên din gotine ku Îsraîl an Benjamin Netanyahu wî neçarî vê yekê kiriye. Dibe ku di vê îdiayê de rastiyek hebe.»
Wî got:
«Lê divê em bîr bînin ku ev yek cara yekem nîne ku Trump ji bo êrîşkirina ser Îranê dikeve bin zextê. Di 20ê Hezîrana 2019an de, hêzên berevaniya esmanî yên Îranê bêpîloteke sîxuriyê ya Amerîkî ya cureya “Global Hawk” li ser Tengê Hurmuzê xistin xwarê. Hin şêwirmendên Trump bi tundî ew teşwîq dikirin ku li dijî Îranê êrîşeke tolhildanê bike. Lê berevajî bendewarî û daxwaza wan, Trump ji vê yekê xwe parast. Paşê eşkere bû ku rêvebirin û organîzekirina vê kampanyaya zextê ji hundirê balyozxaneya Brîtanyayê li Washingtonê dihat kirin.»
Vê şîrovekarê jeopolîtîk di berdewamiya axaftina xwe de got:
«Sir Kim Darroch, balyozê Brîtanyayê li Waşîngtonê (ku niha bi navê Lord tê nasîn), komek bîrname ji bo serwerên xwe di Wezareta Derve de şandibûn. Wî di van bîrnameyan de rexne li Trump girtibû û ew wekî kesekî “bêîstiqrar û tevlihev” binav kiribû. Ev bîrname di 7ê Tîrmeha 2019an de ji aliyê kesekî nenaskirî ve derketin derve û bûn sedema şermê mezin ji bo Brîtaniyan.»
Darroch nivîsîbû:
«Em salan e ji bo avakirina têkiliyan bi hin kesên taybet re xebitîne; ew wekî derîvan tevdigerin. Em ji bo ku em piştrast bibin dengê Brîtanyayê digihîje beşa rojavayî ya Qesra Spî (nivîsgeha serokkomar), pişt bi wan kesan ve girêdayî ne. Hin ji wan kesan John Bolton, şêwirmendê ewlehiyê yê neteweyî yê Trump û John Kelly, serokê berê yê karmendên Qesra Spî bûn. Ev kes gelek caran diçûn û dihatin balyozxaneya Brîtanyayê.»
Wî zêde kir:
«Di şîroveya ku rojnameya Washington Post di 8ê Tîrmehê de weşandibû de, behsa çembera nêzîkî Trump ya ku Darroch behsa wan kiribû, hatibû kirin. Kesên wekî Kellyanne Conway, Stephen Miller, Mick Mulvaney, Sarah Sanders û Chris Ruddy (ji hevalbendên Trump) li balyozxaneyê amade bûn û derbarê serokkomar û awayê biryardayîna wî de diaxivîn.»
Olîgarşiya darayî ya Londonê; faktora veşartî ya domandina siyaseta şerxwaz a DYA?
Kreiner zêde kir:
«Ev rastiya ku Trump ji aliyê du çavkaniyên cuda ve – Brîtaniyan di sala 2019an de û Îsraîliyan di sala 2026an de – ji bo êrîşkirina ser Îranê rastî zextê hatiye, nîşan dide ku ev mijar ji astekê bilindtir ve tê rêvebirin; astek ku li gorî baweriya min, heman olîgarşiya darayî ye ku navenda wê li bajarê Londonê ye.»
Wî di berdewamiya axaftina xwe de, li ser serkeftina Demokratan di hilbijartinan de û rola wan di siyaseta nû ya Dewletên Yekbûyî de got:
«Li gorî vê rastiyê, ez bawer dikim ku tu guhertineke mezin çênebê. Wekî ku dîplomat û ajanên îstixbarata Brîtanya û Îsraîlê (di nav de kesên wekî Jeffrey Epstein) bi salan di kampa Komarparêzan de ji bo avakirin û xurtkirina têkiliyan xebitîne, di derbarê aliyê Demokratan de jî heman rêbaz hatiye meşandin.»
Vê şîrovekarê jeopolîtîk got:
«Barack Obama, serokkomarê berê yê DYA, gelek caran serdana Londonê kiriye. Her wiha Rory Stewart, yek ji kesayetiyên Partiya Karker a Brîtanyayê, bi awayekî domdar bi hevpîşeyên xwe yên di Partiya Demokrat a Amerîkayê de dicive.»
Têkçûna hilbijartinê ya Trump û kêmbûna rewaîya cîhanî ya Amerîkayê
Di bersiva vê pirsê de ku gelo ketina şerên westîner ên li herêmê, wekî şerê bi Îranê re, faktorek e ku paşketina hêza cîhanî ya Amerîkayê lez dike, wî got:
«Bersiva vê pirsê hêsan e: Erê, bêguman.»
Kreiner di berdewamiya axaftina xwe de got:
«Li gorî baweriya min, têkçûna Trump di hilbijartinan de pozîsyona wî di çavê cîhanê de lawaz kiriye. Maceraperestiyên wî yên leşkerî li Asyaya Rojava di nav raya giştî ya Amerîkayê de piştgiriya mezin nabînin. Gelê Amerîkayê bi eşkere neketiye bin bandora çîrokên zêdegavkirî yên wî derbarê serkeftinên leşkerî yên mezin de; serkeftinên ku bi gotina wî, tu carî wekî wan nehatiye dîtin. Her wiha pesnên wî yên wekî “Ez dikarim her tiştê ku dixwazim bikim, ji ber ku em di dîrokê de neteweya herî bihêz in” jî bandorek mezin li ser wan nekiriye.»
Wî tekez kir:
«Gelê Amerîkayê dixwaze ku serokkomar balê bikişîne ser pirsgirêkên navxweyî yên welêt; pirsgirêkên ku bi rastî tu carî wekî wan nehatiye dîtin.»
Vê şîrovekarê jeopolîtîk zêde kir:
«Bêguman, şandina hêz û alavên leşkerî yên mezin bo çar aliyên cîhanê ji bo wêrankirina her tiştî, pir hêsantir e ji çareserkirina pirsgirêkên lezgîn ên civakî, aborî û siyasî yên navxweyî yên welêt.»
Wî di dawiyê de tekez kir:
«Hilbijartinên navdema DYA nîşan dan ku piştgiriya raya giştî ji bo siyaseta derve ya Trump bi tevahî ji holê rabûye. Niha hevalbend û dijminên wî yên derve jî fam kirine ku serokkomarê DYA ji bo pêşxistina siyaseta êrîşker û zordar a ku rêveberiya wî dişopîne, tu rewaî an destûra gelê Amerîkayê ya wî tune ye.»
………….
Dawiya peyamê/
Etîket: Îran, Tengê Hurmuzê, Donald Trump, Alex Kreiner, Jeffrey Epstein, Asyaya Rojava, Rojhilata Navîn, DYA, Îsraîl, Brîtanya, London, Qesra Spî, Partiya Komarparêzan, Partiya Demokrat, olîgarşiya darayî, şerê Îranê, siyaseta derve ya Amerîkayê.
Your Comment