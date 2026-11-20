Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mirov di bin bandora weswese û xapandinên Şeytan de difikire ku Îmamên (s.x) guh nedane wî û pê re eleqedar nebûne.
Şeytan ji mirovan re dibêje ku Xwedê guh neda te û te piçûk dît. Bi vî awayî, mirovan digihîne rewşekê ku xwe wekî kesekî mafxwaz li hember Xwedê dibîne.
Dema mirov bikeve vê rewşê, êdî bi dil û baweriyeke xurt ber bi îbadetê ve naçe û dilê wî jî baş ber bi munacat û dua kirinê ve namêşe. Ji ber ku ew difikire mafê wî yê rewa jê re nehatiye dayîn û Xwedê tiştên ku pêdiviya wî bi wan hebûye, nedane destê wî.
Rêbaza Şeytanê ev e ku kêmasiyan wekî îşareta bêîhtimamî ya Xwedê li hember mirovan nîşan bide!
Mirovê ku li kêleka te rûdine û her tim behsa lawazî, kêmasî û pirsgirêkan dike, ew li ser rêça Şeytanê dimeşe!
Lê mirovê ku behsa başî, pêşketin û encamên erênî dike, ew rêya Xwedê nîşan dide.
Çavkanî: Ji nivîsên Ofîsa Parastin û Belavkirina Berhemên Ayetullah Hairî Şîrazî (Xwedê rehmê lê bike) hatiye wergirtin.
Etîket: Weswesa Şeytanê, mirovê kamil, tewessul, munacat, pirsgirêk.
Your Comment