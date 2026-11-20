Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Şîrketên serbixwe yên paqijkirina neftê li Çînê, ji dema ku Dewletên Yekbûyî dorpêça deryayî ya li ser barkirina nefta Îranê ferz kiriye, çavkaniya herî girîng a dabînkirina nefta xwe winda kirine. Ev paqijker neçar bûne ku ji Îraq, Rûsya û herêmên dûrtir neftê bi bihayên bilindtir bikirin. Her çend qezenca wan kêm bûye û asta hilberîna wan daketiye, lê şîrovekar dibêjin ku îhtîmala girtina berfireh a van navendan kêm e.
Rakirina nefta Îranê û zêdebûna lêçûnên paqijkerên serbixwe
Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Reuters, şîrketên serbixwe yên paqijkirina neftê li Çînê, piştî ku ji kirîna nefta Îranê ya bi bihayê erzan bêpar mane, neçar bûne barkirinên cîgir bi bihayên bilindtir peyda bikin. Ev rewş zextê li ser qezenca wan zêde kiriye, asta hilberîna wan kêm kiriye û pozîsyona wan a pêşbaziyê li hember paqijkerên dewletê lawaz kiriye. Di heman demê de, tevahiya îtxalata nefta xav a Çînê jî kêm bûye.
Tevî ku windakirina nefta Îranê qezenca paqijkerên serbixwe yên Çînê kêm kiriye û wan neçar kiriye ku bi kapasîteya kêmtir bixebitin, şîrovekar û bazirgan nafikirin ku di vê sektörê de girtina berfireh çêbibe. Li gorî wan, piraniya van paqijkeran dikarin bi kêmkirina hilberînê, bikaranîna nefta cîgir û kotalayên îtxalatê xwe, çalakiyên xwe bidomînin.
Dorpêça deryayî ya DYA li ser barkirinên nefta Îranê, ku ji meha Tîrmehê ve hatiye sepandin, bûye sedema ku hêdî hêdî rojane zêdetirî yek milyon bermîl nefta Îranê ji bazara van paqijkeran were derxistin. Ev neft ji sala 2020an ve bû xeta sereke ya dabînkirina paqijkerên biçûk ên taybet ên Çînê.
Daneyên şîrketa «Kpler» nîşan didin ku nefta Îranê di sala 2025an de ji tevahiya îtxalata nefta Çînê 13,6 ji sedî pêk aniye.
Pêşbaziya dijwar a paqijkerên biçûk bi şîrketên mezin ên dewletê re
Paqijkerên biçûk ên serbixwe nêzîkî 30 ji sedî yê pîşesaziya paqijkirina neftê ya Çînê, ku mezintirîn pîşesaziya vê qadê li cîhanê ye, di destê xwe de digirin. Ev navend ji bo ku di bazara navxweyî ya Çînê de, ku qezenca wê kêm e, berjewendiyeke biçûk bidest bixin, girêdayî nefta Îranê bûn. Ev neft di beşek ji vê salê de bi 10 heta 11 dolar erzantir ji bihayê nefta Brent dihat firotin.
Li hember vê yekê, nefta cîgir a ji çavkaniyên wekî Îraq, Qeter, Angola û Brezîlyayê, niha bi bihayekî ku ji nirxa Brent 6 heta 20 dolar zêdetir e, tê firotin.
Ev şert û merc paqijkerên serbixwe yên Çînê, ku ji aliyê mezinahî û pêşketina teknolojiyê ve kêmtir in, neçar kirine ku di kirîna heman barkirinên neftê de bi paqijkerên dewletê re bikevin pêşbaziyê. Paqijkerên dewletê yên Çînê xwedî vê avantajê ne ku dikarin hilberên paqijkirî derxînin derve û li bazarên navneteweyî qezencên mezin bidest bixin.
«Liao Na»، damezrîner û rêveberê giştî yê şîrketa şêwirmendiyê ya «JL»، di hevpeyvîna xwe ya bi Reuters re got:
«Paqijkerên biçûk ên serbixwe ji her du aliyan ve rastî zextê tên. Bê nefta erzan, ew neçar in bi paqijkerên dewletê re pêşbaziyê bikin. Qezenca wan bi tundî zirar dibîne, ji ber ku ew nikarin sotemeniyê derxînin derve û bihayê sotemeniyê li bazara navxweyî ya Çînê jî hatiye sînordarkirin.»
Wê zêde kir:
«Em ê bibînin ku cudahiya performansa di navbera paqijkerên biçûk ên serbixwe yên Çînê de zêdetir dibe. Ew paqijkerên ku ji salên borî ve veberhênanê di hilberîna madeyên kîmyewî yên taybet de kirine, di demeke dirêj de şansê wan ji bo domandina çalakiyên xwe zêdetir e.»
Kêmbûna kapasîteya xebata paqijkeran li parêzgeha Şandongê
Li gorî daneyên şîrketa «JL»، rêjeya çalakiya paqijkerên li parêzgeha «Şandongê»، ku navenda sereke ya paqijkerên biçûk ên serbixwe yên Çînê ye, di hefteya ku di 12ê Mijdarê de qediya, gihîştiye 54,7 ji sedî.
Ev rêje ji asta ku di sê mehên duyemîn ên vê salê de hatibû tomarkirin bilindtir e. Di wê demê de, di xirabtirîn qonaxên tevliheviya dabînkirinê ya ji ber şerê DYA li dijî Îranê, rêjeya çalakiya paqijkeran daketibû bin 50 ji sedî. Lêbelê, rêjeya niha hîn jî ji asta 65 heta 75 ji sedî ya ku di salên 2020 û 2021an de hatibû tomarkirin, gelek dûr e.
Liao pêşbînî kir ku kirîna neftê ya Çînê, ku mezintirîn îtxalatkara neftê li cîhanê ye, dê hîn jî sînordar bimîne. Ji ber ku paqijkerên Çînê barkirinan tenê li gorî hewcedariya xwe dikirin, ne ji bo depokirinê.
Wê bihayê nefta Brent ku ji 90 dolarî derbas bûye û zêdebûna lêçûnên barkirina neftê, ku bûye sedema bilindbûna bihayê barkirinên bazara yekser, wekî sedemên vê rewşê destnîşan kir.
Daneyên gumrikên Çînê nîşan didin ku îtxalata nefta vê welatê di deh mehên yekem ên vê salê de gihîştiye 399,9 milyon tonî, ku wekhevê rojane 9,6 milyon bermîl e. Ev hejmar li gorî heman heyama sala borî 15,1 ji sedî kêm bûye.
Zêdebûna dabînkirina nefta cîgir ji Îraq û welatên din
Nefta xav a Basrayê ya Îraqê bûye alternatîfa sereke ya paqijkerên biçûk ên Çînê. Ev neft di çend mehên derbasbûyî de bi bihayekî ku ji Brent 10 heta 13 dolar zêdetir bû, dihat firotin. Lê piştî kêmbûna lêçûnên barkirinê ji asta xwe ya bêhempa, ev cihê bihayê vê dawiyê daketiye 6 dolar ji bo her bermîlekê.
Di heman demê de, nefta Rûsyayê ya cureya «ESPO»، ku ji ber dûrbûna kêmtir a rêya barkirinê demek dirêj e bala paqijkerên Çînê kişandiye, vê dawiyê bi bihayekî nêzîkî 22 dolarî zêdetir ji Brent hatiye kirîn û firotin.
Ji meha Îlonê ve, şîrketên paqijkirina neftê yên Çînê tenê ji Îraqê 30 heta 40 milyon bermîl neft kirîne. Her wiha wan mîqdarên kêmtir neft ji Qeter, Brezîlya, Kongo, Angola, Kolombiya û Kanada jî daxwaz kirine. Tê payîn ku ev barkirin di navbera Cotmehê û Çileya pêş de bigihîjin cihê xwe.
Bazirganiyek ji pîşesaziya paqijkirina neftê, dema behsa wextê winda kirî ya xwe ji bo têkiliya bi dabînkerên muhtemel re kir, got:
«Mirov nikare tenê xwe dispêre yek vebijarkê. Dema wextê kirînê tê, mirov dikire.»
Daxwaza kêm ji bo kirîna neftê ji çavkaniyên dûr
Paqijkerên biçûk ên Çînê hîn jî gelek dilxwaz nînin ku neftê ji dabînkerên dûr, wekî Brezîlya û rojavayê Afrîkayê, bikirin.
Dûrbûna rêya barkirinê û dirêjbûna çerxên bazirganiyê dibe sedem ku bihayê dawî û qezenca wan di bazara navxweyî de bi nezelaliyeke zêdetir re rû bi rû bimîne.
Yek ji berpirsiyarên beşa bazirganiyê ya paqijkereke serbixwe ya din a Çînê got:
«Kirîna nefta xav ji bo kargehên me dijwartir bûye, ji ber ku berê me adet kiribû ku di demeke kurt de plansaziyê bikin.»
Du çavkanî ragihandin ku di meha Mijdarê de qezenca paqijkirina neftê ket bin zextê, ji ber ku barkirinên bi bihayên bilind ku di mehên borî de hatibûn kirîn, niha gihîştine cihê xwe.
Yek ji van çavkaniyan navînî ya windaya paqijkerên serbixwe yên Çînê di navbera 150 heta 200 yuan ji bo her tonî, ku wekhevê 22,5 heta 30 dolar e, texmîn kir. Ev hejmar wekhevê 3 heta 4 dolarî ji bo her bermîlekê ye.
Lêbelê, hin rêveberên paqijkerên biçûk ên serbixwe yên Çînê gotin ku kirîna nefta ku di bin cezayên aborî de nîne, ji şîrket û hilberînerên mezin, gihîştina wan bi çavkaniyên darayî hêsantir kiriye. Ji ber ku deyndêr êdî derbarê çavkaniya barkirinên neftê de pirsên zêde napirsin.
Zexta zêde li ser paqijkerên ku sotemeniyê hilberînin
Liao got ku paqijkerên serbixwe yên ku balê dikişînin ser hilberîna sotemeniyê, zêdetirîn zirarê ji rakirina nefta Îranê dîtine.
Li gorî wê, kêmbûna daxwazê li Çînê û tundbûna çavdêriya saziyên rêkûpêkkar li ser danûstandinên bacê yên şîrketan jî pirsgirêkên van paqijkeran zêde kiriye.
Bazirgan û şîrovekar dibêjin ku qezenca van navendan pir kêm bûye. Lê ew pêşbînî dikin ku paqijkerên biçûk ên serbixwe dê bi kêmkirina rêjeya çalakiya xwe karê xwe bidomînin, ne ku neçar bimînin hilberîna xwe zêdetir kêm bikin an jî bigirin.
Pekin jî bi salan e hewl dide kêmasiyên di pîşesaziya paqijkirina neftê ya Çînê de çareser bike.
«Sun Jian'an»، şîrovekarê şîrketa şêwirmendiyê ya «Energy Aspects»، got:
«Em pêşbînî dikin ku rêjeya çalakiya paqijkerên Şandongê heta dawiya salê di asta herî kêm de, nêzîkî 50 ji sedî, bê rawestandin. Ev yek ji aliyê gihîştina barkirinên nefta ne-Îranî û kotalayên îtxalatê yên nisbî pir ve tê piştgirîkirin.»
«Qûlikên çayê»; paqijkerên girêdayî nefta erzan a Îranê
Paqijkerên biçûk ên serbixwe yên Çînê di edebiyata pîşesaziya neftê ya vê welatê de bi navê «Qûlikên Çayê» (Teapots) tên nasîn. Piraniya wan li parêzgeha «Şandongê» ya li rojhilatê Çînê kom bûne.
Ev paqijker di salên derbasbûyî de kiryarên sereke yên nefta Îranê ya di bin cezayên aborî yên DYA de bûn. Kêmkirina bihayê nefta Îranê ji wan re derfet dabû ku qezenceke baş bidest bixin; qezenceke ku bi kirîna nefta xav bi bihayê bazarê ne gengaz bû.
Her wiha ev navend li gorî şîrketên mezin ên dewletê, kêmtir di bin zext û cezayên DYA de bûn.
Şerê herêmî û dorpêça deryayî ya DYA; xala veguherînê di bazara neftê ya Çînê de
Ev rewş bi destpêkirina şerê li herêma Rojhilata Navîn di meha Sibatê ya borî de guherî; dema ku DYA û rejîma Siyonîst êrîşên li dijî Îranê pêk anîn.
Piştî van êrîşan, Tehran sînordariyên tund li ser seyrûsefera deryayî ya di Tengê Hurmuzê re ferz kir. Washingtonê jî di bersivê de dorpêça benderên Îranê û paşê, ji meha Tîrmehê ve, dorpêça deryayî ya barkirinên nefta vê welatê dest pê kir.
Di encamê de, paqijkerên serbixwe yên Çînê hêdî hêdî gihîştina xwe bi zêdetirî yek milyon bermîl nefta Îranê ya rojane winda kirin. Di heman demê de, îtxalata nefta Çînê di deh mehên yekem ên vê salê de 15,1 ji sedî kêm bû.
Dawiya peyamê /
Etîket: Nefta Îranê, Çîn, Dewletên Yekbûyî, derxistina nefta Îranê, şerê li dijî Îranê, Tengê Hurmuzê, paqijkerên neftê, bazara neftê, nefta Îraqê, Rûsya, Şandong.
Your Comment