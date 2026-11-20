Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê ragihand ku van hêzan êrîş kirine ser Balafirgeha Navneteweyî ya "Melik Xalid", navenda darayî ya bajarê "Riyad"ê, bingehê "Xemîs Muşeyt" û pargîdaniya petrokîmyayî ya "Es-Sedef" li bajarê "Cubeyl"ê yê li herêma rojhilatê Erebistana Siûdî.
Çar operasyonên Yemenê li dijî armancên Siûdî
Serheng "Yehya Serî'" berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê ragihand ku ev çar operasyon di bersivê de li dijî destdirêjiya hovane ya Erebistana Siûdî li Yemenê û kuştargehên wê li dijî gelê Yemenê û mal û binesaziyên wan bêyî tu cudahiyê hatine kirin.
Wî got: Bûyera dawîn a van êrîşan armanc kirina sivîlên Yemenî bû ku li ser keştiyekê li beravayê herêma "Res El-Ere"yê bûn, ku bi dehan şehîd û birîndar li pey xwe hiştin û piraniya qurbaniyan jin û zarok bûn.
Lêketina rasterast û ziyana giran
Serheng Yehya Serî' berdewam kir: Êrîşên hatine kirin rast û rasterast bûn û ziyanên mezin li armancên xwestî kirin.
Wî tekez kir: Ev navend dê heta ku "rêjîma Siûdî" berdewam bike bi kiryarên xwe li dijî sivîlan û armancên sivîl li Yemenê, di nav lîsteya armancên hêzên çekdar ên vî welatî de bimînin.
Berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê herwiha got: Em ê berdewam bin li parastina welat û gelê xwe û em ê dersên wisa bidin dijminê cinayetkar ê Siûdî ku ew qet ji bîr neke, heta ku bigihîje cezayê xwe yê adil û bihayê cinayetên xwe li dijî gelê me bide.
Hişyariyê ji veberhêneran re ku Erebistana Siûdî terik bikin
Serheng Yehya Serî' careke din ji hemû pargîdaniyên veberhênanê, veberhêneran û xwedanên sermayeyê xwest ku yekser Erebistana Siûdî terik bikin û berê xwe bidin welatên ewle.
Wî tekez kir ku Erebistana Siûdî ne ewle ye û tenê herêmên pîroz ên Mekke û Medîne ji vê rewşê veqetandî ne.
Tehdîda berdewamkirina êrîşan û tundkirina rûbirûbûnê
Berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê di dawiyê de destnîşan kir: Em ê operasyonên xwe yên leşkerî yên taybet li kûrahiya axa Erebistana Siûdî berdewam bikin û em ê hevkêşeya dorpêçê li hember dorpêçê û tundkirina aloziyê li hember tundkirina aloziyê ava bikin. Herwiha em ê komelgehên hêzên girêdayî dijminê Siûdî û efserên wê armanc bikin, heta ku destdirêjî were rawestandin û dorpêça welatê me yê hêja bi dawî bibe.
Ziyan li bircên navenda darayî ya bajarê Riyadê
Hêzên Çekdar ên Yemenê duh roja Pêncşemê bilindtirîn ezmanxerê bajarê Riyadê ku navenda Sandoqa Veberhênana Giştî ya Erebistana Siûdî tê de ye, armanc kiribûn.
Ajansa fermî ya Erebistana Siûdî bi gotina Rêxistina Parastina Sivîl a vî welatî ragihand ku yek ji bircên navenda darayî ya bajarê Riyadê hatiye armanc kirin û vê bûyerê ziyanên madî li çend qatên vê bircê û herwiha avahiyên cîran ên wê gihandine.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Erebistana Siûdî
Yehya Serî'
Bajarê Riyadê
Yemen
Berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê
Hêzên Çekdar ên Yemenê
Erebistana Siûdî
Your Comment