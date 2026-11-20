Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li beriya bidawîbûna dema ku Serokwezîrê Îraqê "Alî ez-Zeydî" heta êvara îro Înê ji bo valakirina helwestên grûpa Ketayib Hizbullah li herêma Cerf es-Saxr li başûrê Bexdayê diyarkiribû, nîşanên gengaziya gihîştina rêkkeftinekê xuya bûne ku dikare pêşî li rûbirûbûna rasterast a hêzên hikûmetê yên Îraqê bi grûpên berxwedanê yên vî welatî re bigire.
Li gorî rapora rojnameya lubnanî "El-Axbar", têkilî û navbeynkariyên siyasî, di nav de çalakiyên Serdar "Îsmaîl Qaanî" fermandarê Hêza Quds a Sepaha Pasdaran û hevdîtinên wî bi serokên îraqî re, xurtir bûne. Armanca van gotûbêjan kontrolkirina aloziyê û gihîştina formuleke rêkkeftinê ye ji bo ji nû ve rêkxistina berpirsiyariyên asayişî bêyî ku rewş bikeve nav pevçûna navxweyî.
Ez-Zeydî roja berê bi fermaneke îdarî, fermana damezrandina baregeheke fermandariyê û kontrolê li Cerf es-Saxr derxist. Ev baregeh dê di bin fermandariya Polîsê Federal de kar bike û serheng "Ehmed Hatim Hemîd" dê fermandarê wê be. Du cîgir jî di karûbarên parastinê û Heşdî Şe'bî de wî rêberî dikin.
Ev baregeh tê de tîpeke ji artêşa Îraqê, tîpeke ji Polîsê Federal, du tîp ji Heşdî Şe'bî û herwiha tabûreke ji polîsê enerjiyê ku berpirsiyariya parastina xetên boriyên neftê digire, heye. Çalakiya vê baregehê ji saet şeşê sibê dest pê kiriye û hemahengî di navbera fermandariyên parêzgehên Babel, Kerbela, Enbar û Bexdayê de jî di rojevê de ye.
Ji nû ve rêkxistina fermandariyê li şûna rakirina grûpan
Ev gav zêdetir ji bo biryarek ji bo derxistina saziyeke diyarkirî, hewldaneke hikûmeta Îraqê nîşan dide ji bo ji nû ve organîzekirina strukturê fermandarî û kontrolê û yekgirtina berpirsiyariyên asayişî.
Berdevkê Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Îraqê "Sebah en-Nu'man" tekez kir ku ev baregeha fermandariyê yekîneyên girêdayî xwe bi xwe bigire ser xwe. Ez-Zeydî jî di civîna bi fermandariya baregehê û wezîrê navxweyî re tekez li ser vekirina rêyên girtî, sepandina serweriya qanûnê û parastina welatiyan kir. Wî got ku hêzên asayişî wek bedeneke yekgirtî tevdigerin û hemû sazî li kêleka hev erkên xwe pêk tînin.
Li hember vê, gotûbêjên siyasî jî hevdem bi gavên meydanî berdewam bûn. Ketayib Hizbullah ragihand ku "Ebû Huseyn el-Humeydawî" sekreterê giştî yê vê grûpê bi Qaanî re hevdîtin kiriye. "Hadî el-Amîrî" serokê Sazmana Bedr û "Falih el-Feyyaz" serokê Desteya Heşdî Şe'bî jî di vê civînê de amade bûn. Her du alî li ser krîza heyî axivîn û Ketayib Hizbullah encamên vê hevdîtinê erênî wesif kir.
Li gorî gotina çavkaniyên siyasî yên îraqî, Serdar Qaanî li Bexdayê hevdîtin û têkilî pêk aniye ku heta Serokwezîrê Îraqê "Alî ez-Zeydî" jî jê ne istisna bûye.
Navbeynkarî ji bo pêşîgirtina li rûbirûbûnê
Çalakiyên siyasî herwiha gotûbêj di navbera kesayetên bibandor de di çarçoveya hemahengiyê û Heşdî Şe'bî de digirt nav xwe. Ji van gavan têkilî û têlefonên komîteyeke sêalî ji "Hadî el-Amîrî", "Falih el-Feyyaz" û "Abdulazîz el-Muhammedawî" serokê staba Heşdî Şe'bî yê bi navê Ebû Fadek, pêk hat. Ev komîte pêşniyarên têkildarî çareserkirina krîzê lêkolîn kir da ku wan bigihîne aliyên têkildar.
Yek ji fermandarên grûpên berxwedanê yên Îraqê di gotûbêjê de bi rojnameya "El-Axbar" re dibêje ku çalakiyên siyasî û asayişî, di nav de hevdîtinên Serdar Qaanî û civînên ez-Zeydî û el-Humeydawî, bi awayekî demkî bi ser ketine ku krîzê bêbandor bikin û pêşî li ketina rewşê bo aliyê rûbirûbûneke nediyar bigirin.
Wî herwiha tekez kir ku ev pêşveçûn nayê wateya çareserkirina koka dosyaya herêma Cerf es-Saxr. Li gorî vî fermandarî, koka nakokiyê hîn jî bi rêkxistinên bicihbûna hêzan û paşeroja helwestên asayişî ve girêdayî ye. Wî hişyarî da ku divê her formuleke nû valahiyeke meydanî çêneke an jî zemîna vegera gefên terorîstî peyda neke.
Di nîşaneke din a kêmbûna asta aloziyê de, el-Humeydawî roja berê di daxuyaniyekê de ji hêzên xwe xwest ku çalakiyên xwe yên asayî, wek ku beriya derxistina hişyariyê dikirin, ji nû ve dest pê bikin û herwiha perwerde û zêdekirina amadehiya şerî berdewam bikin.
Wî tekez kir ku nakokî bi hikûmeta Îraqê re dê bi rêyên taybet bêne şopandin da ku dijmin nekarin ji vê rewşê sûd werbigirin. el-Humeydawî herwiha piştrast kir ku parastina herêmê û derdora wê dê berdewam be.
Nakokî li ser paşeroja hebûna Heşdî Şe'bî
"Alî el-Fertûsî" lêkolînerê karûbarên siyasî û asayişî di gotûbêjê de bi rojnameya "El-Axbar" re bawer dike ku krîza herêma Cerf es-Saxr nayê kêmkirin tenê bo gaveke îdarî an fermana îdarî. Ji ber ku ev herêm ji ber cihê erdnîgarî û hesasiyeta asayişî xwe ji sala 2014an ve girîngiyeke taybet heye û wek girêka têkilîyê di navbera bakurê Babil, Enbar, Bexda û Kerbela tê hesibandin.
Wî zêde dike ku hebûna saziyên Heşdî Şe'bî li vê herêmê bi mercên asayişî yên berê ve girêdayî bû. Li gorî wî, çareserkirina rewşa heyî pêwîstî bi derbasbûna ji qonaxa aloziyê û sûcdariyên nepiştrast û çûna ber bi têgihiştinên siyasî û asayişî heye, di heman demê de dosyayên nakokî divê bêne radestkirin saziyên dadwerî û çavdêriyê.
Di vê çarçoveyê de, "Seûd es-Sa'idî" nûnerê nêzîkî grûpên berxwedanê ku di çarçoveya heyeteke parlamenter de serdana herêma Cerf es-Saxr kiribû, rexne li ya ku wî mezinxistina sûcdariyên li ser vê herêmê got, girt. Wî hebûna tunelên taybet ên rokêtan ên balîstîk red kir û gotinên têkildarî qaçaxçîtiya neftê û wêrankirina xetên boriyan jî bin pirsê xist.
es-Sa'idî di dema vê serdanê de ku rojnameya "El-Axbar" jî tê de amade bû, got ku hîn biryara dawî li ser vekişînê nehatiye girtin. Wî herwiha bawer dikir ku ev mesele bi nirxandina hikûmeta Îraqê ya merc û xeterên herêma Cerf es-Saxr ve girêdayî ye.
Li hember vê, hikûmeta Îraqê hîn jî li ser encamên komîteya xwe ya lêkolînê tekez dike. Komîteyeke ku li gorî gotina rayedarên hikûmetê, dest daniye ser destdirêjiyên têkildarî beşa neftê û dosyayê radestî dadgehê kiriye. Ketayib Hizbullah jî sûcdariyên li dijî xwe derxistî red dike.
Paşxistina sefera ez-Zeydî bo Beyrûtê
Di heman demê de, çavkaniyeke hikûmetê ya Îraqê di gotûbêjê de bi rojnameya "El-Axbar" re eşkere kir ku paşxistina sefera Alî ez-Zeydî bo Beyrûtê biryareke lezgîn û demkî bû û ji ber mijûlbûna wî di rêveberiya dosyayên asayişî yên navxweyî de, bi taybetî rêkxistinên têkildarî herêma Cerf es-Saxr û damezrandina baregeha fermandariya vê herêmê, pêk hatiye.
Vê çavkaniyê tekez kir ku sefera ez-Zeydî bo Beyrûtê hîn jî di rojevê de ye û dê di demeke nêz de pêk bê. Li gorî wî, mijarên vê seferê dê têkildarî aramiya herêmê û hemahengiya di navbera Îraq û Lubnanê bin.
Vê çavkaniyê herwiha îhtîmal da ku ez-Zeydî di dema sefera xwe bo Lubnanê de bi hejmareke kesayetên siyasî yên vî welatî re, di nav de nûnerên ji Hizbullahê, hevdîtinê bike.
……………..
Dawiya peyamê/
Nîşaneyên mijarê:
Iraq
Berxwedana Iraqê
Serdar Qaa'nî
Herêma Cerf es-Saxr
Koma Ketaib Hizbullah
Ebu Huseyn el-Hemîdawî
Your Comment