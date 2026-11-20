Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Serlaşkar Wehîdî: Dijmin rêyeke din ji bilî nasîna têkçûnê û derketina ji herêmê nîne
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Mehrê, Serlaskar Ehmed Wehedî, Fermandarê Giştî yê Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî, di civîna bi xwendekarên besîcî yên Kongreya Pêşengên Rizgariyê re, li ser mercên heyî yên welêt û rûbirûbûna Komara Îslamî ya Îranê bi istîkbarê cîhanî re axivî û got: Îro meydana şerê heq û batilê ji her demê zêdetir li ber çavên cîhanê ye.
Wî zêde kir: Em di cîhadek mezin û pîroz de ne; cîhadek di navbera heq û batilê de û di pevçûneke dawî bi istîkbarê cîhanî re ku ev lûtke, wek ku Xwedê soz daye û îmamê me yê şehîd mizgînî daye, dê bi destê cîhadgerên şoreşa Îslamî were fethkirin.
Fermandarê Giştî yê Sepahê bi gotinên rêberê şehîd ê şoreşê ve destnîşan kir: Îmamê me yê delal got ku em nêzîkî lûtkeyê ne û westiyan nebin; wî got Xorremşehr li pêş in û divê em ji bo rolafirînê di vira ya dîrokî de amade bin.
Li aliyekî meydanê, bêhêvî û sergerdaniya dijmin; li aliyê din, şadî û yekgirtiya gelê Îranê
Wehîdî bi ravekirina rewşa heyî ya eniya beramberî Komara Îslamî ya Îranê re got: Em beşeke mezin a şer li paş xwe hiştine û beşeke din jî li pêş e. Encama ya ku me heta niha li paş xwe hiştiye, avakirina kampa dijmin a têkçûyî, bêhêvî û sergerdaniya wan e.
Wî berdewam kir: Li aliyekî meydanê coş, şadî, epîk, jiyan, geşbûn, amadebûna ji bo pêşveçûna bihêztir, yekgirtî, dilên kêfxweş, fikirên bilind û vîna biryardar hene.
Dijmin bi texmîna bidawîhatina karê Komara Îslamî di 72 saetan de ket meydanê
Fermandarê Giştî yê Sepahê bi texmînên destpêkê yên dijmin re got: Dijmin pir serbilind û bi xeyal û texmînan ket sahneyê ku diguman dikaribû di çend rojan de mesele çareser bike. Wî gotibû hin welatên kendava Farsê ku dema em dest pê bikin, di 72 saetan de nirxandina xwe pêşkêşî we dikin; piştî 72 saetan gotibûn du hefte zêdetir nake, lê piştî 73 saetan nirxandina wan ew bû ku di du hefteyan de karê Komara Îslamî dê biqede.
Wî zêde kir: Îro ew pêşkêşkarê televîzyonê, rojnamevan an jî ramanwerê emerîkî dibêje wan dixwest Komara Îslamî biguherînin, lê ew bi xwe guherîn û ew bi xwe zerar dîtin.
Wehîdî bi qebareya alav û cebilxaneya ku dijmin li dijî Îranê bi kar aniye re got: Erê, wan gelek îmkan anîn û gelek îmkan jî hebûn. Wan bi xwe jî gelek îdîa li ser hêza xwe dikin û bi rastî jî ev qebareya cebilxaneya ku wan li Îranê bi kar anî, kêm nimûne ye. Wan beşek ji cebilxaneya ku di şerên din de bi salan bi kar dianîn, li Komara Îslamî di nav yek-du mehan de û heta kêmtir, di 40 rojan de bi kar anîn.
Fermandarê Giştî yê Sepahê tekez kir: Wan nediguman dikaribûn ev hemû cebilxane, balafir û keştiya balafirgehê bînin meydanê, lê ev alav çûn ku derê û gihîştin ku derê? Xwedê biryar daye ku heq li cihê xwe rûne û batil here qirêjdanê dîrokê.
Emerîka û rejîma Siyonîst ji bo rûbirûbûna Îranê ji yên din alîkarî xwestin
Wî bi gotina ku têkçûna dijmin tenê bi meydana leşkerî sînordar nebûye, got: Em têkçûnê bi temamî li aliyê dijmin dibînin û ew bi xwe jî gelek caran bi vê meseleyê îqrar kirine. Ev ne tenê têkçûneke di meydana şer de ye, lê têkçûneke gotarî û siyasî jî ye.
Wehîdî zêde kir: Dijmin bi hemû hewla xwe ji yên din lava kir ku werin alîkariya wî. Pir ecêb e ku Emerîka bi hemû hêza xwe û rejîma Siyonîst bi hemû şiyana xwe ketine meydanê, lê daxwaz dikin ku yên din jî werin alîkariya wan. Emerîka ji ewropiyan, welatên din û welatên herêmê alîkarî xwest. Bê guman hin ji van welatan alîkarî kirin, lê wan eşkere nekir; ji ber ku Emerîka hîs kir ku bi tenê nikare li hember Komara Îslamî ya Îranê biserkeve.
Fermandarê Giştî yê Sepahê bi gotina ku Komara Îslamî ya Îranê di vê rûbirûbûnê de ji alîkariya derveyî sûd wernegirtiye, got: Em şikrê Xwedê dikin ku tu alîkarî negihîşte me da ku wateya "Înnellahe meane" bi temamî pêk were.
Wî berdewam kir: Dijminê me bi hemû şiyana xwe ket meydanê. Rejîma Siyonîst hat û hemû cîhan ji bo alîkariyê girt. We dît ku sekreterê giştî yê NATOyê got 5000 firîn me hebûn. Wan hemû îmkan anîn û li aliyê din, ji tirsê ku tiştek negihîje Komara Îslamî ya Îranê, bi welatên mezin ên cîhanê re axivîn û danûstandin kirin û nûner şandin da ku cebilxane û çek negihîje Îranê û ew jî qewimî; lê Îrana me ya delal, hûn ciwan, gelê me, rêberê me û gelê me, bi tenê li hember vê eniya mezin rawestiyan û bi ser ketin.
Şoreşa Îslamî di qonaxa nûbûnê de ye
Wehedî bi gotina destkeftiyên vê rûbirûbûnê ji bo civaka Îranê got: Wêneyê mezin yê gelê me li ber çavên hemû cîhanê ew qas geş û ron e ku nimûnegirtin ji vê gel û ji we, mesele û gotina sereke ya îro ye.
Wî tekez kir: Ma kar heta vir bi dawî bûye? Na; ew tenê destpêk e. Em di qonaxa nûbûna şoreşa Îslamî de ne. Îro şoreşa me ya Îslamî gihîştiye ciwaniya roja jidayikbûna xwe.
Fermandarê Giştî yê Sepahê berdewam kir: Kesên delal ên ku temenê wan nêzîkî min e, bi temamî tê bîra wan ku heman hest û heman gotin di roja yekem a şoreşê de hebûn. Îro, piştî çil û çend salan ji şoreşê, em dîsa vegeriyane xala yekem a şoreşê bi heman coş û şadiyê. Ev yekem destkefta van serkeftinan e.
Pêkhatina sozên Xwedê bûye sedema bilindbûna ruhanîtiyê di civakê de
Wî duyem destkefta van mercan bilindbûna ruhanîtiyê zanî û got: Ruhanîtiya ku îro di civaka me de ji ber dîtina pêkhatina sozên rast ên Xwedê çêbûye, ecêb e. Ji aliyê madî ve, hemû şiyanên cîhanê li aliyekî û Îran bi tenê li aliyê din bû û paşê Îran bi ser ket. Ev bûyer di nihêrîna madîperestên cîhanê de pir ecêb û ne hêsan bû, lê qewimî.
Wehedî zêde kir: Ev bûyer dibe sedema bilindbûna ruhanîtiyê. Îro civaka me tijî baldariyê li Xwedê û nirxên Xwedayî ye û îfadeya "Hesbunellahu we ni'mel wekîl" li ser zimanê her kesê delal e ku çavê wî li van rastiyan û sozên Xwedê vebûye.
**Qisas mafê gelê Îranê ye; cîhan êdî cihê ewle ji bo kujeran nîne**
Fermandarê Giştî yê Sepahê bi gotina zerarên ku gihîştine welêt û şehadeta rêberê şoreşa Îslamî û komela şehîdan got: Me zerarên mezin dîtin ku li serê wan îmamê me yê şehîd bû. Xwîna paqij a wî û xwîna şehîdan, garantî ya berdewamiya jiyan û tevgera vê pergal û şoreşê bûye û dê be.
Wî zêde kir: Li hember wê xwîna paqij, destkeftiyên pir ecêb bi dest ketine. Heman civîna we, heman hesta paqij û heman daxwazên bilind ên we, tolhildana mafê we ye; mafê me ye û qisasa mafê me ye.
Wehedî tekez kir: Cîhan êdî dê ne cihê ewle be ji bo kujer û cinayetkarên ku van cinayetan li Îranê pêk anîn. Ew dê xewa aram nekin û divê ji ber cinayetên ku kirine li xwe bilerizin; maf ev e.
Şerker di amadehiya temamî de ne û kêmترین nîşaneya bêhêviyê di eniyan de nîne
Wî bi gotina rolafirîna ciwan û şerkeran di mercên heyî yên welêt de got: Hewlên mezin ên ku îro li welêt hene, paşerojê ava dikin û heman hewlên mezin in ku dê dijmin bixin bin xwe. Îro şerker amade ne û hûn jî şerker in.
Fermandarê Giştî yê Sepahê bi gotina girîngiya şerê nerm û şerê hevedudanî got: Delalên me gotin şerê nerm heye; erê, şerê nerm heye, lê we di şerê dijwar de jî xwe baş nîşan da. Îro di şerê hevedudanî de ku şerê dijwar, şerê nerm û hemû cureyên şeran dihewîne, hûn di meydanê de ne.
Wî berdewam kir: Di vê şer de, bi kerem û bala Xwedê û bala Ehilul Beytê, gelê me roj bi roj ji berê bihêztir di xuyabûn, derketin û geşbûna şiyanên xwe de ye. Şiyan di vê civakê de hebûn ku tenê bi vê cîhada giran nehatin azadkirin û îro ev enerjî azad bûne.
Wehîdî bi belavbûna van guherînan di cografyaya berxwedanê û wêdetir got: Ev cîhada mezin, cîhadek e di pîvana tevahiya eniya berxwedanê de. Dema ev cîhad di pîvana tevahiya vê cografyayê de qewimiye, heta wêdetir ji eniya berxwedanê jî her azadîxwazek li cîhanê îro li kêleka vê gelî ye.
Wî zêde kir: Ev kes hatine hilkirin. Gotin gelê hatî şandin; ev gelê hatî şandin diçe ku cîhanê bikişîne bo bîyetê û ev tam ew tişt e ku bi kerem û bala Xwedê divê bibe sedema zemîna xuya bûnê.
Fermandarê Giştî yê Sepahê tekez kir: Şerekî mezin li cîhanê berdewam e û ji vir pê ve jî ev şer dê bi hêz berdewam be heta ku hemû mustekbarên cîhanê di hemû aliyan de bêne kêmkirin. Em îro bi t ewkel bi Xwedê, xwebawerî, hêza îmanî ya vê gelî û rêzika koletiyê, di hemû eniyan de bi hêz pêş ve diçin.
Wî destnîşan kir: Kêmترین bêhêvî, kêmترین paşvekişîn û kêmترین hesta westiyanê di tu şerkerekî de nabînin, lê lûtkeya vîna, hewl, rûmet û mezinahiyê ew e ku îro li ser eniyên me serdest e.
Hêza Hewayî û Fezayê ya Sepahê di afirandina destkeftiyên nû de ye
Wehedî bi gotina performansa Hêza Hewayî û Fezayê ya Sepahê got: Delalên me di hewayî û fezayê de bi hêz yek bi yek destkeftiyên nû afirandine û hîn jî destkeftiyan diafirînin. Hêza wan bê guman ji hêza destpêka şer zêdetir e û îcad û destkeftiyên teknîkî yên wan jî li gorî destpêka şer zêde bûne.
Serdestiya şerkeran li ser Kendava Farsê û Tengava Hurmuzê û herêmên deryayî heta zêdetirî 500 kîlometran
Fermandarê Giştî yê Sepahê bi gotina şiyanên Hêza Deryayî û Hewayî û Fezayê ya Sepahê got: Şerkerên me di Hêza Deryayî de, Tengava Hurmuzê û Kendava Farsê di destê wan de ne û îro ne tenê Kendava Farsê û Tengava Hurmuzê, lê bi kêmanî heta 500 kîlometran û heta zêdetir, di bin serdestiya hêza wan de ye. Deryayên azad bi dûrahiya çend sed kîlometran jî îro di destê hêza wan de ne.
Wî zêde kir: Çima keştî nabe cesaret ku ji dûrahiya 500 heta 600 kîlometran pêş ve werin? Ji ber ku hêza şerkerên Hêza Deryayî û fermandar û şerkerên Hewayî û Fezayê xwe nîşan da. Heke hûn li hemû dîmenên şer binêrin, di Hêza Bejayî ya me de jî heman rewş heye.
Dijmin ji tirsa rûbirûbûna bi şerker û gelê Îranê ve ji dagirkirina giravan û peravan paşve kişiya
Wehîdî bi gotina gefên ku ji aliyê dijmin ve li ser dagirkirina girav û peravên Îranê hatine gotin got: Dijmin gelek gotin got û gelek hewldan kir. Wî got em dixwazin giravan û peravan bigirin û dixwest vê karê bike, lê çima nekaribû? Ji ber ku dît ku dê li wir bi şêrdilan re rûbirû bibe ku ji bilî mirin, tunekirin û dîlîtîyê tiştek ji wan nagihîje wan; ji ber vê yekê tirsiyan û nehatin.
Wî berdewam kir: Wan dixwest li bakurê rojava û başûrê rojhilatê me jî gavan bavêjin, lê nekaribûn. Çima nekaribûn? Ji ber ku dîtin ku heman gelê bakurê rojava û başûrê rojhilat, li kêleka şerkerên me û li kêleka hêzên bi rûmet ên Sepahê, amade ne ku heke ew werin, mezintir kêmkirinê bidin wan tam kirin. Ew nehatin û tirsiyan.
Fermandarê Giştî yê Sepahê tekez kir: Ev hêza îro ya me ye. Niha jî em vê dibêjin ku dijmin divê bizanibin ku ji pencayê hesinî yê şerkerên me yên bawermend û gelê me yê xurt, rêyeke revê ji bilî kêmkirinê nîne.
Wî berdewam kir bi gotinên li dijî Emerîka, Îngilîstan, Munafiqîn û rejîma Siyonîst got: Mir li Emerîka, mir li Îngilîstan, mir li Munafiqîn û mir li Îsraîlê.
**Mehan e ku nûçeyek ji hebûna keştiyên leşkerî yên rojavayî li Kendava Farsê nîne**
Wehîdî bi gotina hebûna keştiyên leşkerî yên rojavayî li Kendava Farsê di demên borî de got: Dijmin divê bizanibin ku ji bilî têkçûn û derketina ji herêmê cihê din ji bo wî nemaye. Bê guman ev bûyer niha qewimiye. Demekê di heman Kendava Farsê de heta 120 keştiyên rojavayî hebûn; keştiyên leşkerî ku hejmara wan bi gelemperî 70 hebûn, lê îro mehan e ku nûçeyek ji wan nîne; ne li Tengava Hurmuzê û ne jî li derveyî tengavê.
Wî tekez kir: Dijmin divê bizanibin ku rêyeke wan ji bilî îqrara bi têkçûnê nîne û rêyeke wan ji bilî derketina ji herêmê nemaye.
Gelê Îranê dê dijminan heta tolhildana xwîna şehîdan bişopîne
Fermandarê Giştî yê Sepahê di dawiyê de bi tekez li ser pêwîstiya bersivdana dagirkeran ji bo cinayetên li dijî Îranê got: Dijmin divê bizanibin ku gelê me dê wan bişopîne heta ku tola xwîna paqij a şehîdên me, îmamê şehîd, şehîdên Mînab û hemû şehîdên me yên delal were girtin.
Wî destnîşan kir: Ne wisa ye ku dagirker neyê cezakirin; divê dagirker were cezakirin. Divê dagirker bizanibe ku heke li her cihê cîhanê her karî kir û kesek bi wî re kar nekir û yên din li hember wî teslîm bûn, li vir dîmen cuda ye. Gelê me gelê din e û şerkerên me şerkerên din in û em ê wan bernedin.
Wehîdî bi gotina ku ev daxwaza giştî ya gelê Îranê û heta daxwaza gelên din e ku îro bi bereketa vê hişyariyê hişyar bûne, got: Dijmin xeletiyên mezin kirin û heman xeletî bû sedem ku îro hişyari, bîyet û hilkirina gelê me li hemû cihên din belav bibe.
……………..
Dawiya peyamê/
Etîket: Girav
Hêza Deryayî
Hewayî û Fezayê Sepahê
Şoreşa Îslamî ya Îranê
Tengava Hurmuzê
Ehmed Wehidî
Your Comment