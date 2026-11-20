Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê (SOHR) bi hevdemî bi Roja Cîhanî ya Zarokan re di daxuyaniyekê de ragihand ku ji destpêka krîza Sûriyê di Adara 2011ê heta 20ê Nîsana 2026an, bi kêmanî 30 hezar û 756 zarok li vî welatî bi awayê neqanûnî hatine kuştin. Ev sazî herwiha mirina 232 zarokan ji ber îşkenceyê di navendên girtinê de û tomarkirina 5 hezar û 372 dosyayên têkildarî girtina bêserûber, girtin û windakirina mecbûrî ya zarokan belge kiriye.
Li gorî vê daxuyaniyê, hêzên hikûmeta berê ya Sûriyê bi serokatiya Beşar Esed berpirsiyarê kuştina 23 hezar û 146 zarokan, anku ji sedî 75,3ê tevahiya zarokên ku li vî welatî jiyana xwe ji dest dane, bûne. Herwiha 222 bûyerên mirina zarokan ji ber îşkenceyê di girtîgehên girêdayî hikûmeta berê de hatine tomarkirin.
Ev saziya mafên mirovan herwiha ragihand ku tenê di sala 2026an de û heta belavkirina vê daxuyaniyê, kuştina 117 zarokan li Sûriyê belge kiriye. Ev bûyer tê de gulebaran, teqîn û teqîna bermahiyên cebilxaneya şer in. Di hin ji van bûyeran de, ji ber nebûna delîlên têrê, nasîna faîl û berpirsiyarên êrîşan ne mimkûn bûye.
Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê di beşeke din a rapora xwe de bal kişand ser xetereyên mayînan û cebilxaneya neteqiyayî û ragihand ku ji 8ê Kanûna 2024an heta niha, bi kêmanî 161 zarok di bûyerên têkildarî mayînên erdî, cebilxaneya komikî û bermahiyên cebilxaneya neteqiyayî de jiyana xwe ji dest dane. Bi dehan zarokên din jî di van bûyeran de birîndar bûne.
Li gorî vê rêxistinê, hin ji van bûyeran li erdên çandiniyê, herêmên çêrandina pez, derdora herêmên niştecîh û cihên lîstika zarokan qewimîne. Zarokên ku di van bûyeran de bi seqetî an kêmendamî ya mayînde rastî hatine jî pêwîstî bi emeliyat, endamên çêkirî, rehabîlîtasyon û piştgiriyên derûnî yên demdirêj hene.
SOHR tekez kir ku amarên belavkirî bi kêmanî wan bûyeran dihewîne ku ev rêxistin karîbiye bi lêkolîn û rastkirinê belge bike û îhtîmal heye ku hejmara rastîn a qurbaniyan ji hejmarên ragihandî zêdetir be.
Ev çavdêr di dawiyê de bi tekez li ser pêwîstiya parastina mafên zarokan li Sûriyê, daxwaza ronkirina çarenûsa zarokên windabûyî, berpirsiyarkirina faîlên binpêkirina mafên wan û peydakirina gihîştina zarokan bo perwerde, xizmetên tenduristiyê û piştgiriyên qanûnî kir. Herwiha tekez li ser pêwîstiya tezmînata xesarên malbatên qurbaniyan û pêşkêşkirina xizmetên tenduristiyê û rehabîlîtasyonê bo zarokên zirardîtî kir.
Roja Cîhanî ya Zarokan her sal di 20ê Nîsanê de tê lidarxistin û tekez li ser mafên bingehîn ên zarokan, di nav de mafê jiyanê, perwerde, tenduristî û xwedîbûna ewlehî û parastinê dike.
Etîket:
- Sûriyê
- Zarok
- Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê (SOHR)
- Roja Cîhanî ya Zarokan
- Kuştina Zarokan
- Îşkence di Girtîgehan de
- Girtina Bêserûber
- Windakirina Mecbûrî
- Rejîma Berê ya Sûriyê
- Beşar Esed
- Mayîn û Bermahiyên Çekan
- Mafên Zarokan
Your Comment