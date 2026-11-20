Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di mercên heyî yên Herêmê de, gotarên cuda têne destnîşan kirin û şopandin, ku di nav wan de, gotara têkildarî parastina yekbûna Herêmê, pêşîgirtina li perçebûnê û parastina yekparebûna wê, ji hemûyan derewîntir, xapîntir û çêkirîtir e. Gotara ku behsa parastina yekparebûna Herêmê û pêşîgirtina li dabeşkirina Kurdistanê dike. Çêkirîtîbûna vê gotarê ne têkildarî naveroka ku ew ji bo wê parastinê dike, anku mayîna Herêmê û dijberiya dabeşkirina wê ye; lê ji ber ku bi hemû reftar, polîtîka û biryarên aktorên siyasî yên serdest re dijber e, ên ku di van sê deh salan de xwediyên desthilatdariyê û biryarderên sereke yên Herêmê bûne.
Her kesê ku ji bo geştiyariyê an jî tenê ji bo derbasbûna Herêmê serdana vê herêmê kiriye, bi hêsanî ferq kiriye ku Herêm herêmeke dabeşkirî û perçebûyî ye. Ji serhildana sala 1991ê heta niha, tu carî Herêmeke yekpare û nedabeşkirî tune bûye. Ev perçebûn berhema perçebûneke siyasî ya vertîkal û kûr e ku siyaseta kurdî bi dehan salan e jê dikişîne.
Rast e ku gelê me li ser asta çandî, gelekî hevbeş û xwedî çandeke yeksan e; Ehmedê Xanî, Melayê Cizîrî, Mewlewî, Nalî, Hacî Qadirê Koyî, Cigerxwîn, Hêmin, Pîremêrd, Qanî, Goran û yên din, birayên edebî û çandî yên hev in; lê hêzên siyasî yên Kurdistanê tu carî ji aliyê ziman, çand û hevdilî ve bi hev re hevserû ne bûne. Wan tu carî çarçoveyeke siyasî ya hevbeş nebûye û wan rê nedaye ku çarçoveyeke wisa çêbibe. Şerê van hêzan bi hev re, sûcdarkirin û tawanbarkirina hev bi xiyanet û bêwefatî û komployên berdewam li dijî hev, pir firehtir û rêkxistîtir in ji wan heyamên sînordar ên ku mecbûr bûne kêmtirîn hevkarî bi hev re bikin.
Ji serhildanê heta niha, Herêm di hemû astan de heta mejiyê hestî dabeşkirî û perçebûyî ye û heta kêmtirîn yekparebûna siyasî ya pêbawer, sazî û qanûnî jî nîne. Hemû niştecihên Herêmê dizanin ku hema hema her tişt tê de dabeşkirî ye: du hêzên pêşmerge, du saziyên ewlehiyê, du pergalên dadweriyê, du gumrik, du cureyên têkiliyên herêmî yên cuda, du strukturên burokratîk ên di bin kontrolê de û du ambîsyonên neaqilî ku du malbatên qraliyetê li gorî xwestin, berjewendî û ambîsyonên xwe yên ji bo parastina desthilatdariyê wan dimeşînin.
Di vê dabeşkirinê de jî para sereke ya desthilatdariyê ji Partiya Demokrat û malbata qraliyetê ya serdest a di nav vê partiyê de re çêbûye; ji ber ku di van çend deh salan de ew hikumdarên sereke yên Herêmê bûne û navendên girîng ên hêzê di destê wan de bûne.
Di rastiyê de, ev Herêm ne tenê dabeşkirî û perçebûyî ye, lê herêmeke bi temamî bêstabîl e jî.
Rewşa ku îro çêbûye, diyardeyeke nû nîne. Min û bê guman gelek nivîskarên din, salan berê gelek caran li ser vê xewna mezin a perçebûn û tevliheviya siyasî ya bêrêberpirsiyarî û bêexlaqî hişyarî dane.
Ji bo nimûne, di gotarekê de ku 12 sal berê bi sernavê "Ma tiştek bi navê pirsgirêka kurd maye?" belav kir, ne tenê li ser perçebûn û dabeşkirina çendalî û dijminane ya Herêmê nivîsim, lê herwiha li ser vê rastiyê jî tekez kir ku di nav hikumdarên Herêmê de, heta tiştek bi navê "pirsgirêka kurd" jî êdî nemaye.
Di wê nivîsê de, Herêm wek "kartoneke perçe-perçe û qetandî" hatibû wesifandin ku "beş û quncikên wê yên cuda bi girêdaneke siyasî û pir lawaz bi hev ve hatine girêdan" û her yek ji wan jî di hembêza yek ji hêzên herêmî de ye ku bi hev re nakokî ne.
Herwiha min behsa vê yekê kiribû ku "Herêm bi pratîkî komeleyeke giravên taybet ên malbatî ye di bin serdestiya hejmarek feodalên siyasî de" ku ramîna li ser cih, şiyan û berjewendiyên xwe û nifşên pêşerojê yên xwe, cih ji tiştek bi navê "pirsgirêka kurd" re nehiştiye. Tevliheviya siyasî, civakî û çandî ya Herêmê, ku niha heta dijminatiya di navbera bajaran jî aniye, nasnameya Herêmê û nasnameya malbatên qraliyetê yên serdest li ser wê diyar dike.
Min û bi dehan nivîskarên din gelek caran vê rastiyê dan bîra malbatên serdest ku ji vî aliyê Herêmê heta wî aliyê wê û ji bakur heta başûr, heta saziyeke jî nehiştine ku ji sînorê xwestin, berjewendî, tam û têgihiştina taybet a vê partî an wê partiyê û vê an wê kesayetê ji malbatên qraliyetê yên serdest derbas bibe. Ev rewş ji bêqîmet û bêbandor kirina parlemanê û girtina wê bigire heta felckirina hemû saziyên din ên ku divê rê li ber vegerandina hukmraniyê bo pêlîstoka derûnî û psîkolojiya çend kes û xwediyên desthilatdariya sînordar bigirin, dihewîne.
Derûniya dabeşkirina qada siyasî ya Herêmê, bi xwe vê qadê ji hundur wêran kiriye; bi awayekî ku kesan dabeşî marez, kesayeta siyasî ya yekem, kesayeta siyasî ya duyem, dehem û bîstem kiriye. Kontrola êlî û malbatî ya hemû têkiliyên Herêmê bi cîhana derve re jî ev perçebûna xeternak veguhastiye derveyî Kurdistanê. Ev rewş heta wê dereceyê gihîştiye ku heta kesek wek Tam Barak jî vê êlî û malbatîtîbûnê wek taybetmendiya sereke ya pergalê siyasî yê Herêmê zaniye û bi eşkere li ser wê axiviye.
Di rastiyê de, ev Herêm ne tenê dabeşkirî û perçebûyî ye, lê herêmeke bi temamî bêstabîl e jî. Ya ku li vê herêmê "stabîlî" tê gotin, çi be jî, stabîlî nîne. Ya heye, hevkêşeyeke siyasî ye li ser hêzê ku tê de malbata Barzanî wek hêza yekem a Kurdistanê tê hesibandin û yên din hemû hêzên piştî wê ne û divê her û her di pileya jêrîn a wê de bimînin.
Her têkçûn an guherîn di vê hevkêşeyê de, an jî heta her îhtîmala guherîna wê, dikare deriyan li ber hemû senaryoyên nexwestî, di nav de şer û êrîşên navxweyî, veke. Girêdana stabîliya Herêm û gelekî bi pileya hêza çend kesên ji malbateke ve, çi nav hebe jî, nikare "stabîlî" were gotin.
Pirsgirêk ev e ku niha em gihîştine rewşeke ku herêma zer dixwaze herêma kesk jî bike bin serdestiya xwe.
Ya ku di asta aborî û jiyana gelê Herêmê de diqewime jî bi tu awayî di çarçoveya "pêşkeftina aborî" de cih nagire. Pêşkeftina aborî di serî de wateya zêdekirina dewlemendî, milk û sermayeya neteweyî li Herêmê û di qonaxa duyem de wateya belavkirina adil a vê dewlemendî û sermayeya neteweyî di nav niştecihên wê de ye. Ya li Herêmê heye û li ser wê serdest e, tam li dijberî vê rastiya sade ye.
Ya heye, aboriyeke monopolî û tijî gendelî ye ku endam û nêzîkên malbatên serdest dike milyoner û beşeke mezin a civakê dike bêkar, kesên bêhatin û gelê bêpêşeroj. Ya di vê astê de diqewime, girêdana aboriya Herêmê bi vê an wê şirketa emerîkî, ewropî an welatên kendava Farsê ye; di heman demê de erkê rastîn, girêdana vê aboriyê bi pêwîstiyên fireh ên niştecihên Herêmê û pêşxistina dewlemendî û milkê neteweyî ye, ne zêdekirina dewlemendiya malbatî, partî û xizmtiyê.
Hemû dizanin ya di van salan de li Herêmê hatiye xurtkirin û hîn jî tê xurtkirin, ne sazî û amûrên hukmraniyê û mekanîzmayên çavdêriya hêzê ne; herwiha ne xurtkirina mekanîzmayên veguheztina hêzê ye jî, lê belavbûna neqanûnî ya bandora xwestin, vîna, tam û têgihiştinên kesane yên vê an wî endamê malbatên siyasî yên serdest e.
Herêm ji du herêmên siyasî pêk tê ku her yek li gorî mantiqa monopola hemû hêzan tevdigere. Pirsgirêk ev e ku niha em gihîştine rewşeke ku yek ji van herêman, mebesta min herêma zer e, dixwaze herêma din jî ku ji bo xwe çêbûye bike bin serdestiya xwe û hemû hêzên siyasî yên wê herêmê jî, wek hêzên herêma zer, bike hêzên pileya duyem, sêyem, çarem û qeraxî.
Ev nêzîkatî wek hewldana "partîkirina" hemû Herêmê û "barzanîkirina" hemû navend û erkên hêzê tê de ye. Gotara ku behsa parastina yekbûna Herêmê û pêşîgirtina li dabeşkirina wê dike an îdîa dike ku pêşî li dabeşkirina Kurdistanê digire, li ser wisa ambîsyoneke malbatî hatiye avakirin. Ev gotar tu têkilî bi bidawîanîna çend-herêmatîbûn û perçebûnên ku ji serhildana sala 1991ê ve rojane li Herêmê hatine ferzkirin re nîne.
Ev projeya partîkirina Herêmê, di heman demê de wateya radestkirina çarenûsa hemû niştecihên vê herêmê bi destê çend kesên sînordar e; kesên ku tu qanûn, sazî an mekanîzma ji bo çavdêriya hêzê, berpirsiyarkirin û kontrolkirina desthilatdariya wan tune ye. Heke polîtîkayek hebe ku çarenûsa Herêmê wek Herêmeke bike xeterê, ev polîtîka bi xwe ye.
Etîket :
- Herêma Kurdistanê
- Perçebûn
- Partîkirin
- Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK)
- Malbata Barzanî
- YNK
- Du herêmên siyasî (herêma zer û herêma kesk)
- Desthilatdariya malbatî
- Gendelî
- Aboriya monopolî
- Yekbûna Herêmê
- Merîwan Werya Qanî
Your Comment