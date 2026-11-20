Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nivîsgeha Ayetullah Muderrisî li bajarê Kerbelaya Muqeddesê, ji bo bîranîna wefata Ayetullah Wehîd Xorasanî, meclîseke şînê li dar xist. Di vê merasîmê de Ayetullah Muderrisî, hejmarek ji mamosteyên Hawzeya Zanistên Dînî, alim û kesayetên dînî û bawermendan amade bûn.
Ev meclîsa ruhanî bi xwendina ayetên Qur'ana Pîroz û diyarkirina sewaba wê ji bo giyanê alimê koçkirî dest pê kir. Di berdewamiya merasîmê de, Hucetulîslam Seyîd Ednan Celo Xan derket ser minberê û li ser cihê bilind yê alimên îlahî û mezinahiya windakirina wan ji bo civakê axivî.
Wî herwiha berpirsiyariyên giran ên alimên dînî di ravekirina hukumên şerîetê û derxistina wan ji çavkaniyên bingehîn ên dînî, herwiha rola wan di rêberî û rêxistina ummetê de, di şert û merc û pêşîlêgiriyên cuda de, rave kir.
Di beşeke din a axaftina xwe de, axaftvan behsa aliyên jiyana zanistî û manewî ya wê alimê koçkirî kir û li ser evîn û girêdana wî ya kûr bi Ehlulbeyta Nebewî (a.s.), girîngiya ku wî dida lidarxistina meclîsên Ehlulbeytê û xizmeta zêwranê wan axivî.
Wî herwiha bal kişand ser salên bi bereket ên ku merhum di xizmeta dibistana Ehlulbeytê (s.x) de derbas kiribûn û li ser girîngiya domandina vê rêya pîroz tekez kir.
...
Dawiya Peyamê
Etîket:
-
Ayetullah Wehîd Xorasani
-
Ayetullah Moderisî
Your Comment