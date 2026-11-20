Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Bingeha şopandina keştiyên petrolê «Tanker Trackers» di nûçeyeke lezgîn de ragihand ku Îran xwe ji bo ji nû ve destpêkirina hinardekirina neftê amade dike.
Di heman demê de, li gorî agahiyên gihîştine me, keştiyeke neftê ya Îranê ji bo ber bi cihê hinardekirinê ve tevgerê bike, hatiye amadekirin. Herwiha tê gotin ku heke rêwîtiya vê keştiyê bi her awayî were astengkirin, dibe ku ev yek bibe sedema êrîşan li ser tesîsên neftê yên Emîrtiyên Yekbûyî yên Erebî, Erebistana Siûdî, Qeter, Kuweyt, Oman û Bahreynê.
Ajansa Nûçeyan a Reuters îro, bi veguhastina ji çavkaniya «Tanker Trackers», ragihand ku keştiyeke neftê li Kendava Farisî bi rêya veguhastina neftê ji keştiyekê bo keştiyeke din, di barkirina nefta xav a Îranê de bûye.
Dawiya peyam
Etîket:
-
Kendava Farisî
-
Îran
-
Ajansa Nûçeyan a Reuters
-
Neft
-
Emîrtiyên Yekbûyî yên Erebî
-
Erebistana Siûdî
-
Kuweyt
Your Comment