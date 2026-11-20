Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Bingeha agahdarkirina nivîsgeha Rêberê Şehîd ê Şoreşê, hukmê şer'î yê di derbarê «rêwîtiya ziyaretê wekî mehrê zewacê» de weşand. Em vê hukmê pêşkêşî we, xwendevanên hêja, dikin:
Pirs:
Gelo dikarin jin û mêr rêwîtiyeke ziyaretê (wekî çûna Meşheda Riza (s.x)) wekî mehrê zewacê diyar bikin?
Bersiv:
Heke taybetmendiyên rêwîtiyê bi awayekî bên diyarkirin ku nirxa wê ya aborî diyar bibe, an jî ji bo wê mîqdareke pereyê diyarkirî bê destnîşankirin, ev yek bê kêşe ye.
Etîket:
-
Hukumên şer'î
-
Mehrê zewacê
-
Kerbela
-
Meşhed
-
Ayetullah Xamineyî
Your Comment