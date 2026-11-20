Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Seyîd Ebbas Eraqçî, Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, roja Înê 29ê Abanê (20ê Mijdarê), di bersiva gotinên Yehîel Leyter, balyozê Îsraîlê li Amerîkayê, de ku di hevpeyvînekê de bi tora nûçeyan a Newsmax re gotibû, nivîsî:
«Me nizanibû ku balyozê Îsraîlê li Washingtonê, Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ye.»
Yehîel Leyter, balyozê Îsraîlê li Amerîkayê, di hevpeyvîna xwe ya bi tora nûçeyan a Newsmax re gotibû: «Dema ku Îran têk biçe, hûn dê leşkerên Amerîkî vegerînin welatê xwe û cem malbatên wan.»
Wî herwiha ji welatiyên Amerîkî xwest ku zêdetir zextê qebûl bikin û got: «Ji bo ku em vê rêyê bigihînin dawiyê, divê hinekî zêdetir sebir û berxwedanê nîşan bidin.»
Dawiya peyam /
Etîket:
- Seyîd Ebbas Eraqçî
- Îsraîl
- Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê
Your Comment