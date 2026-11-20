Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Sedreddîn El-Qebancî, Îmamê Înê yê Necefê, rexne li berdewamiya girtîbûna deriyê sînorê Mendelî, li ser sînorê Îranê (li hemberî deriyê sînorê Sûmar), girt û daxwaza ji nû ve vekirina wî kir.
El-Qebancî got: «Deriyê sînorê Mendelî, tevî daxwaz û lava kirinên gelê Iraqê û zirarên ku ji ber girtina wî gihîştiye wan, hîn jî girtî ye.»
Wî hêvî xwest ku hikûmeta Faleh El-Zeydî daxwaza gel ji bo vekirina vî deriyê sînorî yê bi Îranê re qebûl bike û rê li ber vekirina wî bigire.
El-Qebancî got: «Iraq ne beşek ji şer e; ne li dijî Îranê ye û ne jî li dijî tu welatekî din ê cîran.»
Îmamê Înê herwiha bi awayekî nerasterast rexne li peyrewîkirina korane ya hikûmeta El-Zeydî ji ferman û zextên dijminatiyane yên Amerîkayê li dijî Îranê girt û derbarê kişandina Iraqê bo pevçûnên herêmî de hişyarî da. Wî got ku ev pevçûn ji bo tu kesî ne bi sûd in.
Dawiya peyam/
Etîket: Necef, Sedreddîn El-Qebancî, deriyê sînorê Mendelî, Îran, Iraq.
Your Comment