Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Rêbwar Orhman, cîgirê serokê Tevgera Nifşa Nû, di peyamekê de li ser rûpela xwe ya taybet, bi rexnekirina kar û xebata Mesûd û Mesrûr Barzanî, li hember windakirina beşeke din a axa Herêma Kurdistanê hişyarî da.
Wî, bi behskirina referanduma serxwebûna Kurdistanê di serdema serokatiya Mesûd Barzanî de, nivîsand: "Di referandumê de, ji ber ku Mesûd Barzanî dixwest di pozîsyona xwe de bimîne, me ji sedî 51 ji axa Kurdistanê winda kir."
Rêbwar Orhman di berdewamiyê de, bi rexnekirina manina Mesrûr Barzanî di pozîsyona serokwezîriyê de û ya ku wî wekî serhişkî bi nav kir, zêde kir: "Vê carê jî, ji ber serhişkî û manina Mesrûr Barzanî di pozîsyona xwe de, em ê ya mayî ya axa me jî winda bikin; heke em bi demê re tevger nebin."
………………..
Dawîya Peyam/
Etiket:
· Rêbwar Orhman
· Tevgera Nifşa Nû
· Mesûd Barzanî
· Mesrûr Barzanî
· Referanduma serxwebûna Kurdistanê
· Herêma Kurdistanê
· Windakirina axê
· Serhişkiya siyasî
· Rexneya siyasî
· Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
· Krîza siyasî ya Kurdistanê
Your Comment