Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Mihemed el-Fereh, endamê nivîsgeha siyasî ya tevgera Ensarullahê ya Yemenê, bi hişyariyê li Siûdiyan got: «Bendera Ciddeyê ya Erebistana Siûdî dê di nav armancên me de be û dibe ku bikeve heman çarenûsa bendera Eylatê ya li ser axa Filistîna dagirkirî.»
El-Fereh, di derbarê dûrahiya erdnîgariyê ya di navbera Yemenê û benderên Erebistana Siûdî, bi taybetî bendera Ciddeyê de, got: «Ev dûrahî ji dûrahiya di navbera Yemenê û benderên Filistîna dagirkirî kêmtir e.»
Wî her wiha li ser girîngiya cidî girtina hişyariyên Yemenê tekez kir û got: «Cihgirtina benderên Siûdî li kûrahiya axa vî welatî, wan ji xetera êrişan û armancgirtinê dûr nake.»
Bendera Eylatê ya li ser axa Filistîna dagirkirî, di encama êriş û dorpêça ku ji aliyê berxwedana Yemenê ve li ser wê hatibû ferzkirin, ji bo du salan hate girtin.
Etîket:
MihemedElFereh #BenderaCiddeyê #BenderaEylatê #BerxwedanaYemenê #Ensarullah #Filistîn #ErebistanaSiûdî
Your Comment