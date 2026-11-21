Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Îmamê nimêja Înê ya Mehabadê di xutbeyên nimêja Înê de, piştî rêzgirtina ji pêşengên xizmet û ewlehiyê, got: «Hêzên Besîcê bi peydakirina ewlehiyê û xizmeta bê bendewarî di qadên cuda de, dibe sedema belavbûna dadweriyê di civakê de.»
Di berdewamiya xutbeyên xwe de, axêverê nimêja Înê girîngiya rêzgirtina dayik û hevjînên şehîdan û şerê li dijî tundûtûjiya li dijî jinan tekez kir û got: «2ê Adarê salvegera wefata Ummul-Benînê ye û 4ê Adarê jî Roja Cîhanî ya Têkoşîna li dijî Tundûtûjiya li ser Jinan e. Ev rojan derfeteke baş in ji bo belavkirina çanda rêzgirtinê û xurtkirina têkiliyên malbatî û civakî bi jinan re, bi taybetî jin û dayikên şehîdên şerên ferzkirî yên dawî.»
Mamosta Ebdulselam Îmamî, îmamê nimêja Înê ya Mehabadê, rastgoî di danûstandinên bazirganî de wek taybetmendiyeke bawermendên rastîn bi nav kir û got ku ev yek dibe sedema zêdebûna rizq û aramiya jiyanê.
Berî destpêkirina xutbeyên nimêja Înê, bi boneya Hefteya Besîcê, peymannameya 9 xalan a komên Salihîn ên Besîcê, bi mijara sekinîn, berxwedan û cîhadê ji bo zelalkirina rastiyan, hate xwendin.
Etîket:
Mehabad, Mamosta Ebdulselam Îmamî, nimêja Înê, dayikên şehîdan, hevjînên şehîdan, mafên jinan, tundûtûjiya li dijî jinan, Bêsîc, ewlehî, dadperwerî, Hefteya Bêsîcê, Ummul-Benîn.
Your Comment