Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Dadgehên rejîma Al-Xelîfe, di çarçoveya siyaseta li dijî ol û ayînên baweriyê de, biryara cezayê yek salî yê girtîgehê li dijî Xetîbê Huseynî, Hebîb el-Dirazî, derxistin.
Hebîb el-Dirazî di dawiya meha Cotmeha 2026’an de, ji ber belavkirina qeydekî dengî ya xwendina Ziyareta Eşûrayê, hatibû girtin.
Wezareta Navxweyî ya Behreynê ev kiryar wekî bêhurmetîkirina sembolên ku di nava şagirtên ol û mezhebên cuda de tên rêzgirtin an pîrozkirin, binav kiribû. Herwiha îdia kiribû ku ev yek dikare bibe sedema derketina fitneyê û zirarê bide aşitî û aramiya civakê..
Your Comment