Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Heyeta Karûbarên Girtîyên Behreynê ragihand ku hêzên ewlehiyê yên vê welatê, roja Pêncşemê, hemû zanyar û kesayetiyên olî yên ku roja Duşema borî biryarên dadgehê li dijî wan hatibûn derxistin, ji girtîgeha «El-Hewd el-Caf» veguhastine girtîgeheke li herêma «Esker»ê; girtîgeheke ku di bingeh de ji bo ragirtina kesên ku cezayê derxistina wan ji welatê hatiye birîn, hatiye veqetandin.
Ev heyet diyar kir ku berê hin ji zanyarên olî di çarçoveya koma yekem de hatibûn veguhastin vê girtîgehê û bi veguhastina mehkûmên din re, hemû di heman navenda ragirtinê de kom bûne.
Li gorî gotina vê heyetê, girtîgeha Eskerê ji bo ragirtina kesên ku bi cezayên girtîgehê yên demdirêj hatine mehkûmkirin, nehatiye sêwirandin. Ji ber ku ev girtîgeh di bingeh de ji bo dosyayên derxistin û derxistina demkî ya kesan ji welatê tê bikaranîn, derbarê guncawbûna şert û mercên ragirtinê de fikar hene.
Heyeta Karûbarên Girtîyên Behreynê herwiha îdia kir ku hilbijartina girtîgeha Eskerê li şûna girtîgeha navendî ya «Cew»ê, bi armanca veqetandina zanyarên olî ji girtîyên din û kesayetiyên navdar û astengkirina têkilî û danûstandina wan bi girtîyên siyasî re hatiye kirin. Ev yek bi taybetî piştî wê yekê ye ku li girtîgeha navendî, ji bo protestokirina li dijî biryarên dadgehê yên derbarê van zanyarên olî de, tevgerên piştgiriyê dest pê kiribûn.
Ev veguhastin çend rojan piştî derxistina biryarên Dadgeha Bilind a Cezayî ya Behreynê, roja Duşemê 16'ê Mijdara 2026'an, pêk hat. Van biryaran 69 kes ji zanyarên olî û kesayetiyên mezhebî yên navdar ên vê welatê armanc girtibûn û cezayên wan ji hepsa heta hetayê heta 15 salan girtîgehê digihîşt. Ji nav wan kesan, 55 kes di dema derxistina biryaran de di girtîgehê de bûn.
Li gorî vê raporê, yekemîn danişîna lêkolîna daxwaza îtîrazê li dijî van biryaran, dê di 6'ê Kanûna Pêşînê de bê lidarxistin.
Your Comment