Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu'l-Beyt (S.X) – ABNA – Hucet-ul-îslam Şêx Elî el-Xetîb, di xutbeyên nimêja Înê de ku li navenda Meclîsê hatin lidarxistin, bi boneya salvegera 83’emîn a serxwebûna Lubnanê, ji berpirsiyarên vî welatî xwest ku pêşketinên herêmî û navneteweyî bi baldarî binirxînin, dev ji hesabên zirardar, qebûlkirina ferzên derve û şîretkirina Şîeyên Lubnanê, yên ku ji bo parastina welatê xwe bihayekî giran dane, berdin.
Şêx El-Xetîb, di derbarê salvegera serxwebûna Lubnanê de, got: «Serxwebûn di bingeha xwe de ne tenê dîrokek e ku di axaftinan de tê gotin an rojeke betlaneyê ye di salnameyê de; belkî îradeyeke rastîn e ji bo rizgarbûna ji hemû cureyên girêdayîbûn û serweriya derve, herwiha pabendiyeke xurt e ji bo parastina axê, mirov û biryara neteweyî ya azad.»
Wî herwiha pesnê helwesta fermandarê artêşê, general Heykel, di vê mijarê de da.
Cîgirê Serokê Meclîsa Bilind a Şîeyan got: «Gelê Lubnanê di van dehsalan de ji bo pêkanîna vê serxwebûnê û parastina sînor û serweriya welatê xwe li hember berjewendîxwazî û êrîşên dubare, bihayekî giran daye. Berxwedan jî her tim di rêza pêşîn a parêzvanên welat û hemû axa wî de cih girtiye.»
Wî bi tekezî li ser vê yekê ku zextên siyasî, aborî û ewlehiyê di çarçoveya hewldaneke eşkere de ne ku dixwazin Lubnanê bixin bin siya xwe, got: «Divê berpirsiyar dev ji radestkirina xwe li hember ferzên Amerîkayê berdin; ferzên ku Lubnanê dixin nav helwestên bêfeyde. Herwiha divê dev ji şîretkirina Şîeyên Lubnanê berdin; wan kesên ku ji bo parastina welatê xwe bihayekî pir giran dane.»
Li gorî gotinên ku ji مرجعیتê bilind a Şîeyan re tên nisbetdan, Şîe tu carî nekevine nav şerekî bêwate û îdiayên berevajî vê yekê rastî nînin.
Şêx El-Xetîb, bi destnîşankirina girîngiya nirxandina rast a pêşketinên navneteweyî, di nav de encamên hilbijartinên Amerîka û Îsraîlê, berxwedana Îranê û Eksena Berxwedanê, herwiha pêşketinên Yemenê, wiha got: «Me li Çînê şahidiya yekemîn civîna dîrokî ya bi vî rengî di navbera sê hêzên mezin ên cîhanê de kir. Em bawer dikin ku heke Amerîka di destpêka şerê li dijî Komara Îslamî ya Îranê de bigihîştiba armancên xwe, ev civîn pêk nedihat û Amerîkayî beşdarî wê nedibûn. Mixabin e ku berpirsiyarên Lubnanê li hember beşek ji gelê xwe helwesteke tund digirin, di heman demê de hevpeymanên wan ên li derveyî welat li pey rêyekê ne ku bi awayekî rûmetdar ji vî şerê êrîşkar derkevin.»
Wî tekez kir: «Êdî nayê qebûlkirin ku berpirsiyarên Lubnanê bi siyaseta 'li bendê manê' û hêvîgirtina ji guhertinên derve re tevbigere. Dîroka Lubnanê tijî tecrubeyên wiha ye ku îspat kirine pişta xwe bi hêzên derve ve girêdan, her çend di demekê siyasî ya xapînok de xuya bike, zû vediguhere bihayekî ku gelê Lubnanê ew ji ewlehî, aramî, serwerî û paşeroja xwe dide.»
Cîgirê Serokê Meclîsa Bilind a Şîeyan, di dawiya axaftina xwe de, tekez kir: «Serxwebûna rastîn wê demê temam dibe ku hemwelatî di vî welatî de xwe di ewlehî, aramî û rûmetê de bibîne û biryarên hikûmetê ji berjewendiyên Lubnanê û gelê wî bên, ne ji hesabên derve.»
Wî herwiha îşaret bi helwesta fermandarê artêşê, general Heykel, kir ku gotibû: «Serxwebûn tenê bi azadkirina axê û belavkirina serweriya dewletê li ser hemû axa welatî temam dibe.»
Etîket:
Şîe
Lubnan
Amerîka
Îran
Yemen
Şêx Elî el-Xetîb
Your Comment