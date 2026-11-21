Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu'l-Beytê (S.X) – ABNA – Berdevkê Wezareta Derve ya Pakistanê, di civîna xwe ya çapemeniyê de, derbarê pêvajoya navbêçîtiyê di navbera Îran û Amerîkayê de got: «Ev memoranduma lihevkirinê nexşerêyekê ji bo çareserkirina nakokiyê pêşkêş dike û îmzekirina wê bi civînên li 'Bürgenstock' a Swîsreyê re hevdem bûye; lê pêkanîna wê hîn jî bi hin astengiyan re rû bi rû ye.»
Wî zêde kir ku wezîrê karên derve yê Îranê, di dema serdana xwe ya dawî ya Îslamabadê de, hewldanên navbêçîtiyê bi serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf û fermandarê artêşa vê welatê, generalê artêşê Asim Munîr re nirxandiye. Di van hevdîtinan de, li ser berdewamiya rola Pakistanê di vê pêvajoyê de tekezî hatiye kirin.
Di pêşketineke din a herêmî de, Wezareta Derve ya Pakistanê ragihand ku ev welat dê di dawiya meha Mijdarê de bibe mêvandarê civîneke ku Erebistana Siûdî û Tirkiye jî beşdarî wê bibin.
Armanca vê civînê, nirxandina pêkanîna peymana hevbeş a parastinê û xurtkirina hevrêziya sazî di navbera her sê welatan de ye.
Berdevkê Wezareta Derve ya Pakistanê di vê derbarê de tekez kir ku ev peyman xwedî taybetmendiyeke berevaniyê ye û li dijî tu welatekî din nehatiye girêdan.
Ev wezaret herwiha, derbarê wergirtina belgeya bawernameya nûnerê rejîma Siyonîst ji aliyê nûnerê Pakistanê ve di Konferansa Bêçekdarkirinê de, eşkere kir: «Ev gav tenê di çarçoveya rola serokatiya konferansê û wekî rêgezeke protokola merasîmî ya Neteweyên Yekbûyî (NY) de hatiye avêtin û wateya damezrandina têkiliyên dualî nade.»
Îslamabad di heman çarçoveyê de, careke din piştrast kir ku helwesta wê ya domdar piştgirîkirina damezrandina dewleteke serbixwe ya Filistînê ye, li ser sînorên beriya şerê sala 1967’an, bi paytextiya Qudsê ya Rojhilatî.
Etîket:
- Swîsre
- Washington
- Erebistana Siûdî
- Amerîka
- Asim Munîr
- Îran
- Navbêçîtî
Your Comment