Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Îmam Huseyn (a) di roja Aşûrayê de, ji kurê xwe Îmam Seccad (s.x) re wiha got:
«یا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»
«Kurê min! Ji zordariya li hemberî kesê ku ji bilî Xwedê tu alîkar û piştgirê wî tune ye, dûr bikeve.»
Hevjîna te, zaroka te û wan kesên ku tu difikirî tu pirsgirêkek ji aliyê wan ve tunî, ew bixwe dikarin bibin sedema pirsgirêkên sereke yên te!
Zaroka te nikare li hemberî te ji cîranan alîkariyê bixwaze. Di vê rewşê de tenê tu, Xwedê û zaroka te hene. Heke tu li hemberî zaroka xwe zordariyê bikî û bi zorê daxwazên xwe ferz bikî, wê ji bilî Xwedê tu alîkarê wê tune be. Ev jî yek ji xeternaktirîn cureyên zordariyê ye. Zordariya li hemberî zarokan pir xeternak e.
Kesên ku girêdayî mirov in, di bin parastina wî de ne û nikarin xwe biparêzin, zordariya li hemberî wan dê bibe sedema pirsgirêkan. Jina mirov jî di nav van kesan de ye. Mînak, mirîşk an teyrê ku di qefesê de ye û em xwarina wê peyda dikin; heke em li xwarina wê nebin xwedî baldarî, ev jî zordarî ye.
Lê belê, jin jî divê baldar be û ji mêrê xwe re negot: «Ez vê dixwazim, ez wê dixwazim; ez ji van tiştan fam nakim û eleqedar nînim ku tu xwediyê wan î an na. Divê tu filan tiştî ji bo min bikirî.»
Xwedê van gotinan jî dibihîze. Ma ev daxwazên bêwate ne zordarî li hemberî mêrê xwe ne?
Jin divê ji mêrê xwe re bibêje: «Tenê nanê helal bide min û ji pirbûn an kêmîya wê fikar neke.» Her wiha divê bibêje: «Heke rizqê me hindik be, lê helal be, ew ji rizqê pir ku ne helal be çêtir e.»
Çavkanî: Nivîsên Ayetullah Ha'irî Şîrazî (Xwedê rehma xwe lê bike), ku ji aliyê nivîsgehê ve tên parastin û belavkirin.
Etîket:
- Îmam Huseyn (s.x)
- Aşûra
- Zordariya li zarokan
- Mafên hevjînan
- Rizqa helal
- Perwerdeya malbatê
- Dadperwerî û exlaq
Your Comment