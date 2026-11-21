Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Xema perwerdeya olî ya zarokan û girîngiya bicihanîna nimêjê, yek ji wan mijarên bingehîn û kûr e ku gelek malbatên xwedî hişmendiya olî girîngiyek mezinê didinê.
Ji ber ku ev mijar ji bo malbatê pir girîng e, carinan dê û bav bêyî ku hay ji xwe hebin, tevgerên şaş û bilez nîşan didin. Ev tevger ne tenê alîkariya meyla ciwanan bo olê nakin, lê belê dikarin bibe sedema serhişkiya wan an jî dûrketina wan ji olê.
Di vê çarçoveyê de, Hocet-ul-îslam Muhemmed Mehdî Îlahîmeniş, pisporê perwerdeyê, hin xalên girîng derbarê tiştên ku divê di vê rêya perwerdeyê de bên kirin û tiştên ku divê ji wan bê dûrketin, rave kiriye. Em van agahiyan ji bo xwendewarên hêja pêşkêş dikin.
Pirsê yekem: Ma divê em rasterast ji ciwanê ku nimêjê nake re bibêjin: «Ez dizanim tu nimêjê nakî»?
Bersiv: Heke dixwazin ew tevgera xwe eşkere bike û êdî li ber we jî tiştek veşêre, bêguman wê xeletiyê li ser rûyê wî bînin û vê yekê jê re bibêjin. Lê heke armanca we perwerdekirina rast a wî be, ev nêzîkatî dê encameke berevajî bide.
Pirsê duyem: Berawirdkirina zaroka xwe bi ciwanên temenê wî yên nimêjê dikin, wek kurê mamê wî, çi encamên neyînî dikare çêbike?
Bersiv: Heke dixwazin zaroka we hem ji wê xizmê xwe û hem jî ji nimêjê bêzar bibe, bêguman wî bi wan re berawird bikin û jê re bibêjin: «Filankes nimêjê dike, lê tu çima nakî?»
Pirsê sêyem: Ma dikarin jê re bibêjin: «Ji ber ku ez û bavê te nimêjê dikin, divê tu jî wek me tevbigere»?
Bersiv: Heke dixwazin zarokekî teqlîdkar, bindest û bêîrade mezin bikin, ku sibê bikeve evîna kesekî navdar û bêyî ku bifikire li pey wî bikeve, vê rêbazê bidomînin. Lê heke armanca we ne ev be, ev daxwazeke şaş e.
Pirsê çarem: Di dawiyê de, ma divê em jê re bibêjin «Tu çima divê nimêjê bikî» an na?
Bersiv: Bersiv hem erê ye û hem jî na. Heke dixwazin wek dapîrên kevneşopî saetekê şîretan li ser bikin û hezaran sedemên dubare û kalîşeyî rêz bikin, rawestin! Guhên zarokan ji van gotinan tijî bûne û ew ji wan westiyane.
Lê heke dixwazin bi rêbazeke rast bi wan re biaxivin, pêşî baş guhdariya wan bikin, pirsên wan bi sebir û aramî bibihîzin û alîkariya wan bikin da ku ew bixwe bigihîjin sedemên rast ên girîngiya nimêjê. Bêguman, ev yek dikare bandoreke gelek mezin li ser pêşketina giyanî ya wan bike.
Your Comment