Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Bajarê Silêmaniyê li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, ji ber peywendiyên kûr ên aborî, erdnîgarî û siyasî bi Îranê re, ji herêmên din ên Kurdistanê bêtir ji encamên guhertinên dawî yên di têkiliyên Tehran û Washingtonê de bandor wergirtiye. Siyaseta hikûmeta Donald Trump ji bo zêdekirina zextên aborî û sînordarkirina danûstendinên bazirganî yên Îranê bi welatên cîran re, digel encamên şerê dawî, zincîra peydakirina kelûpelan li Silêmaniyê têk biriye û lêçûnên jiyanê û çalakiyên bazirganî zêde kiriye.
Sean Matthews, rojnamevanê malpera nûçeyan a Middle East Eye, di raporeke xwe ya ji Silêmaniyê de nivîsiye ku hikûmeta Trump, ji bilî gefên ji nû ve destpêkirina êrîşan li ser Îranê, dixwaze bi rêya dorpêçkirina deryayî û sînordarkirina bazirganiya bejayî, aboriya vê welatê felç bike. Washingtonê di vê çarçoveyê de ji Tirkiye, Iraq û Pakistanê xwestiye ku sînorên xwe bi Îranê re bigirin.
Ev siyaset ji bo Silêmaniyê, ku beşeke girîng a aboriya wê girêdayî bazirganiya bi Îranê re, îthalata kelûpelên serfkirinê û derbasbûna barên bazirganî ji sînorên rojhilatî yên Herêma Kurdistanê ye, encamên rasterast bi xwe re aniye. Rêya bazirganiya Silêmaniyê bi Çînê re jî, ji ber lêçûnên veguhestinê û bacan, di gelek rewşan de bi rêya Îranê ji rêyên alternatîf ên Tirkiye û benderên başûrê Iraqê re kêmtir lêçûn û bêtir sûdê heye. Ji ber vê yekê, sînordarkirina danûstendinên bazirganî bi Îranê re tê wateya zêdebûna lêçûnên îthalatê û zehmettirbûna gihîştina bazirgan û xerîdaran bi kelûpelên hewce.
Di rapora Middle East Eye de behsa zêdebûna tund a bihayê kelûpelan li bazara Silêmaniyê hatiye kirin. Yek ji niştecihên vê bajêr gotiye ku bihayê hin hilberan heta 200 ji sedî zêde bûye û beşeke girîng a kelûpelên ku berê ji Îranê dihatin îthalatkirin, êdî wekî berê li peyda nabe. Niştecihekî din jî gotiye ku zêdebûna bihayê kompîtorekê ya ji 600 dolarî bo 800 dolarî, kirîna wê paşxistiye. Ev rewş di demekê de derdikeve holê ku bazara kevneşopî ya Silêmaniyê hîn jî tijî kelûpelên bi nîşana hilberîna Îranê ye û ev yek girêdana bazirganî ya vê bajêr bi cîrana xwe ya rojhilatî eşkere dike.
Delawar Alaeddin, serokê Enstîtuya Lêkolînên Rojhilata Navîn li Hewlêrê, dema behsa lawaziya aboriya Silêmaniyê kiriye, gotiye ku ev bajar berî şer jî bi derfetên aborî yên ewle û sînordar ve girêdayî bû û pêşketinên dawî tenê lawaziyên heyî yên wê eşkera kirine. Li gorî gotina wî, aboriya Silêmaniyê li ser bazirganiya der-sînorî, çalakiyên aborî yên rojane, hêza kar û hatina kelûpelan ji Îranê ava bûye û qutkirina têkiliyên bazirganî bi vî welatî re, alternatîfên pir kêm ji bo vê bajêr dihêle.
Zextên aborî di demekê de dikevin ser Silêmaniyê ku Herêma Kurdistanê ya Iraqê jî bi pirsgirêkên darayî û nakokiyên siyasî yên navxweyî re rû bi rû ye. Li gorî peymanên budçeyê, divê Hikûmeta Herêma Kurdistanê nêzîkî 15 ji sedî ya budçeya federal a Iraqê bistîne. Zêdetirî 90 ji sedî ya dahata vê budçeyê ji derxistina neftê tê peydakirin. Tevî zêdebûna hinardekirina nefta Iraqê di vê mehê de, şandina para Herêmê bi derengî re rû bi rû maye û karmendên hikûmeta Herêmê jî çend meh in ku mûçeyên xwe bi derengî distînin. Zêdebûna lêçûnên ji ber pêşketinên Îranê jî zextên zêdetir li ser vê rewşê ferz kiriye.
Lê girîngiya pêşketinên dawî ji bo Silêmaniyê tenê bi warê aborî ve sînordar nabe. Ev bajar ji ber cihê xwe yê erdnîgarî û têkiliyên dîrokî û siyasî yên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) bi Îranê re, di navenda hesabên ewlehî û siyasî yên ji ber pevçûna Tehran û Washingtonê de cih digire. Silêmanî li gorî Hewlêrê têkiliyên aborî û civakî yên nêzîktir bi Îranê re heye û gelek malbatên damezrîner ên wê jî kokên wan li deverên aliyê din ê sînor hene.
Di dema şerê dawî yê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê de, hikûmeta Trump û Îsraîl dixwestin piştgiriya Kurdên Iraqê bi dest bixin û ji kapasîteya komên dijber re ji bo berfirehkirina tevgerên xwe li hundirê Îranê sûdê werbigirin. Lêbelê, di dawiyê de tu yek ji her du partiyên sereke yên Herêma Kurdistanê, ango Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û YNK, beşdarî vê şerê nebû. Ev biryar di nav beşên civaka Kurdistanê de jî bi pêşwazî hat, ji ber ku berfirehbûna şer li Îranê dikaribû encamên ewlehî û mirovî yên berfireh li ser deverên sînorî yên Herêmê çêbike.
Delawar Alaeddin di vê derbarê de hişyar kiriye ku hilweşîna muhtemel a hikûmetê ne mecbûr e ku bibe sedema veguhestina aram a desthilatdariyê; berevajî vê yekê, ev rewş dikare bibe sedema bêîstiqrariyê li ser sînorên Îranê û Herêma Kurdistanê, pêlên penaberan, tevgera komên çekdar, derketina valahiya desthilatê û pêşbaziya ji bo kontrolkirina deverên kurdî yên Îranê.
Li kêleka van fikaran, pêşbaziya siyasî di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê ya di bin serokatiya malbata Barzanî û YNK ya di bin serokatiya malbata Talabanî de, rewşa Silêmaniyê tevlihevtir kiriye. YNK ji ber têkiliyên xwe yên dîrokî bi Îranê re û kontrolkirina beşa rojhilatî ya Herêma Kurdistanê, her tim ji aliyê çavdêrên siyasî ve bi nêzîkbûna zêdetir a Tehranê hatiye tawanbarkirin. Di hemberî vê yekê de, PDK ji ber têkiliyên xwe yên berfireh bi Tirkiyeyê re û gihîştina wê ya zêdetir bi navendên siyasî yên Washingtonê re, xwedî pozîsyoneke cuda ye.
Lêbelê, rapora Middle East Eye tekez dike ku her du partiyên sereke yên Kurdistanê têkiliyên nêzîk bi Amerîkayê re hene. Di vê çarçoveyê de, Bafil Talabanî, serokê YNK, di mehên dawî de hewl daye ku bala zêdetir a hikûmeta Trump bikişîne ser xwe. Li gorî gotina karmendekî berê yê îstixbarata Amerîkayê, YNK di dema hikûmeta Trump de wekî partiyeke nermtir li hemberî plana piştgiriya komên dijber ên Kurd ên Îranê dihat dîtin. Ev mijar bi hewldanên vê partiyê yên ji bo zêdekirina bandora xwe li Washingtonê û pêşbaziya wê bi PDK re girêdayî ye.
Di hemberî vê yekê de, Bafil Talabanî di heman demê de hewl daye ku têkiliyên xwe bi Tehranê re biparêze. Wî di civîna dawî ya Silêmaniyê de li ser girîngiya diyalog û hevkariya bi Îranê re tekez kiriye û piştî serdana xwe ya dawî ya ji vî welatî, nirxandineke cuda derbarê rewşa navxweyî ya Îranê de, li gorî daxuyaniyên berpirsên hikûmeta Trump, pêşkêş kiriye. Bafil Talabanî Îran wekî welatekî pênase kiriye ku ji şerê bi Amerîka û Îsraîlê re bihêztir, lê bi rewşeke cuda derketiye.
Ev helwest di demekê de tên nîqaşkirin ku Tehranê jî ji YNK û Hikûmeta Herêma Kurdistanê xwestiye ku çalakiyên komên dijber sînordar bikin. Bafil Talabanî di hevdîtina xwe ya meha Îlonê bi Abbas Erakçî, wezîrê derve yê Îranê re, soz daye ku nahêle Herêma Kurdistanê bibe cihê gefxwarinê li ser Komara Îslamî.
Zextên hevdem YNK xistine rewşeke dijwar. Bafil Talabanî ji aliyekî ve dixwaze ji bo xurtkirina pozîsyona xwe ya siyasî di pêşbaziya bi PDK re, piştgiriya Amerîkayê bi dest bixe; ji aliyê din ve jî nikare mînakên ewlehî û aborî yên ji ber cîrantîya bi Îranê re paşguh bike. Orhan Toga, lêkolînerê payebilind ê Navenda Lêkolînên Îranê li Enqereyê, vê rewşê wekî rewşeke pir dijwar binav kiriye û gotiye ku Bafil Talabanî hewl dide piştgiriya Amerîkayê bi dest bixe.
Ji aliyekî din ve, derketina tevahî ya hêzên Amerîkî ji Iraqê di meha Îlonê de û dawîhatina hebûna leşkerî ya Amerîkayê li Hewlêrê, fikarên ewlehiyê yên Herêma Kurdistanê zêde kiriye. Herêmê xwedî pergalên berevaniya esmanî yên bi bandor nîne û di dema şerê dawî de jî bi sedan êrîşên mûşekî û dronan re rû bi rû maye. Di vê rewşê de, nêzîkbûna erdnîgarî ya Silêmaniyê bi Îranê re û dîroka êrîşên leşkerî, vê bajêr li hemberî îhtîmala ji nû ve destpêkirina şer bêtir xetera dike.
Kolonel Hemse Eyd, analîstê serbixwe yê Rojhilata Navîn, bawer dike ku welatên herêmê di rewşa heyî de hest dikin ku Îran ji aliyê stratejîk ve di pozîsyoneke serdest de ye û ji ber vê yekê hewl didin ku ji hêrsbûna Tehranê dûr bimînin. Ew bi îşaretkirina lawaziya Silêmaniyê tekez kiriye ku Kurdên Iraqê di rabirdûyê de jî bûne armanca êrîşan û ji ber vê yekê naxwazin careke din bikevin ber êrîşên mûşekî û dronan.
Di vê navberê de, siyaseta hikûmeta Trump jî bê xeter nîne. Herçend Amerîka rasterast gefa êrîşên leşkerî li dijî Herêma Kurdistanê nake, lê hewldana Washingtonê ji bo zêdekirina zextên aborî û siyasî li ser Îranê dikare bibe sedema zêdebûna bêewlehiyê li sînorên rojhilatî yên Herêmê û zêdebûna lêçûnên aborî û ewlehiyê. Hin berpirsên kurd li Silêmaniyê fikar in ku hikûmeta Trump dê zextên xwe bidomîne; di heman demê de, li gorî baweriya wan, hilweşîna bêîstiqrar a Îranê dikare ji bo Herêma Kurdistanê jî encamên pir xeternak bi xwe re bîne.
Encama giştî ya van pêşketinan nîşan dide ku Silêmanî di rewşeke dijwar de ye; ji aliyekî ve nikare ji girêdanên xwe yên aborî û erdnîgarî bi Îranê re dest berdê û ji aliyê din ve jî nikare ji têkiliyên siyasî û ewlehiyê bi Amerîkayê re dûr bikeve. Di rewşeke ku pêşbaziya navxweyî ya partiyên Kurdistanê jî vê rewşê tevlihevtir kiriye de, zextên hikûmeta Trump û pêşketinên Îranê dikarin ji berê bêtir bandorê li ser aborî, ewlehî û hevsengiya siyasî ya Silêmaniyê bikin.
………..
Dawiya Peyam/
Your Comment