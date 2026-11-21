Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Serdar Mihemedreza Neqdî di binçavê merasîma bîranîna canfîdayên Îranê de, di axaftina xwe ya bi rojnamevanê Mehr re, bi îşaretkirina daxuyaniyên Grosî û daxwaza Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî ji bo serdana navendên nukleerî yên Îranê, got: «Grosî sîyonîstek e û xwe girêdayî tu qanûn û rêzikên mirovî nabîne; ew tenê xizmeta sîyonîstan dike.»
Wî herwiha got ku Xwedê çavdêriya kiryarên hemûyan dike û zêde kir: «Grosî dê ceza ya kirinên xwe bibîne.»
Hat ragihandin ku civîna demsalî ya Encûmena Walî ya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî li Viyanayê bi dawî bû û dosyeya nukleerî ya Îranê careke din ket navenda bala vê saziyê. Di roja yekem a civînê de, Rafael Groşî, rêvebirê giştî yê ajansê, bi derxistina îdiayên derbarê rewşa rezervên uranyûmê û sînordarkirina gihîştina çavdêran bi tesîsên nukleerî yên Îranê, daxwaza amadekirina zemînê ji bo ji nû ve destpêkirina çalakiyên rastandinê kir.
Ew di heman demê de vegera dîplomasî û danûstandinan jî pêwîst dît. Ev helwest di şert û mercên domandina encamên êrîşên leşkerî yên Amerîka û rejîma sîyonîst li ser tesîsên nukleerî yên Îranê de, bûye sedema rexneyên Tehranê li ser nêzîkatî û performansa ajansê.
Your Comment