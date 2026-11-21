Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA – Anna Stamo, cîgirê serokê Komeleya Misilmanên Yewnanîstanê, endama lijneya rêvebir a Forûma Ewropî ya Misilmanan (EMF) û seroka Encûmena Jinan a vê forumê, di 9emîn Civîna Navneteweyî ya «Bîseya Ummmeta Mihemed» de, ku bi hewldana Forûma Cîhanî ya Qadimûnê hat lidarxistin, kêfxweşiya xwe ji beşdarbûna vê civînê anî ziman û çalakî û helwestên Forûma Ewropî ya Misilmanan di piştgiriya Filistînê û tevgera Berxwedanê de rave kir.
Wê bi îşaretkirina pêşketinên piştî 7ê Cotmehê, diyar kir ku Forûma Ewropî ya Misilmanan ji rojên destpêkê yên şerê Gazayê ve, berevajî hin rêxistinên Îslamî yên li Ewropayê ku helwestên hişyar û parêzgar digirtin, tekez li ser piştgiriya Berxwedanê û parastina maf û dadmendiyê kiriye. Wê herwiha got ku ev forum, tevî hişyariyên derbarê encamên muhtemel de, bername, civîn û komxebatên cihêreng li welatên Ewropayê ji bo piştgiriya Filistînê lidarxistiye û vê yekê didomîne.
Stamo bi îşaretkirina berxwedana gelên Îran, Filistîn û Lubnanê li hember zext û êrîşan, tekez kir ku sedema sereke ya vê sebatê tenê di hesabên siyasî, hêz û şiyanên madî de nayê dîtin; belkî îman, bawerî bi sozên Xwedayî û baweriya kûr a olî çavkaniya bingehîn a sebat û berxwedana van gelan e.
Wê zêde kir ku ev sebat bûye sedem ku gelek kesên li Ewropayê eleqeya wan bi nasîna Îslamê zêde bibe û di dema komcivîn û bernameyên piştgiriyê de, derbarê çavkaniya îmanê û baweriya bi xwe ya Misilmanan de pirsan bikin.
Ev çalakvanê Misilman ê Ewropî herwiha derfeta heyî wekî zemîneke guncaw ji bo naskirina ji nû ve ya Îslamê li zanîngeh, dibistan, civîn û bernameyên hişmendîkirinê yên li Ewropayê nirxand û got ku piştî salên dirêj ên propagandaya neyînî li dijî Îran, Filistîn û Berxwedanê, niha gelek kes bi pirsiyarî û lêkolîneke zêdetir bala xwe didin rastiyên van pêşketinan.
Stamo di dawiya axaftina xwe de, bi spasdariya ji organîzatorên civînê, hêvî kir ku serkeftin û dadmendî, ji bilî hişmendî û baweriya Misilmanan, di qada rastiyê de jî pêk bên û gelên bindest ên Filistîn, Lubnan û Yemenê bigihîjin serkeftin û azadiyê.
Dawiya nûçeyê
Your Comment