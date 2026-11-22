Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (silav liwanbin) – ABNA – Li pey derxistina biryarên dadwerî li dijî alimên Behreynê û zêdekirina zextên li ser Şîeyên vê welatê, civînek taybetî di navbera heyeta Behreynî ya bi serokatiya Hucet-ul-îslam Şêx Huseyn ed-Deyhî, serokê heyeta Komeleya El-Wifaq a Neteweyî ya Îslamî ya Behreynê, û Ayetullah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt (S), de pêk hat. Di vê hevdîtinê de Hucet-ul-îslam Seyîd Ebbas Şebber, endamê Encumena Alimên Îslamî ya Behreynê, û Hucet-ul-îslam Mihemed Hesen Xuceste, endamê heyeta navendî ya vê encumenê jî amade bûn.
Her du aliyan di civînê de dawî geşedanên mafên mirovan û azadiya olî li Behreynê, herwiha rêyên hiqûqî û navneteweyî yên ragihandina rewşa alimên olî û gelê vê welatê nîqaş kirin.
Aliyên hiqûqî yên zextên li ser merasîmên olî û betal kirina hemwelatîbûnê
Ayetullah Remazanî diyar kir ku betal kirina hemwelatîbûna welatiyan û astengkirina merasîmên olî li gorî hiqûqa navneteweyî û di qada cîhanî de nayên pejirandin.
Wî got: «Welatek ku xwe Îslamî dibîne, nikare mafên bingehîn ên olî yên welatiyên xwe, wek pêkanîna nimêja Înê, nimêja bi cemaatê û xebatên ragihandina dînî, ji wan bistîne.»
Wî herwiha got ku kiryarên hikûmeta Behreynê di betal kirina hemwelatîbûna welatiyan û darizandina wan piştî betal kirina hemwelatîbûnê de, bê bingeha hiqûqî ne.
Ayetullah Remezanî diyar kir ku Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt (silav liwanbin) heta niha bi nameyên cuda yên ji şeş berpirsiyarên payebilind ên navneteweyî re, di nav de Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres, Komîserê Bilind ê Mafên Mirovan Volker Türk, Serokê Komîsyona Ewropayê û Raportera Taybet a Azadiya Olê, van darizandinên neheq şermezar kiriye.
Şandina belgeyan bo Vatîkanê û şopandina navneteweyî
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt (silav liwanbin), bi tekezî li ser girîngiya bikaranîna hemû derfetên navneteweyî ji bo eşkerekirina kiryarên rejîma Al-Xelîfe, got ku belge û nameyên belgekirî yên derbarê muameleya xerab a bi alimên Behreynê re, ji bo radestkirinê pêşkeşî Papa li Vatîkanê dê bên şandin, da ku ji rêyên dîplomatîk û navneteweyî ve bên şopandin.
Wî herwiha got ku, ji bilî şopandinên hiqûqî, avakirina komeke xebatê ya taybet ji bo herêma Kendava Farisê, belavkirina bangewaziyên sêzimanî û çalakkirina yekîtiyên aliman û navendên Şîeyan li Ewropa û Amerîkayê, di nav de Swêd, Almanya, Fransa, Îngilîstan û Kanada, di nav pêşengiyên cidî yên civatê de ne.
Alimên Behreynê; bangdêrên bindest ên yekîtiyê û berxwedanê
Ayetullah Remazanî bi tekezî li ser vê yekê ku alimên li Behreynê hatine darizandin, «bangdêrên rastîn ên yekîtiyê» di navbera ummeta Îslamî û civakên mirovahiyê de bûne, got ku ev alimên olî tu carî li pey çêkirina nakokî û dabeşkirinê nebûne û tenê parastina kesên bindest kirine.
Wî destnîşan kir ku îro erka xwedayî û mirovî ya alimên dînî, zanîngehiyan û reformxwazên cîhanê ye ku piştgiriyê bidin van kesên bindest.
Wî herwiha bi tundî rexne li biryarên dadwerî yên غiyabî yên li dijî 11 alimên olî girt û bêdengiya hin dewletên Îslamî rexne kir.
Ayetullah Remazanî got: «Mixabin, hin welatên misilman li şûna ku li hember êrîşên Amerîka û rejîma Siyonîst bisekinin, axa xwe kirine baregehên serokên kufrê. Ev helwest di derbarê kiryarên Behreynê û şehîdkirina reformxwazan de bi tu awayî nayê parastin û pejirandin.»
Zextên zêdetir ên li ser Şîeyan; sûcdarkirina dayîna xumsê û desteserkirina milkên weqfê
Di beşeke din a civînê de, Hucetulîslam Şêx Huseyn ed-Deyhî, bi pêşkêşkirina raporekê derbarê biryarên rejîma Behreynê li dijî Şîeyan, got ku armanca rejîma Al-Xelîfe ji girtina aliman wêdetir e û dixwaze hemû bingeh û stûnên civaka Şîe ji holê rake.
Wî diyar kir ku rejîm wergirtina pereyên şer’î û xumsê sûc dihesibîne û malên şer‘î û kesane yên aliman desteser dike.
Deyhî herwiha eşkere kir ku hikûmet bi tevahî li ser ji sedî 80ê milkên weqfên Ce‘ferî kontrolê dike û rasterast destwerdanê di tayînkirina îmamên nimêja Înê û nimêja bi cemaatê de dike.
Wî got ku îro minberên Huseynî, heyetên sînê û heta bikaranîna dengbêjên mizgeftan jî bi destûra hikûmetê ve girêdayî ne û ji bo pêşîgirtina li bertekên gel, girtinên berfireh tên organîzekirin.
Berxwedana alimên girtî û peyama eşkere ya civatê ji cîhanê re
Cîgirê rêxistina El-Wifaq a Behreynê, bi vegotina rewşên dijwar ên dadgehên îstînafê û biryarên giran ên zindana hetayî û îdamê, daxwaz kir ku merce‘ên olî, medreseyên Qom û Necefê û alimên Sunnî yên cîhana Îslamê helwesteke xurtir nîşan bidin û hevkariyê bi rêzikên neheq ên hikûmeta Behreynê re rawestînin.
Di dawiya hevdîtinê de, Ayetullah Remezanî bi pesindana ruhiyeta bilind û peyamên hêvîdar ên alimên girtî ji hundirê girtîgehên Behreynê, tekez kir ku Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) xwe mala hemû kesên bindest dizane û pabend e ku bê tu paşvegavtinê dengê bindestiya alim û gelê Behreynê bigihîne hemû cîhanê.
........
Dawiya Peyam/
Your Comment