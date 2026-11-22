Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Civîna Madrîdê ku di du rojên borî de bi amadebûna kesayetên parlamenter, siyasî, huqûqî û akademîk ên navdar ji welatên Ewropî û welatên din ên cîhanê, bi beşdariya Francesca Albanese raportora taybet a Neteweyên Yekbûyî ji bo karûbarên Filistînê, hate lidarxistin, li ser pêwîstiya derbasbûna ji qonaxa piştgiriyên gelêrî û şermezarkirinên siyasî bo kiryarên pratîkî tekez kir.
Li gorî vê raporê, beşdarvanên civînê daxwaza rawestandina hinardekirina çekan bo herêmên dagirkirî, dadgehîkirina kiryarên tawanên şer û hewldana bidawîanîna dagirkeran û dabînkirina mafên gelê Filistînê kirin.
Di rûniştinên vê civînê de li ser berpirsiyariya siyasî û huqûqî ya welatên Ewropî li hember tawanên rejîma sîyonîst, bi baldarî li ser berdewamiya rewşa karesatbar a Şerîda Xezeyê û berfirehbûna niştecihbûnan û desteserkirina erdên Filistîniyan, tekez hate kirin.
Beşdarvan tekez kirin ku divê hevkariya leşkerî ya welatên Ewropî ligel rejîma sîyonîst were rawestandin.
.........
Dawiya peyamê
Etîket
- Civîna Madrîdê
- Sûtkirina Îsraîlê
- Têkiliyên Ewropa û Îsraîlê
Your Comment