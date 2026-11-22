Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA – Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî ragihand: Du radara berevaniya esmanî ya Pergala Patriot a artêşa Amerîkayê li baregehên El-Rifa‘ û Ewalî yên li Behreynê, bi êrişên mûşekî û balafirên bêmirov ên Sepahê hatin hedefgirtin.
Nivîsa daxuyaniya Daîreya Ragihandinê ya Sepaha Pasdaran wiha ye:
Şervanên Hêza Fezayî ya Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî, çend xulekan berî niha, di bersiva berdewamiya êrîşan û binpêkirina qada esmanî ya Komara Îslamî ya Îranê û êrîşa li ser radara Girava Hengamê de, bi pêkanîna operasyoneke tevlihev a êrîşa mûşekî û balafirên bêmirov, bi şîfreya pîroz a «Ya Umm el-Benîn (silavên Xwedê li ser wê bin)», baregehên artêşa Amerîkaya êrîşkar li El-Rifa‘ û Ewalî yên Behreynê bi mûşek û balafirên bêmirov kirin hedef.
Di vê operasyonê de, du radarên girêdayî pergalên berevaniya esmanî ya Patriot a artêşa Amerîkayê, ku li baregehên El-Rifa‘ û Ewalî yên Behreynê hatibûn bicihkirin, hatin hedefgirtin.
Ji serê sibêya roja Şemiyê ve, operasyonên biha yên eskortkirina esmanî (parastina esmanî) ya artêşa Amerîkayê li herêmê, ne tenê negihîştin armancên ku ev welat dixwest pêk bîne, lê di heman demê de zirarên mezin gihîştin alav û keştiyên ku di behrê û esmanê de di bin parastina wê de bûn.
Di çarçoveya van tevgeran de û piştî binpêkirina qada esmanî ya Komara Îslamî ya Îranê ji aliyê du balafirên bêmirov ên keşfî-şerker ên MQ-1 û MQ-9 yên artêşa Amerîkaya êrîşkar ve, baregehên leşkerî yên vê welatê li van bingehên leşkerî bûn armanca operasyonên Hêza Fezayî ya Sepaha Pasdaran.
Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî hişyar dike ku qada esmanî ya Komara Îslamî ya Îranê ji bo hêzên çekdar ên welat xetek sor e û binpêkirina qada esmanî ya Îranê ji aliyê tu welatî an hêzeke êrîşkar ve, bê bersiveke tund û biryardar a şervanên Îslamê namîne.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket
- Sepahiya Pasdarên Şoreşa Îslamî
- Amerîka
- Komara Îslamî ya Îranê
- Behreyn
- Patriot
Your Comment