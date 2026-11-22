Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA – Di van salên dawî de, di nav keçên xwendekar, jinên xwendî û heta talibeyên zanîngehên olî de, diyardeyeke balkêş tê dîtin: zêdebûna asta xwendin û hişyariya jinan, di hin rewşan de bi kêmbûna meyla wan ji bo zewacê an jî bi çêbûna nêrîneke rexneyî li hember jiyana hevpar re pêk hatiye.
Ji aliyekî din ve, hin mêr jî di pêvajoya hilbijartina hevjînê de, xwendina bilind a jinê wekî avantajekê nabînin. Heta di hin civînên xwestgariyê de ji keçan re tê gotin: «Heta niha xwendiye, êdî bes e!»
Di rewşeke wiha de, carinan li jinên xwendî û bi taybetî li talibeyên zanîngehên olî, nîşana femînîstbûnê tê xistin. Bi vê hincetê ku ew êdî zêdetir bala xwe didin mafên xwe, zehmetiyên mêran nabînin û di jiyana hevpar de li pey maf û îmtiyazên zêde ne.
Lê gelo pirsgirêk bi rastî femînîstbûna jinan e? Gelo zêdebûna hişyarî û zanîna wan bûye sedema dûrketina wan ji zewacê, an divê sedemên vê guherîna nêrînê li cihêkî din bêne lêgerîn?
Ji bo lêkolînkirina vê mijarê, ne bes e ku mirov tenê li ser bingeha dadweriyên gelemperî biryarê bide; divê em guhdariya jinan bikin û serpêhatiyên wan ên rastîn bibihîzin.
Ji dersgehê heta serpêhatiya jiyanê; encamên lêkolîneke zevî
Ev nivîsar encama lêkolîneke zevî ya destpêkî ye ku bi beşdariya 50 xwendekar û talibeyên jin ên zanîngehên olî hatiye kirin. Di vê lêkolînê de jinên bi rewşên cuda yên jiyanê, ji keçên nezewicî heta jinên zewicî, hatine hevpeyvînkirin û nirxandin. Beşdar bêyî ku berê bersivên wan bên rêberîkirin, hatine hilbijartin da ku derfet ji bo bihîstina nêrînên cuda çêbibe.
Xalek girîng ev e ku di nav kesên ku di lêkolînê de beşdar bûne de jinên zewicî jî hene ku ji jiyana hevpar a xwe razî ne û hevjînên xwe wekî kesên alîkar, berpirsiyar û xwedî tevgerên li gorî hêviyên exlaqî û olî dinirxînin. Ji ber vê yekê, ne mimkûn e ku hemû zewac wekî serpêhatiyeke tal û hemû mêr jî di heman kategoriyê de bên nirxandin.
Lêbelê, yek ji mijarên balkêş ên di bersivên beşdaran de, cudahiya di navbera wê wêneyê ku jin ji cih û qîmeta xwe di Îslamê de nas kirine û tiştên ku di hin serpêhatiyên malbatî de dîtine, bû.
1. Dema ku hişyariya olî pirsên nû çêdike
Yek ji xalên balkêş ên vê lêkolînê ew bû ku hin jin, bi taybetî yên ku xwendin û lêkolînên olî û Îslamî zêdetir kiribûn, bi pirsêke girîng re rû bi rû bûne:
«Heke Îslam ev qasî nirx û rûmetê dide jinê, çima di hin malbatan de bi jinê re wekî xizmetkareke malê tevdigerin?»
Ev jin di xwendinên xwe de bi hînkirinên derbarê evîn, rêzgirtin, muameleya baş, parastina rûmeta jinê û berpirsiyariya mêr di malbatê de re rû bi rû bûbûn. Lê carinan di jiyana rastîn de bi hêvî û daxwazên bi tevahî cuda re rû bi rû dibûn.
Ew dipirsîn: «Çima divê hemû berpirsiyariyên karên malê, perwerdekirina zarokan, lênêrîna karûbarên malbatê û heta dabînkirina aramiya derûnî ya endamên malbatê bikevin ser milên jinê, lê ev hemû zehmetî ne tenê neyên dîtin, belkî wekî erkeke xwezayî û bêhewcedariya spasiyê bên hesibandin?»
Pirsgirêka van jinan ne mecbûrî dijberiya zewacê an mêran bû; ew li dijî şêwazeke jiyana hevpar nerazî bûn ku tê de berpirsiyarî bi awayekî yekalî têne parvekirin û rûmeta jinê di bin siya hêviyên şaş de dimîne.
2. Çima hin jin dema nezewicîbûnê bi rûmetir dibînin?
Yek ji gotinên balkêş ên ku hin beşdarên vê lêkolînê anîne ziman ev bû:
«Ez rûmeta ku Îslam ji jinê re nas kiriye, di dema nezewicîbûna xwe de zêdetir hîs dikim, ne di dema zewacê de!»
Ev gotin di nihêrîna yekem de dibe ku ecêb xuya bike; lê dema mirov bala xwe dide serpêhatiya li pişt vê gotinê, wateya wê zelaltir dibe.
Jineke ku di dema nezewicîbûna xwe de xwedî serbixwebûna biryardanê, derfetên xwendinê, rêzgirtina malbatê û şansên pêşketina kesane bûye, dibe ku piştî zewacê rastî rewşên ku di wan de beşeke girîng ji van derfetan tên sînordarkirin, were. Di heman demê de jî dibe ku ev jin evîn, piştgirî, hevkarî û ewlehiya hestyarî ya li hember van sînorkirinan bistîne.
Di rewşeke wiha de, xwezayî ye ku ev pirs di hişê wê de çêbibe: «Gelo armanca zewacê ew bû ku alîkariya pêşketina min bike, an jî diviyabû min bike kesek ku tenê berpirsiyariya pêkanîna karên kesên din bike?»
Lê divê ji vê serpêhatiyê encam neyê girtin ku nezewicîbûn bi xwe ji zewacê bi rûmetir e. Pirsgirêka bingehîn kalîteya têkiliyê û awayê tevdîgera hevjînan bi hev re ye. Zewaceke ku li ser bingeha rêzgirtin û hevkariya hevbeş hatiye avakirin, dikare bibe sedema pêşketin û aramiya her du aliyan.
3. Gelo jin bûne femînîst, an li hember tevgerên şaş helwest digirin?
Dibe ku yek ji hêsantirîn rêyan ji bo bersivdana nerazîbûna jinan, tawanbarkirina wan bi femînîstbûnê be. Lê gelo her jineke ku daxwaza rêzgirtinê, beşdarbûna di biryardanê de, dîtina zehmetiyên xwe û sûdwergirtina ji mafên xwe yên şer‘î û qanûnî dike, femînîst e?
Divê di navbera daxwazkirina mafên rewa yên jinê û pejirandina îdeolojiyeke taybet de cudahî bê kirin.
Jineke ku dixwaze hevjînê wê di biryarên girîng ên jiyanê de wê wekî hevpar bibîne, zehmetiyên wê paşguh neke, pêşketina wê ya zanistî û civakî asteng neke û bi rêz li wê binêre, ne mecbûrî li dijî mêr radiweste.
Bi rastî, ev hêvî dikarin di çarçoveya hînkirinên Îslamê yên derbarê muameleya baş û parastina mafên hevbeş ên hevjînan de bên pênasekirin.
Ji aliyekî din ve, divê em li ber tevgerên şaş ên ku carinan bi navê olê tên rewa nîşandan, bêdeng nemînin. Dema ku mêr bi îstinadên sererastnekirî û kêmkûr li hin ayetan, tundûtûjî, biçûkxistin an jî serdestbûna xwe rewa nîşan dide, di rastiyê de dibe ku wêneyeke şaş ji olê pêşkêş bike.
Mînakî, carinan ayeta 34’an a sûreya Nîsa û gotina «وَاضْرِبُوهُنَّ» bêyî ku mijarên tefsîrê, fiqhê, şert û sînorkirinên derbarê wê de bên berçavgirtin, wekî destûreke tundûtûjiya nav malê tê pêşkêşkirin.
Lê ji vê ayetê nayê encamgirtin ku destûr heye jin bêne lêdan, azar an biçûkxistin; herwiha nayê hiqûqîkirina tevgerên tundûtûjî bi navê Îslamê.
Divê mirov olê ne li gorî şîrove û têgihiştinên kêmûkur, an jî tevgerên kesane yên hin kesan binirxîne.
4. Îslam jinê wekî hêza karê belaş a malê nabîne
Yek ji mijarên ku divê di nasîna cihê jinê di malbatê de bê berçavgirtin, mafên darayî û nirxa xizmetên ku jin di nav malbatê de pêşkêş dike ye.
Di hiqûqa Îslamî de, berevajî wê baweriya ku di nav gel de belav e, gelek karên malê û xizmetên ku jin ji bo hevjîn û malbata xwe dike, bi awayekî mutleq wekî erkên şer‘î yên wê nayên hesibandin. Jin dikare di hin rewşan de û bi rêzgirtina ji şert û rêzikên fiqhê, ji bo hin xizmetên ku pêşkêş dike, daxwaza mûçe bike.
Ev mijar nîşan dide ku Îslam ji kar û xebata jinê re nirxê nas dike û divê xizmetên wê wekî tiştekî bêqîmet an jî wekî mafekî xwezayî yê mêr neyên dîtin.
Bêguman, ev yek nayê wê wateyê ku jiyana hevpar divê veguherîne têkiliyeke aborî û hesabkarî; armanc rastkirina nêrîneke şaş e: evîn û hevkariya jinê di malê de divê bibe sedem ku maf û zehmetiyên wê bên paşguhkirin.
Malbata Îslamî li ser bingeha hezkirin, dilovanî, berpirsiyariyê û rêzgirtina mafên hevbeş ava dibe, ne li ser bingeha îstîsmarkirina yekalî.
5. Mêrên ku dikarin bibin nimûneya hevjîndariya Îslamî
Li kêleka serpêhatiyên tal, divê em mêrên berpirsiyar û alîkar jî ji bîr nekin. Mêrên ku ne tenê astengiyê li pêşiya pêşketina zanistî û civakî ya hevjînên xwe çênakin, belkî derfetên pêşketina wan jî peyda dikin.
Di dîroka nêzîk de û di sîreya mezinên olî de, nimûneyên hêja yên wiha tevdîgeriyê hene.
Sîreya Pêxemberê Xwedê (s.x) di muameleya wî ya bi hevjînên xwe re de, tijî dersên derbarê nermî, evîn, rêzgirtin û beşdarbûna di karûbarên malbatê de ye. Lêkolînkirina vê sîreyê dikare alîkariya guhertina nêrîna mêran li ser cihê hevjîna xwe bike.
Sîreya Îmam Xumeynî (r) di muameleya wî ya bi hevjîna xwe re jî, ji nimûneyên ku dikarin di warê rêzgirtin, baldariya hestyarî û parastina rûmeta hevjînê de bên lêkolînkirin. Vegotinên ku ji jiyana malbatî ya wî hatine veguhastin, dikarin ji bo nasîna vê nimûneyê bibin alîkar.
Herwiha jiyana hin şehîdan, di nav de Şehîd Mistefa Elîxanî, ji nimûneyên din e ku mirov dikare bi lêkolînkirina vegotinên belgekirî yên derbarê jiyana malbatî ya wan de, aliyên baldariyê û evîna wan di hevjîndariyê de binirxîne.
Ev nimûne ji me re bîr tînin ku dîndariya rast tenê di îbadetên kesane an hebûna di qada civakî de kurt nabe; belkî yek ji girîngtirîn qadên pîvandina exlaq û baweriya mirov, awayê muameleya wî bi kesên herî nêzî jiyana wî re ye.
Mêrek ku di civakê de qala exlaqê Îslamî dike, lê di malê de bi hevjîna xwe re bi awayekî biçûkxîner tevdigere, divê di têgihiştin û pêkanîna baweriya xwe de ji nû ve bifikire.
6. Çima hin mêr ji xwendina bilind a jinan pêşwazî nakin?
Yek ji mijarên din ên ku dikarin bên lêkolînkirin, nêrîna hin mêran li ser asta xwendina hevjîna pêşeroja wan e.
Dema ku di civîneke xwestgariyê de ji keçeke xwendekar re tê gotin: «Heta niha xwendiye, êdî bes e», divê bê pirsîn ku ev daxwaz ji kîjan fikarê çavkaniyê digire.
Gelo ev fikar ji cudahiya çandî û ramanî tê? Gelo mêr bawer dike ku xwendina bilind a jinê dê desthilatdariya wî di malbatê de tehdîd bike? Gelo ew ji guherîna rolên kevneşopî ditirse? An jî serpêhatiyên neyên baş ên berê bûne sedema avabûna vê nêrînê di hişê wî de?
Bêguman, her mêrek ku derbarê domandina xwendina hevjîna xwe ya pêşerojê de pirs an fikaran heye, ne mecbûrî dijberê pêşketina jinê ye. Carinan ev fikar bi pirsgirêkên rastîn ên jiyana hevpar, şert û mercên aborî an plansaziya pêşerojê ve girêdayî ne.
Lê heke xwendina jinê bi xwe wekî tehdîdê li hember cih û pozîsyona mêr were dîtin, divê li ser vê nêrînê bê fikirîn.
Zanîn û xwendin divê nebe pêşbaziyeke ji bo îspatkirina serweriya jinê an mêr. Jin û mêr dikarin li kêleka hev pêş bikevin, fêr bibin û ji şiyanên hev sûdê bistînin.
7. Zewac; rêya pêşketina hevbeş an qada westandina yekalî?
Dibe ku girîngtirîn pirs ku divê di dawiya vê mijarê de bê pirsîn ev be: Bi giştî, zewac divê çi tiştî li jiyana jin û mêr zêde bike?
Heke zewac bibe sedema sînordarkirina jêhatîbûnên yek ji hevjînan, paşguhkirina hewcedariyên wî yên hestyarî, ferzkirina berpirsiyariyên nehevseng û westandina hêdî-hêdî ya kesayetiya wî, xwezayî ye ku hin kes li hember wê hestê fikarê bikin.
Lê heke zewac li ser bingeha nasîn, evîn, berpirsiyariyê, rêzgirtin û hevkariyê were avakirin, dikare bibe bingeheke pêşketina manewî, zanistî, hestyarî û civakî ji bo her du aliyan.
Divê ji jinê neyê xwestin ku ji bo îspatkirina hevjîndariya baş, dev ji hemû jêhatîbûn û xewnên xwe berde; herwiha divê ji mêr jî neyê xwestin ku hemû berpirsiyariyên jiyanê bi tenê hilgire ser milên xwe.
Malbat qada pêşbaziyê di navbera jin û mêr de nîne; ew komeke hevbeş e ku serkeftina wê bi hevkariya her du aliyan ve girêdayî ye.
Pirsgirêk ne jineke hişyar e; pirsgirêk dûrbûna di navbera bawerî û tevgerê de ye
Nirxandina serpêhatiyên ku di vê lêkolîna zevî de hatine vegotin, vê ihtîmalê derdixe pêş ku beşeke nêrîna rexneyî ya jinan li hember zewacê, ne ji dijberiya wan a bi bingehê malbatê re, belkî ji serpêhatiya wan a derbarê cudahiya di navbera hînkirinên olî û hin tevgerên di jiyana malbatî de, çêbûye.
Bêguman, ji ber ku beşdarên lêkolînê tenê 50 kes bûn û lêkolîn jî di qonaxa destpêkî de ye, encamên wê nayên giştîkirin ji bo hemû jinên civakê. Herwiha nayê gotin ku zêdebûna asta xwendinê bi tenê dibe sedema kêmbûna meyla zewacê. Ji bo îspatkirina têkiliyek wiha, lêkolînên berfirehtir û lêkolîna faktorên aborî, çandî, civakî û derûnî jî pêwîst in.
Lêbelê, xalekê nikare were paşguhkirin: Heke jinek di xwendinên xwe yên olî de ji rûmet, maf û cihê bilind ê jinê di Îslamê de agahdar bibe, lê di jiyana hevpar de rastî biçûkxistin, bêbaldarî û paşguhkirina mafên xwe were, nikare hemû nerazîbûna wê tenê wekî bandora femînîzmê bê hesibandin.
Dibe ku ji dêvla ku em her tim bipirsin çima jinan guherînek di nêrîna xwe de çêkiriye, divê em ji xwe bipirsin: Di hin malbatan de çi qewimiyaye ku jin di navbera tiştê ku ji Îslamê hîn bûye û tiştê ku di jiyana xwe de dijî de, ev qasî cudahî hîs dike?
Heke em dixwazin qala «modela sêyemîn a jinê» bikin, divê mêrê misilman jî di jiyana malbatî de «modela sêyemîn a mêrtiyê» nîşan bide; mêrê ku ne ji pêşketina hevjîna xwe ditirse, ne evînê wekî lawazî dibîne û ne jî berpirsiyariyê bi serdestiyê re tevlihev dike.
Zewac divê bibe sedema pêşketina her du aliyan, ne jî bibe sedema êşa yekê û hilweşîna exlaqî ya yê din.
Dibe ku îro ji her demê zêdetir pêwîstiya me bi ji nû ve xwendina sîreya Pêxemberê Xwedê (s.x), Ehl-ul-Beyt (a.s) û wan mêran heye ku nîşan dane dîndariya rast divê berî her cihî, di muameleya mirov a bi malbata xwe re were dîtin.
Nivîskar: Fatime Porabbas, çalakvana çandî û qadên medyaya civakî
Têbînî
Bala xwe bidinê ku ev lêkolîna zevî sînordar bûye û di navbera çar salan de hatiye kirin. Di vê lêkolînê de hewl hatiye dayîn ku kesên cuda di rewş û şertên cuda de bên nirxandin.
Ev mijar yek ji sedemên nezewicîbûna keçan û kêmbûna meyla wan ji bo zewacê ye. Sedemên derveyî yên wekî rewşa aborî û faktorên din bi awayekî sînordar hatine lêkolînkirin; ji ber ku lêkolîner bingeha xebata xwe li ser vê pêşbîniyê daniye ku jin ji cihê xwe di malê de û di têkiliya xwe ya bi hevjînê re nerazî ne, û ev ihtîmal hatiye lêkolînkirin.
Etîket: Jin di Îslamê de، Cihê jinê di Îslamê de، Nezewacî û zewac.
Your Comment