Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –, Hesen Izzeddîn, parlamenterê payebilind ê Koma «Vefadariya Berxwedanê» di Parlamentoya Lubnanê de, di axaftineke xwe ya derbarê pêşketinên dawî yên Lubnanê û herêmê de, bi tundî rexne li helwesta hikûmeta Lubnanê girt û got ku belavkirina vegotinên Sîyonîstan ji aliyê hin medyayên Lubnanê ve, bi awayekî bêşermane, di xizmeta dijmin û armancên wî de ye.
Hikûmeta Lubnanê bûye amûrek di destê Sîyonîstan de
Hesen Izzeddîn di merasîmeke bîranînê de got ku ew kiryarên provokatîf ên di hin medyayên Lubnanê de li dijî Berxwedanê û civaka wê, ku di dirêjahiya dîrokê de ji civakên herî rûmetdar e, bi tundî şermezar dikin. Wî destnîşan kir ku Berxwedan, çi li Lubnanê, Filistînê û çi jî li tevahiya herêmê, tevî hemû sûc û komployên dijmin, berxwedêr û domdar maye.
Ev parlamenterê Lubnanê tekez kir: «Kesên ku vegotinên Sîyonîstanê belav dikin, di xizmeta rojeva dijminê Sîyonîst de ne. Dijmin dixwaze di nav Lubnanê de nakokî û aloziyê çêbike û yekîtiya neteweyî ya me hilweşîne. Ev di demekê de ye ku beşên welatê me di bin dagirkeriya rejîma Sîyonîst de ne û ev rejîm hîn jî ji bo pêkanîna sûc û komkujiyan li dijî gelê Lubnanê, her amûrekê bi kar tîne.»
Wî di berdewamiya axaftina xwe de got ku rewşa heyî encama biryar û hilbijartinên hikûmetê yên li dijî Lubnanê, gelê wê û berjewendiyên wî ye. Hikûmetê pabendî tu yek ji wan berpirsiyariyan nebûye ku di daxuyaniya wezaretê de dabû ser xwe; di nav wan de jî pêşîniyeta bidawîkirina dagirkeriya Sîyonîstan, rizgarkirina Lubnanê bi hemû rê û amûrên heyî û azadkirina girtiyan hebûn.
Berjewendiya hikûmetê razîkirina Amerîka û welatên Erebî ye
Parlamenterê Koma «Vefadariya Berxwedanê» diyar kir ku wan li gorî van pêşîniyan baweriya xwe bi hikûmetê anîbû û hikûmetê jî soz dabû ku pabendî wan be. Lê belê, hikûmetê zû ji rêbera neteweyî dûr ket û sozên xwe yên derbarê derxistina dagirkerên Sîyonîst, azadkirina girtiyên Lubnanî, destpêkirina nûavakirinê û vegera gel bo mal û gundên xwe paşguh kir.
Hesen Ezzeddîn got ku rayedarên hikûmeta Lubnanê, bi devjêberdana bingehên neteweyî yên welat, li ser peymana ku bi navê «çarçoveyê» tê naskirin îmze kirin, da ku Amerîkî, hevalên wan ên bi navê dost û her weha hin welatên Erebî razî bikin.
Li gorî wî, ev peyman rewaî da dagirkerî û êrîşên Sîyonîstan û rê li ber wan vekir ku li Lubnanê bimînin û bi her awayî serweriya welat binpê bikin.
Berdewamiya êrîş û dagirkeriya Sîyonîstan encama peymana teslîmbûnê ye
Ezzeddîn tekez kir ku kiryarên îro yên Sîyonîstan li Lubnanê, beşek ji encamên vê peymanê ne; peymanek ku hikûmeta Lubnanê bêyî analîzkirineke rast û aqilmend a pêşketinên herêmê û bêyî dersgirtin ji wan, ketibû nav wê.
Wî got ku rewşa heyî di warê medyayê de jî, ku tê de vegotin û gotara Sîyonîstan tê belavkirin û hevkariya bi wan re tê kirin, encama heman rewşê ye û mixabin bûye tiştekî asayî.
Ev parlamenterê Hizbullahê diyar kir ku li gorî hemû qanûnên Lubnanê, her kesê ku bi dijminê Sîyonîst re têkiliyê deyne û di dijî gelê Lubnanê de bi wî rejîmê re hevkariyê bike, sûcdar tê hesibandin û divê were cezakirin. Lê mixabin, hin aliyên siyasî û medyayî yên li hundirê Lubnanê bûne amûrên dijmin û li dijî serwerî û berjewendiyên welat tev digerin.
Ezzeddîn di berdewamiya axaftina xwe de got ku hikûmeta Lubnanê, li şûna ku pêşîniya xwe bide pirsgirêkên gel, wekî pirsgirêka elektrîkê, bihayên zêde, kêmasiyên ewlehiyê, rêvebirina çopê, nûavakirina deverên wêrankirî û pereyên xwediyên hesabên bankeyan, bûye amûrek ji bo xizmetkirina rojeva dijminê Sîyonîst û pêkanîna şert û daxwazên wî.
Formula ya Îranê tenê rêya rizgarkirin û azadkirina Lubnanê ye
Wî di beşeke din a axaftina xwe de careke din behsa formula ya Îranê ya piştgirîkirina Lubnanê kir û tekez kir ku tenê vebijarka ku dikare pê were hesibandin, heman pêvajoya di navbera Îran û Amerîkayê de ye.
Izzeddîn got ku Komara Îslamî ya Îranê hîn jî tekez dike ku di çarçoveya her peymanekê de, tu carî li ser xala bidawîkirina şer li Lubnanê û derxistina dijmin ji axa welatê me lihev nayê.
Ev parlamenterê Koma Berxwedanê diyar kir ku formula ya Îranê tenê tişta ku hêviyê dide wan e, da ku bi rûmet û serbilindî vegerin bajarên xwe, wan ji nû ve ava bikin û lê bijîn. Wî got: «Bi hêviya Xwedê, ev yek zû an dereng dê pêk were.»
Izzeddîn her wiha destnîşan kir ku Îran îro ji berê xwe bihêztir e û hêza xwe ya li dijî dijmin di lêdanên giran de îspat kiriye. Wî got ku yekîtî û hevgirtina gelê Îranê û piştgiriya wan ji rêberiya xwe re, vê welatê dikare vebijarkên xwe ferz bike.
Ev parlamenterê Hizbullahê di dawiya axaftina xwe de got ku di demekê de ku Îran helwesteke xurt û yekgirtî digire, anketên li Amerîkayê nîşan didin ku 82 ji sedî yên gelê vî welatî dixwazin şerê li dijî Îranê bi dawî bibe.
Wî her wiha îdia kir ku sedema sereke ya têkçûna Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, û Komarîyan di hilbijartinên navdawreyî yên Amerîkayê de, mijara şerê li dijî Îranê û têkçûna armancên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di vê şerê de bû.
…………..
Dawiya Peyam/
Your Comment