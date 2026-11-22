Hêzên polîsê Tirkiyê herwiha Funda Tuncer Sıdalı, seroka desteya birêvebirê vê kanalê girtin.Ozgur Ozel, ji kesayetên dijberê hikûmeta Tirkiyê, bi belavkirina peyamekê li torên civakî, tevî şermezarkirina vê kiryarê, ragihand: Piştî kanala Halk TV û TELE 1ê, nika polîs û serperiştê dadwerî li ber deriyên kanala Sozcûyê ne.Wî bi tawanbarkirina hikûmetê bi hewla vemirandina medyaya rexnegir tekez kir ku dijber dê li ber van kiryaran bêdeng nemînin û ji helwestên xwe paş venekişin.
22 November 2026 - 10:32
News ID: 1893389
Source: Sahar TV
Hêzên polîsên Tirkiyê sibeha roja îro bi biryara dadwerî ketin avahiya kanala televizyona Sozcû TVyê li Stenbolê û di heman demê da avahî dorpêç kirin û tedbîrên ewlehiyê girtin û dest bi venihêrîna beşên cûrbicûr ên vê navenda medyayê kirin.
Your Comment