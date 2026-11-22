Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA – Berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê, di bersiva îdiayên Erebistana Siûdî yên derbarê gefa li ser Mekkeya Mukerreme de, ev sûcdarkirin wekî «îftirayeke mezin» binav kir û tekez kir ku gelê Yemenê rêzê ji hemû pîrozgehên Îslamê re digire û operasyonên leşkerî yên vî welatî tenê li dijî binesaziyên neftê û baregehên leşkerî yên Erebistana Siûdî tên kirin.
Brîgader Yahya Serî, berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê, êvara roja Şemiyê, 21ê Mijdarê, di daxuyaniyekê de îdiayên Erebistana Siûdî yên derbarê hebûna gefekê li ser Mekkeya Mukerreme red kir û got: «Tu xeteriyek li ser Mekkeya Mukerreme tune, ji bilî ya ku ji aliyê rejîma sûcdar a Alê Seûdê ve tê.»
Li gorî rapora malpera nûçeyan a «Seba», wî bi tekezîkirina girîngiya pîrozgehên Îslamê li cem gelê Yemenê ragihand ku gelê Yemenê rêzê ji Mekkeya Mukerreme û hemû cihên pîroz ên misilmanan re digire û îdiayên Erebistana Siûdî yên derbarê gefên li ser van cihan de, îftirayên mezin û bêbingeh in.
Berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê herwiha, dema ku armancên operasyonên leşkerî yên vî welatî rave dikir, ragihand ku êrîşên hêzên Yemenê tenê binesaziyên neftê û baregehên leşkerî yên Erebistana Siûdî dikin hedef û cihên pîroz ên Îslamê di nav lîsteya armancên van operasyonan de nînin.
Ev daxuyanî di demekê de tên ku bi tundbûna pevçûnên di navbera hêzên Berxwedana Yemenê û hêzên Siûdî de, mijara ewlehiya Mekkeya Mukerreme bûye yek ji mijarên sereke yên nakokiyên ragihandinî û siyasî yên di navbera her du aliyan de.
Berpirsiyarên Siûdî berê îdia kiribûn ku ew mûşek û balafirên bêmirov ên hêzên Yemenê yên ber bi herêmên pîroz ve diçûn, asteng kirine. Lê Sanaa gelek caran van îdîayan red kiriye.
Di yek ji bûyerên vê nakokiyê de, Erebistana Siûdî di Îlona borî de ragihandibû ku balafireke bêmirov a ku ew girêdayî hêzên Yemenê dizane, berî ku bikeve qada esmanî ya qedexekirî ya Mekkeyê, hatiye astengkirin. Di bersivê de, hêzên Yemenê diyar kirin ku operasyonên wan tenê li dijî navendên leşkerî û binesaziyên neftê yên Erebistana Siûdî ne.
Dawiya peyamê /
Etîket:
Your Comment