Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA – Di nameyekê de ku ji aliyê hemû jinên Fatimî, xwedî namûs û şoreşger ên Komara Îslamî ya Îranê yên li meydanên bajarên welatê amade bûn, ji bo Ayetullah Seyyid Mucteba Huseynî Xamineyî, Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, hat weşandin, wiha hatiye:
«Her sal, di beriya roja jidayikbûna bi xêr û bereketa Hz. Fatima Zehra (s.x) de, bi coş û dilxwazî diçû me cem rêberê xwe yê şehîd, da ku em guhdariya gotinên ronîker ên wî bikin û bi nasîna kûrtir a cih û erka jina misilman a Îranî, asoyên nû ji bo hebûn û rola xwe bibînin.
Îsal, em pêşwaziya van rojên pîroz dikin, di demekê de ku êşa şehîdbûna rêberê me yê şehîd hîn jî di dilên me de giran e. Lê ev xemgînî îradeya me ji bo domandina vê rê û parastina îdeal û ramana wî bihêztir kiriye. Em xwe berpirsiyar dibînin ku bi girêdana pratîkî bi pergala ramana wî ya derbarê “modela sêyem a jina misilman a Îranî” de, berpirsiyariya xwe ya dîrokî bidomînin.
Îro em dixwazin dengê jinên Îranê ji meydanên bajarên welatê xwe bigihînin cem we; dengê wan jinan ku di qonaxên hesas ên dîrokî de, bi taybetî di dema şerê sêyem ê ferzkirî de, bi hebûna xwe ya berpirsiyar di parastina rastiyê, malbatê û berjewendiyên neteweyî de roleke girîng lîstine. Wan nîşan daye ku jina misilman a Îranî, li her cihê ku parastina nasnameyê, rastiyê û çarenûsa welatê pêwîst be, bi hişyarî û berpirsiyariyê beşdarî meydanê dibe.
Jina misilman a Îranî, Hz. Fatima Zehra (s.x) wekî nimûneya xwe digire; ew jin e ku di bendetiyê de sembola ixlasê, di malbatê de nimûneyeke bilind a dayîktiyê û hevjîniyê û di qada civakî û siyasî de parêzvaneke bihêz a maf û dadmendiyê ye. Rêbaza jiyana wê, girêdana bêqutkirin a di navbera bendetiyê, malbatparêziyê û berpirsiyariya civakî de, di nasnameya jina bawermend a Îranî de nîşan dide.
Şoreşa Îslamî ya Îranê, di bin rêberiya Îmam Xomeynî (Xwedê ji wî razî be) û bi ravekirinên rêberê şehîd ê Şoreşê, bi pêşxistina “modela sêyem a jinê”, asoyeke nû li pêşiya jinan vekir. Ev model li ser bingeha bawerî, teqwa û berpirsiyariya civakî ava bûye; ne di nav modelên ferzkirî yên şaristaniya madî de cih digire û ne jî bi têgihiştinên pasîf ên derbarê cihê jinê de sînordar dibe.
Di vê modelê de, jina misilman a Îranî, bi parastina nasnameya jinbûnê, haya, pakî û nirxên îlahî, di warên werzîşê, zanistê, teknolojiyê, medyayê, çandê, malbatê û siyasەتê de roleke çalak dilîze û bi xwebaweriyê beşdarî avakirina civaka Îslamî dibe. Herwiha, di eniya berxwedanê û têkoşîna li dijî zilm û emperyalîzmê de, li ser bingeha dadmendî, azadî û rûmeta mirovî, bi jinên azadîxwaz û dadperwer ên cîhanê re têkiliyê datîne.
Em bawer in ku pêşxistina modela sêyem a jina misilman a Îranî û meşandina jinan di vê rêya hatî avakirin de, di bin siya rêberiya şehmendane ya we de, bi hêzeke mezin dê bidome.
Îro, em jinên misilman ên Îranê, di vê qonaxa hesas a dîrokî de, bi nûkirina peyman û soza xwe, girêdana xwe bi îdealên Şoreşa Îslamî û berpirsiyariyên pêşiya xwe re careke din piştrast dikin û radigihînin:
Em bi hev re peyman girêdayî ne, bi îdealên Îmamê me yê rêheval, damezrînerê mezin ê Şoreşa Îslamî, ku rûmet, qedir û nasnameya jinê di ronahiya hînkirinên Îslamê de watedar kir û asoyeke nû ji bo rola jinan vekir.
Em bi hev re peyman girêdayî ne, bi îdeal û ramana rêberê me yê şehîd, Îmam Xamineyî yê hêja, ku bi ravekirina cih, qedir û mafên jina misilman a Îranî, asoyên nû yên berpirsiyariyê û bandordariyê li pêşiya civaka jinan vekir.
Em bi hev re peyman girêdayî ne, bi rêberî û rêbernameyên aqilmendane yên Îmam Xamineyî, Rêberê mezin ê Îranê ya Îslamî. Em soz didin ku bi peyrewîkirina rêbername û tedbîrên wî, di riya parastina îdealên Şoreşa Îslamî û bilindkirina rûmet û hêza Îrana Îslamî de, bi îrade û berpirsiyariyê gav bavêjin.
Em bi hev re peyman girêdayî ne, bi jinên şehîd ên Îrana Îslamî ku bi fedakariya xwe û dayîna canê xwe, nimûneyeke mayînde ya bawerî, namûs, wêrekî û dilsoziya ji welat û îdealên Şoreşa Îslamî re afirandine.
Em bi hev re peyman girêdayî ne ku haya, paqijî, pakî û nasnameya jinê biparêzin, li hember êrîşa çandî ya dijmin bisekinin, bingehên malbatê bihêz bikin, erkên dayîktî û hevjîniyê bi cih bînin û nifşeke bawermend, hişyar, jêhatî û şoreşger mezin bikin.
Em bi hev re peyman girêdayî ne ku bi cîhada zanistî, hilberîna zanîna sûdmend, hebûna bandorker di warên zanistî, lêkolînî, teknolojîk, çandî û civakî de û bi bikaranîna kapasîteyên fikrî û pisporiya jinan, di riya pêşketin û bihêzkirina her ku zêdetir a welatê xwe de gav bavêjin.»
Dawiya peyamê /
Etîket:
Your Comment