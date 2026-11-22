Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA – Donald Trump Junior, kurê Serokkomarê wê demê yê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di bersiva daxuyaniyên Ilhan Omar, parlamentera misilman a Kongreya Amerîkayê, derbarê Îslamofobiyê piştî êrîşên 11ê Îlona 2001ê de, êrîşî vê siyasetmedara misilman kir û ew bi «dijî Cihûyanbûnê» û «şermê» bi nav kir.
Ev daxuyanî di demekê de hatin kirin ku Omar di axaftina xwe de rexne li cudakariya li dijî misilmanên Amerîkayê û sînordarkirina azadiyên sivîl ên wan piştî bûyerên 11ê Îlonê girtibû.
Ilhan Omar di merasîmeke Encumena Têkiliyên Îslamî–Amerîkî (CAIR) de gotibû: «Gelek dem e ku em bi êşa wek hemwelatiyên pileya duyemîn dijîn û bi rastî, êdî ji vê rewşê westiyane.»
Ew bi îşaretkirina damezrandina vê encumenê piştî êrîşên 11ê Îlonê, zêde kiribû ku ev saziyê di bersiva rewşekê de hatiye damezrandin ku tê de kiryarên komek kesan bûne behaneyek ji bo sînordarkirina azadiyên sivîl ên hemû misilmanan.
Trump Junior di peyamekê de li ser Instagramê Omar bi dijî Cihûyanbûnê tawanbar kir û îdia kir ku hebûna kesekî wiha di Kongreyê de û beşdarbûna wê di biryardana derbarê Amerîkiyan de, şerm e.
Di heman demê de, rojnameya rastgir a New York Post bi weşandina wêneyekî bircên ducar ên Navenda Bazirganiya Cîhanê li ser rûpela xwe ya yekem, di bersiva axaftinên Omar de nivîsî: «Ew jî ev e ku wan kir; di êrîşên terorîstî de 2,977 kes hatin kuştin.»
Her wiha, Brian Kilmeade, pêşkêşvanê bernameya «Fox & Friends», piştî dubarekirina daxuyaniyên bi vî rengî û xistina dilsoziya Omar a ji Amerîkayê di bin pirsê de, lêborîn xwest.
Di aliyê din de, Rashida Tlaib, parlamentera misilman a Kongreya Amerîkayê ji eyaleta Michiganê, bi piştgirîkirina Omar, helwesta rojnameya New York Post wek kiryareke eşkere ya nijadperestiyê binav kir. Wê got ku rexnegirên axaftinên Omar van gotinan ji çarçoveya wan a bingehîn derxistine, ji ber ku ew ji gotina rastiyê û pirsxistina desthilatê ditirsin.
Ilhan Omar, parlamentera Partiya Demokrat a eyaleta Minnesota û yek ji wan her du jinên misilman ên yekem ku ketine Kongreya Amerîkayê, di hefteyên berî vê bûyerê de rastî pêleke rexne, êrîş û gefên kuştinê hatibû. Ev zextan piştî rexneyên wê yên li dijî Îsraîlê jî berdewam kiribûn.
Li gorî vê nûçeyê, zilamek li New Yorkê bi tawanê gefxwarina êrîşkirin û kuştina Omar hatiye darizandin. Her wiha, meha borî, otêlek ku diviyabû mêvandariya axaftineke wê bikira, rastî gefa bombeyê hatibû. Kesê ku telefon kiribû, îdia kiribû ku Omar ji civakê re xeter e û ger çalakî were lidarxistin, ew ê avahiyê biteqîne.
..............
Dawiya Peyam/
Your Comment