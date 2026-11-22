Li gorî nûçeya Ajansa Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA – Şêx Huseyn Ma'tûq, alimê olî yê Kuweytê, biryarên dadgehê yên li dijî alimên Behreynê mehkûm kir û tekez kir ku ev kiryar dê ne bibe sedema paşvekişîna gelê Behreynê û Ummeta Îslamî, lê dê îradeya wan û civakên piştgir bihêztir bike da ku rêya xwe bidomînin û bigihîjin armancên xwe.
Şêx Huseyn Ma'tûq di daxuyaniyekê de diyar kir ku têkoşîn, tevî hemû fedakariyên şagirtên dibistana Ehl-ul-Beytê (s.x), dê berdewam bike û serkeftin dê ne ya zordar û dagirkeran be.
Her wiha hişyarî da ku kiryarên ku desthilatdarên Behreynê li dijî Şîeyên Ehl-ul-Beytê (s.x) yên vê welatê dikin û dijminatiya eşkere ya wan li hember rêbaza wan, dê ne bi berjewendiya hikûmeta Behreynê be û encamên van kiryaran dê vegerin ser xwe desthilatdaran.
Ev alimê olî yê Kuweytê, derbarê biryarên dadgehê yên li dijî alimên Behreynê de got: «Ev biryar bi armanca bidawîkirina rola pêşengî û rêbertiya alimên olî di perwerdekirina nifşekê de hatine dayîn ku serweriya hêzên kafir ên cîhanî û zordariya kesên gendel qebûl nake.»
Wî zêde kir ku ev kiryar hewlek e ji bo astengkirina bandora alimên xwedîteqwa di civakê de û vekirina rê ji bo belavbûna gendeliyê, asayîkirina têkiliyên bi dijmin re û pêşxistina nêrînên bêdad û gendel; nêrînên ku Ummeta Îslamî ji nirxên xwedayî û mirovî dûr dixin.
Şêx Ma'tûq di dawiya daxuyaniya xwe de tekez kir ku bêhurmetîkirina olê, baweriyê û şagirtên dibistana Ehl-ul-Beytê (s.x) dê bi bertek û berxwedana zêdetir a gel re rû bi rû bimîne û gel dê bi şopandina rêya alimên xwe, rêya xwe bidomîne.
...................
Dawiya Peyam/
Your Comment