Êdî mirov nikare rê li ber tevlêbûna berfireh a HÇ'ê li nav jiyana rojane bigire; heta ji bo zarokan! Çawa divê em zarokan li hember metirsiyên HÇ'ê biparêzin?
Em çawa bikaranîna ewleh a HÇ'ê fêrî zarokan bikin?
1 - Hin sînordariyên zelal ji bo sûdwergirtina zarokan ji teknolojiyên jîr û hişmend (smart) dayînin
2 - Naveroka sepanan (App) û eyarkirinên qata taybetiyê bixin bin çavdêriya xwe
3 - Giringiya ewlehiya data û zanyariyan ji zarokan ra şirove bikin
4 - Zarokan digel pisporiyên fikirîna rexnekerane perwerde bikin
5 - Di danûstana zarokan digel HÇ'ê da, bila hûn bixwe amade bin
6 - Ji zarokê xwe ra herwiha qala aliyên ne-hestbarî yên HÇ'ê jî bikin
7 - Zarokan digel cûreyên lîstik û çalakiyên fêrkariyê nasyar bikin.
Your Comment