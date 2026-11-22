Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ev bûyer nîvroya Şemiyê di rûbarekê da qewimî ku piştî derbasbûna ji navenda bajarê Rîzeyê, dirije Deryaya Reş. Di pey belavbûna wêneyên vê bûyerê da, hêzên jîngehê û şaredarîya Rîzeyê bi bikaranîna xwefirran dest bi lêgerrîna jêdera qirêjîyê kirin. Lêgerrînan nîşan da ku kargeheke taybet a palavtina çayê dest bi valakirina nekontrolkirî ya ava qirêj bo rûbarê kiriye. Qayîmeqametîya Rîzeyê ragihand ku ev kargeh ji ber binpêkirina qanûnên jîngehê hatîye cezakirin û nimûneyên ava rûbarê bo lêgerrîna qas û cûreya qirêjîyê bo labratiwarê hatine şandin.
22 November 2026 - 20:53
News ID: 1893534
Source: Sahar TV
Guhêrîna nişkêvayî ya rengê ava rûbarekê li parêzgeha Rîzeyê ya li berava Deryaya Reş, bû sedema şaşmayîn û nîgeranîya niştecihên xwecî.
Your Comment