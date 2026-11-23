Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA – Şêx Ehmed Qeblan di daxuyaniyekê de, ji Joseph Aoun re got: «Tu behsa tu destwerdana ferzkirî ya Îranê nakî; li vir tevgereke berxwedana Lubnanî heye ku bi dehsalan li dijî rejîma dagirker a Îsraîlê şer kiriye û ji bo têkbirina artêşa Siyonîst fedakariyên mezin daye.»
Wî zêde kir ku ev Berxwedan, bi alîkariya Xwedê û piştgiriya Tehranê, Lubnan û paytexta wê Beyrûtê vegerand gelê Lubnanê û serweriya neteweyî ji nû ve vegerand welatê; piştî ku desthilatdariya dewletê bi awayekî matmayî di bin destê dagirkerên Siyonîst ên terorîst de hatibû girtin.
Muftiyê Caferî yê payebilind ê Lubnanê, bi îşarekirina kiryarên Berxwedanê di şerên dawî de, got ku ev kiryar Lubnan xistin navenda lehengî û mûcîzeyên kêmpeyda yên cîhanê.
Wî ji Joseph Aoun re tekez kir: «Bihayê ku Hizbullah, Tevgera Emel û piştgirên wan dane, ji bo vê yekê bû ku Lubnan, herêma Rojhilata Navîn û we bi xwe li Qesra Be‘bda, ji xeternaktirîn projeya Amerîkî-Siyonîst-Atlantîkî ya ji bo dagirkirina tevahiya herêmê, di nav de Lubnan jî, dûr bimînin.»
Şêx Qeblan diyar kir ku Berxwedanê di vê şerê çarenûssaz de projeyên herî xeternak ên «Îsraîla Mezin» têk birin û bi hevkariya Îranê destkeftiyeke mezin bi dest xist; destkeftiyek ku artêşên mezin ên cîhanê jî nikarin pêk bînin.
Li gorî gotina wî, ev yek rê li ber pêkanîna projeya Tel Avîv û NATO ya ji bo guherandina nexşeya Rojhilata Navîn girt; projeyek ku Lubnan, Sûrî, Urdun, Misir, Tirkiye, Erebistana Siûdî, Iraq û hemû welatên herêmê kiribû armanca xwe.
Şêx Qeblan di beşeke din a daxuyaniya xwe de, rola Nebîh Berî wekî yek ji kesayetiyên dîrokî yên herî girîng û parêzvanê serweriya neteweyî, ku serxwebûna welatê vegerandiye, pesn da. Wî tekez kir ku alîkariyên Tehranê di vê warê de stûna sereke ya şikandina makîneya şer a dagirkeran bûne.
Şêx Qeblan anî ziman ku Tehran ev piştgirî daye, di demekê de ku piraniya cîhanê û welatên erebî Lubnana dagirkirî bi tenê hiştibûn; di heman demê de Washington hîn jî hevkarê nêzîk ê her cure dagirkerî û êrîşa Siyonîstî li dijî Lubnanê ye.
Muftiyê Caferî yê Lubnanê di dawiya daxuyaniya xwe de ji serokkomarê Lubnanê xwest ku herî kêm bi gotineke dilsozî bersiva van fedakariyan bide. Wî her wiha destnîşan kir ku dîroka pêşeroja guhertinên mezin ên cîhanê dê şahidiyê bike ku di cîhana mirovan de tu şanazî, rûmet û sebat ji fedakariyên Berxwedana Lubnanê mezintir tune ye.
.....................
Dawiya Nûçeyî/
Your Comment