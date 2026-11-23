Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA –Dîroka serxwebûna Lubnanê tenê bi biryarên rêveberên dewletê û lihevhatinên siyasî ve sînordar nabe. Li pişt vê bûyera dîrokî de, têkoşînên gel û rola girîng a alimên Şîe hene ku li dijî kolonyalîzma Frensî sekinîn û di heman demê de ji bo pêşîgirtina li nakokiyên mezhebî û parastina yekîtiya neteweyî xebitîn. Elamet Seyîd Ebdulhusên Şerefeddîn û Elamet Seyîd Muhsîn Emîn ji kesayetiyên navdar ên vê tevgerê bûn ku têkoşîna li dijî dagirkeriyê bi serxwebûna siyasî û parastina hevkariya civakî ve girêdan.
Rojnameya «El-Axbar» a Lubnanê, di raporekê de ku Hadi Belût nivîsandiye û bi boneya salvegera serxwebûna vî welatî hatiye weşandin, bi lêkolîna dîroka vê serdemê, rola paşguhkirî ya Berxwedanê û alimên Şîe di têkoşînên serxwebûnxwaziyê yên Lubnanê de dinirxîne û vê mijarê bi pirsa dagirkeriya îroyîn a rejîma Siyonîst û serweriya neteweyî ya Lubnanê ve girêdide.
Serxwebûna Lubnanê; dîrokek ji vegotina fermî wêdetir
Lubnan her sal di 22ê Mijdarê de salvegera serxwebûna xwe ji Fransa pîroz dike. Ev roj bîranîna yek ji girîngtirîn guhertinên siyasî yên vê welatê di sedsala bîstan de ye. Lê dîroka serxwebûna Lubnanê ji bûyerên siyasî û kiryarên kesayetiyên desthilatdar wêdetir e. Beşeke girîng a vê dîrokê vedigere berxwedana gelên herêmên cuda yên Lubnanê li dijî kolonyalîzma Frensî.
Di vegotina fermî ya serxwebûnê de, bi gelemperî balê dikişînin ser kiryarên rêveberên dewletê, danûstandinên siyasî û pêşketinên ku di sala 1943an de gihîştin encamê. Lê belê, têkoşînên gelêrî li herêmên wekî Hermel, Bealbek û Çiyayê Amil jî ji faktorên girîng ên berxwedanê li dijî serweriya kolonyalîst bûn.
Di şert û mercên wiha de, gel û rêberên herêmî ne tenê bi hêzeke siyasî ya biyanî re rû bi rû bûn, lê ew rastî avahiyeke desthilatdariyê jî dihatin ku bi pişta hêza leşkerî, saziyên îdarî û bandora xwe li ser hin kesayetiyên siyasî û civakî, dixwest serweriya xwe li ser Lubnanê xurt bike.
Di hemberî vê rewşê de, komên gel, rêberên eşîran û alimên olî qebûl nekirin ku di bin desthilatdariya dagirkeran de bimînin. Wan bi rêbazên cuda, ji berxwedana çekdarî heta nerazîbûna siyasî û civakî, li hember vê desthilatdariyê sekinîn.
Ev têkoşîn nîşan dide ku serxwebûna Lubnanê ne bûyereke sînordar bi dem û cihêkî diyarkirî bû, lê encama pêvajoyeke dirêj a berxwedan, nerazîbûn û hewldanên rizgarbûna ji serweriya biyanî bû.
Berxwedana gelê Hermel û Bealbek li hember hêzên Frensî
Yek ji nimûneyên girîng ên berxwedana gelêrî li dijî kolonyalîzma Frensî vedigere bûyerên sala 1926an li herêmên Hermel û Bealbekê.
Di wê serdemê de, herçiqasî Fransiyan karibûn avahiyên hikûmetî û îdarî yên xwesteka xwe li Beyrûtê ava bikin, lê ji bo desteserkirina hin herêmên din ên Lubnanê hîn jî bi berxwedana civakên herêmî re rû bi rû bûn.
Li herêma Hermelê, Zeyn Mer‘î Ce‘fer bi bicihbûna xwe li çiyayên Ekrûmê, çalakiyên berxwedanê li dijî hêzên Frensî rêxistin kir. Di 18ê Gulana 1926an de, şerê Wadi Feysanê qewimî û rojek piştî wê, Tevfiq Hûlo Heyder êrîşî Bealbekê kir.
Di dema van bûyeran de, şervanan karîbûn avahiya hikûmetê ya bajêr kontrol bikin. Ev gav nîşana nerazîbûna eşkere ya wan li hember avahiya desthilatdariya ku ji aliyê kolonyalîzma Frensî ve hatibû ferzkirin, bû.
Çend rojan piştî vê bûyerê, nûnerên eşîran li herêma Mercehîn-Hermelê civiyan û bi ragihandina damezrandina hêzeke gelêrî bi navê «Artêşa Emîrul-Mu’minîn», nerazîbûna xwe li hember binçavdêriya Fransa li ser Lubnanê eşkere kirin.
Girîngiya van pêşketinan di vê yekê de bû ku berxwedana li dijî kolonyalîzmê ne tenê bi nerazîbûnên sînordar an jî dijberiyên kesane ve sînordar mabû, lê li hin herêman gihîştibû rêxistinkirina hêzên herêmî û damezrandina berxwedaneke hevpar.
Ev têkoşîn beşek ji dîrokeke Lubnanê ye ku tê de gelên herêmên cuda, bêyî ku li bendê biryarên navendên fermî bimînin, ji bo têkoşîna li dijî serweriya biyanî ketin qadan.
Konferansa Wadi Huceyrê; nîşaneya rola siyasî û civakî ya Elamet Şerefeddîn
Li kêleka têkoşînên gelêrî, rola alimên Şîe di pêşketinên serxwebûnxwaziyê yên Lubnanê de girîngiyeke taybet hebû. Yek ji nimûneyên herî girîng ên vê rola wan, konferansa dîrokî ya Wadi Huceyrê li herêma Çiyayê Amil bû.
Ev konferans di 24ê Nîsana 1920an de, bi beşdariya Elamet Seyîd Ebdulhusên Şerefeddîn, Sadiq Hemze û hejmarek ji kesayetiyên olî û siyasî hate lidarxistin.
Beşdarên vê civînê bi pêşxistina daxwaza serxwebûna Çiyayê Amil, nerazîbûna xwe li hember serweriya kolonyalîst ragihandin. Ev helwest nîşana beşdariya bandorker a rêberên olî û civakî di pêşketinên siyasî yên herêmê de û hewldana wan ji bo parastina serxwebûnê û mafê gelan ê diyarîkirina çarenûsa xwe bû.
Di vê navberê de, beşdariya Elamet Şerefeddîn girîngiyeke taybet hebû; ji ber ku helwestên wî tenê bi dijberiya kolonyalîzma Frensî ve sînordar nedibûn, lê mijara parastina yekîtî û hevgirtina civakî û pêşîgirtina li nakokiyên olî û mezhebî jî digirtin nav xwe.
Di heman demê de ku konferansa Wadi Huceyrê hate lidarxistin, hin medyayên piştgirên binçavdêriya Frensî hewl dan ku vê civînê wekî gavek ji bo teşwîqkirina nakokiyên mezhebî nîşan bidin.
Di hemberî vê propagandayê de, Elamet Şerefeddîn tekez li ser biratiya di navbera misilman û xiristiyanan de û hevpariya wan di welat û çarenûsê de kir.
Ev helwest ji ber vê yekê girîng bû ku dagirker dixwestin berxwedana li dijî hebûn û serweriya xwe veguherînin nakokiyên di navbera komên olî û civakî de û bi vî awayî, xwezaya dijî-kolonyalîst a nerazîbûnan di bin siya xwe de bihêlin.
Elamet Şerefeddîn bi tekezîkirina girêdanên neteweyî û civakî di navbera niştecihên Lubnanê de, li hember vê siyasetê sekinî û nîşan da ku têkoşîna li dijî dagirkeriyê û şermezarkirina dabeşkirina mezhebî dikarin du aliyên hevtemamker ên berpirsiyariyeke neteweyî bin.
Wêneyek ji Îmam Mûsa Sedir re ligel Elamet Seyîd Ebdulhuseyn Şerefeddîn
Ji şewitandina mala wî heta desteserkirina pirtûkxaneya wî; bihayê têkoşîna Elamet Şerefeddîn
Helwestên dijî kolonyalîzma Elamet Seyîd Ebdulhuseyn Şerefeddîn bê ku biha bidin, derbas nebûn. Di dema têkoşînên xwe de, ew rastî şopandin û zextên hêzên girêdayî kolonyalîzma Frensî hat. Mala wî hate şewitandin û pirtûkxaneya wî jî hate desteserkirin.
Ev kiryar nîşana tundiya helwesta desthilata kolonyalîst li hember kesayetên xwedî نفوذê olî û civakî bûn; kesayetên ku amade nebûn serweriya Fransa qebûl bikin.
Cihê Elamet Şerefeddîn di van têkoşînan de tenê bi dijberiya siyasî ya li hember dagirkeran sînordar nedibû. Ew bi zanîna bandora nakokiyên mezhebî li ser civaka Lubnanê, li ser pêwîstiya rêgirtina li ber veguherîna têkoşîna dijî kolonyalîzmê bo pevçûnek di navbera şagirtên ol û mezheban de disekinî.
Bi rastî, nêrîna wî li ser vê bingehê bû ku nakokîxistina di navbera gel de dikare bibe amrazek ji bo domandina serweriya biyanî. Ji ber vê yekê, parastina yekîtiya civakî jî beşek ji têkoşîna ji bo serxwebûnê dihat hesibandin.
Ji vê aliyê ve, helwestên Elamet Şerefeddîn di konferansa Wadi Huceyrê de û tekezîkirina wî li ser biratiya di navbera misilman û xiristiyanan de, nîşaneya girêdana di navbera rêberiya olî, berxwedana dijî kolonyalîzmê û berpirsiyariya civakî bû.
Elamet Seyîd Mohsen Emîn; dijberiya rewa nîşandanê ji desthilata kolonyalîst re
Li kêleka Elamet Şerefeddîn, Elamet Seyîd Mohsen Emîn jî yek ji alimên navdar ên Şîe bû ku li hember hewldanên kolonyalîzma Frensî ji bo kişandina piştgiriya kesayetên olî rawesta.
Frensiyan di demekê de hewl dan bi pêşniyarkirina wezîfeya serokatiya alimên Şîe li Sûriye û Lubnanê, Elamet Seyîd Mohsen Emîn teşwîqî hevkariyê bi avahiya desthilatdariya xwe bikin.
Qebûlkirina vê pêşniyarê dikaribû gelek îmtiyazên cuda, wekî xanî, otomobîl û cihê fermî, ji bo wî peyda bike. Lê ew ev pêşniyar red kir û qebûl nekir ku bibê serokek an xwediyê postekê ku girêdayî komîserê bilind ê Fransa be.
Girîngiya vê biryarê di vê yekê de bû ku desthilata kolonyalîst dixwest bi dayîna post û îmtiyazên fermî, hin kesayetên xwedî نفوذê civakî û olî nêzî avahiya desthilatdariya xwe bike.
Li hember vê yekê, Elamet Seyîd Mohsen Emîn bi redkirina vê pêşniyarê nîşan da ku cih û rewaîtiya alimê olî divê ne girêdayî pejirandin an piştgiriya hêzekê be ku welatê wî di bin serweriya xwe de digire.
Ev helwest, li gel têkoşînên Elamet Şerefeddîn, yek ji aliyên girîng ên rola alimên Şîe di serdema kolonyalîzma Frensî de nîşan dide؛ roleke ku hem di qada dijberiya siyasî û civakî de û hem jî di redkirina hevkariyê bi avahiya desthilatdariya kolonyalîst re xwe nîşan dida.
Lêbelê, helwestên kesayet, komên civakî û herêmên cuda yên Lubnanê li hember kolonyalîzmê yekser nehatibûn hev. Hin kes berê xwe dan berxwedanê, hin kes rêya danûstandinê hilbijartin û hin kom jî bi avahiya desthilatdariya heyî re hevkarî kirin. Ji ber vê yekê, ne mimkûn e ku bê gotin hemû tevgerên olî û civakî yên Lubnanê li hember hebûna Fransa xwediyê heman helwestê bûn.
Ji serxwebûna 1943’an heta dagirkeriya Îsraîlê; berdewamiya têkoşîna serxwebûna Lubnanê
Wêneyek ji Allame Seyid Mihemed Huseyn Emîn, xwediyê pirtûka «A‘yanu’ş-Şîa»
Serxwebûna sala 1943’an; dawî li têkoşînê bi hebûna leşkerî ya Fransayê nehat
Her çend Lubnan di 22’ê Mijdara 1943’an de serxwebûna xwe ragihand, lê ev bûyer ne bi wateya dawîhatina yekser a hebûna leşkerên Fransayê û qutbûna tevahî ya bandora wan li ser saziyên welêt bû.
Di 28’ê Nîsana 1944’an de, çend meh piştî ragihandina serxwebûnê, Hesen Mûsa Ebdulsater, yek ji endamên hêza jandarmê ya Lubnanê û ji herêma Îatê, dema ku hewl dida pêşî li rakirina ala Lubnanê ji avahiya parlamentoyê û şûna wê danîna ala Fransayê bigire, jiyana xwe ji dest da.
Ev bûyer nîşan da ku ragihandina fermî ya serxwebûnê hê jî ne bi wateya dawîhatina tevahî ya hewldanên Fransayê ji bo parastina bandor û hebûna xwe li Lubnanê bû.
Di 3’ê Hezîrana 1945’an de jî, gelê Bealbekê ji bo protestokirina kiryarên leşkerên Fransayê li Şamê derketin kolanan û baregeha şêwirmendê Fransî li vê bajêr dorpêç kirin.
Ev xwepêşandan û pevçûn heta hatina wesayîtên zirxî ji herêma Riyaqê berdewam kirin û careke din nîşan dan ku dijberiya hebûna Fransayê, piştî ragihandina serxwebûnê jî di nav beşên civaka Lubnanê de berdewam bû.
Di dawiyê de, di dawiya sala 1946’an de leşkerên Fransayê bi tevahî ji Lubnanê derketin; yanî nêzîkî sê sal piştî ragihandina fermî ya serxwebûna Lubnanê.
Ev navbera demê nîşan dide ku serxwebûna siyasî û dawîhatina hebûna leşkerî ya biyanî ne mecbûr e di heman demê de pêk bên. Bidestxistina serweriya neteweyî dikare pêvajoyeke dirêj be û bi berxwedan û pevçûnan re were pêkanîn.
Ji dagirkeriya Fransayê heta dagirkeriya rejîma Siyonîst; berdewamiya pirsgirêka serxwebûna Lubnanê
Dîsa vekolîna têkoşînên dijîkolonyalîst ên Lubnanê tenê bi lêkolîna bûyerên rabirdûyê ve sînordar nabe, lê bingehekê ji bo nîqaşkirina pirsên girêdayî rewşa niha ya vê welatê jî peyda dike.
Her çend ji ragihandina serxwebûna Lubnanê re 83 sal derbas bûne, lê pirsgirêka dagirkeriya biyanî hîn jî yek ji mijarên sereke di nakokiyên siyasî û ewlehiyê yên vê welatê de ye.
Îsraîl hîn jî beşên axa Lubnanê dagir kiriye û operasyonên leşkerî û êrîşên wê li ser deverên cuda yên vî welatî berdewam in. Di rewşeke wiha de, pirsgirêka serxwebûn û serweriya neteweyî careke din bi mijara parastina axa welêt û dabînkirina ewlehiya gel ve girêdayî dibe.
Di vê navberê de, helwesta siyasî ya hikûmeta Lubnanê li hember dagirkeriya Îsraîlê û danûstandinên têkildar bi vê mijarê re, rastî rexneyan hatiye.
Yek ji xalên sereke yên van rexneyan ev e ku danûstandinên siyasî divê ne bibin pêvajoyeke ku Lubnan tê de destkeftiyên xwe radest bike, bêyî ku bikaribe derxistina hêzên dagirker, vegera gel bo deverên xwe û misogeriyên pêwîst ji bo ewlehiya wan pêk bîne.
Li gorî vê nêrînê, wekî ku ragihandina serxwebûnê di sala 1943’an de bi tenê nikarîbû dawîhatina hebûna Fransayê misoger bike, peyman û gavên dîplomatîk jî bê pêkanîna pratîkî ya serweriya neteweyî û dawîhatina dagirkeriyê nikarin wekî çareserkirina tevahî ya pirsgirêka serxwebûna Lubnanê bên hesibandin.
Bandora derve û pêwîstiya parastina serbixwebûna biryardana neteweyî
Yek ji mijarên din ên girîng di vê nîqaşê de, pirsgirêka bandora hêzên derve li ser biryarên siyasî yên Lubnanê ye.
Amerîka ji ber ku xwediyê amûrên cuda yên zext û نفوذa siyasî ye, û Erebistana Siûdî jî ji ber têkilî û berjewendiyên xwe li Lubnanê, di nav aktorên bandorker li ser pêşketinên vê welatê de ne.
Lê belê, bandor û têkiliyên van welatan divê ji îradeya neteweyî ya gelê Lubnanê mezintir nebin; bi awayekî ku razîbûna hikûmetên biyanî bibe pîvana sereke ya serkeftin an têkçûna biryarên siyasî û hikûmetê.
Ji ber vê yekê, serbixwebûna biryardana neteweyî hewce dike ku hikûmeta Lubnanê di têkiliyên xwe yên derve de maf û berjewendiyên welêt bingehê karên xwe bike û ji bo pêkanîna berpirsiyariyên xwe yên serweriyê girêdayî erêkirina hêzên derve nebe.
Ji aliyekî din ve, lawaziya hikûmetê di dawîkirina dagirkeriyê an dabînkirina ewlehiya welatiyan de, divê bibe sedem ku mafê civakê ji bo parastina axa xwe were paşguhkirin.
Heke hikûmet nikaribe derxistina hêzên Îsraîlê pêk bîne û garantiyên rastîn ji bo veger û parastina niştecihên başûrê Lubnanê peyda bike, daxwaza devjêberdana hemû amûrên hêz û parastinê berî dawîhatina dagirkeriyê, dê bibe mijara gelek pirsên cidî.
Berxwedan; serpêhatiyeke dîrokî ku ji îradeya gel hatiye
Vekolîna dîroka têkoşînên serxwebûnê yên Lubnanê nîşan dide ku saziyên fermî û kesayetiyên hikûmetê ne tenê aliyên biryarder di çarenûsa vê welatê de bûne.
Di serdema dagirkeriya Fransayê de, hikûmeta di bin qerfê de xwediyê îmkanên leşkerî, îdarî û darayî bû û karibû piştgiriya hin kesayetî û tevgerên civakî jî bi dest bixe. Lê belê, ev îmkan nekarîn pêşî li derketina berxwedana gelêrî bigirin.
Şervanên ku li çiyayên Hermelekê li dijî hêzên Fransayê şer kirin, kesayetiyên ku di konferansa Wadi al-Huceyrê de kom bûn û alimên ku nexwestin meqamê xwe ji hikûmeta kolonyalîst bistînin, ne mecbûr bûn ku di saziyên fermî yên desthilatdariyê de cih bigirin. Lê tevî vê yekê, di pêşketinên ku bûn sedema bidestxistina serxwebûna Lubnanê de roleke girîng lîstin.
Ev serpêhatiya dîrokî nîşan dide ku serxwebûna welatekî tenê bi biryarên hikûmetan ve girêdayî nîne; îradeya civakên herêmî, hêzên civakî û kesayetiyên olî jî dikarin di parastina serweriya neteweyî de roleke diyarker bilîzin.
Di vê çarçoveyê de, berxwedan ne tenê mijareke girêdayî nakokiyên siyasî yên îroyîn ên Lubnanê ye, lê beşek ji serpêhatiya dîrokî ya civaka vê welatê di rûbirûbûna dagirkerî û serweriya biyanî de ye.
Mîrateya alimên Şîe û mafê gelê Lubnanê di diyarkirina çarenûsa xwe de
Rola alimên Şîe di têkoşînên dijîkolonyalîst ên Lubnanê de, bi taybetî helwestên Allame Seyid Ebdulhuseyn Şerefeddîn û Allame Seyid Muhsin Emîn, yek ji beşên girîng ên vê serpêhatiya dîrokî ye.
Allame Şerefeddîn bi beşdarbûna xwe di konferansa Wadi al-Huceyrê de, bi dijberiya xwe ya li hember serweriya Fransayê û bi tekez li ser biratiya di navbera misilman û xiristiyanan de, nîşan da ku berxwedana li hember dagirkeriyê û parastina yekîtiya civakî dikarin bi hev re hebin.
Allame Seyid Muhsin Emîn jî bi redkirina wezîfeya ku ji aliyê hikûmeta kolonyalîst ve pêşniyarî wî hatibû kirin, tekez li ser serxwebûna pozîsyona olî û pêwîstiya dûrketina ji rewa nîşandana hêza dagirker kir.
Ev her du mînak, li gel têkoşînên gelê Hermelek, Bealbek û deverên din ên Lubnanê, berfirehiya tevgera berxwedana dijîkolonyalîst û rola hêzên cuda yên civakî di dîroka serxwebûna vê welatê de nîşan didin.
Girîngiya vê paşxaneya dîrokî di rewşa îroyîn de jî balkêş e; ji ber ku niştecihên deverên başûr, Beqaa û herêmên din ên Lubnanê, ji bilî ku encamên dagirkerî û pevçûnên leşkerî dikişînin, di nav wan koman de ne ku rasterast di bin bandora biryarên siyasî û peymanên ewlehiyê de ne.
Ji vê nêrînê ve, divê niştecihên van deveran di diyarkirina pêşeroja welatê xwe de xwediyê rolê bin û tenê wergirên biryarên ku li navendên siyasî yên Beyrûtê an jî di bin bandora hêzên biyanî de tên girtin nebin.
Dîroka serxwebûna Lubnanê bîr tîne ku temenê hikûmet û berpirsiyarên siyasî sînordar e, lê welat û civaka ku encamên biryarên wan dikişîne, dimînin.
Li ser vê bingehê, vegerandina rola alimên Şîe û berxwedana gelêrî di têkoşînên serxwebûnê yên Lubnanê de, ne tenê bîranîna bûyerên rabirdûyê ye, lê veger e bo pirseke bingehîn a derbarê niha û pêşeroja vê welatê de: Serxwebûn û serweriya neteweyî çawa pêk tên û kî mafê wê heye ku di derbarê çarenûsa axa xwe de biryarê bide?
Bersiva vê pirsê, di wê vegotinê de ku têkoşînên gelêrî û rola alimên olî wekî beşek ji dîroka serxwebûna Lubnanê dibîne, bi mafê gel ve girêdayî ye ku di diyarkirina çarenûsa welatê xwe de beşdar bibe û axa xwe biparêze.\
Dawiya peyam
Your Comment