Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA –Di heman demê de ku têkiliyên di navbera hikûmeta Iraqê û komên berxwedanê yên vê welatê de di bin bandora pêşketinên nû de ne, şîrovekarekî Iraqî bi îşaretkirina dîroka kiryarên Amerîkayê yên li dijî serwerî û têkoşînên gelêrî yên Iraqê ragihand: Amerîka piştî têkçûna xwe di gihîştina armancên xwe li Iraqê de, penah bir bo terorîzma DAIŞ’ê, lê di vê armancê de jî têk çû. Ji ber vê yekê, di demên dawî de ji bo çêkirina aloziyê û tundkirina pevçûnên navxweyî li Iraqê, bi armanca bidawîkirina rola berxwedanê, dest bi bikaranîna hêmanên navxweyî kir, lê di vê hewldanê de jî serneket.
Mueyyid el-Elî di hevpeyvînekê de bi ajansa «El-Melûme» re diyar kir: Plana Amerîkayê ya bikaranîna hêmanên navxweyî ji bo gurkirina şer li Iraqê, tevî xetera nêzîk a vê planê ji bo welêt, têk çû. Armanca vê planê derxistina şer li herêma Ceref el-Nesir bû. Aqil û hişmendî biryar da ku ji pêkanîna planên wiha dûr bikevin.
Di heman demê de, Muxtar el-Yûsuf, parlementerê Iraqî, hişyarî da ku her gav an guhertineke bêhesab a li ser erdê dikare rewşa ewlehiyê li herêma Ceref el-Nesir lawaz bike û encamên xeternak çêbike. Wî bang li aliyên siyasî kir ku bi berpirsiyarî li vê mijara hestiyar binêrin û rê nedin ku ev mijar veguhere krîzeke siyasî.
Ceref el-Nesir yek ji herêmên girîng ên parêzgeha Babilê ye û ji ber girîngiya xwe ya stratejîk di dabînkirina ewlehiya bajarê Kerbelayê de, tim bala komên terorîstî, bi taybetî DAIŞ’ê, kişandiye. Ji ber vê yekê, hejmareke girîng ji şervanên berxwedanê li vê herêmê dijîn.
Lê di salên dawî de, ji aliyê torên televîzyonên satelîtî yên girêdayî hêzên derve ve zextên medyayî yên tund hatine kirin, da ku kontrola ewlehiyê ya vê herêmê were radestkirina hikûmeta Iraqê û projeya bêçekkirina berxwedana Iraqê ji vê deverê ve were pêşxistin.
Medya û torên dijberî berxwedana Iraqê îdia dikin ku ji ber kontrola hêzên berxwedanê li ser vê herêmê, rê li ber vegera gelek niştecihên wê herêmê hatiye girtin; niştecihên ku, li gorî van medyayan, piraniya wan di rabirdûyê de endamên komên terorîstî û tekfîrî bûne.
Koka aloziyên dawî vedigere belavkirina raporeke îstixbaratî ya 19 rûpelî ku, li gorî wê, bi piştgirîya wêneyên satelîtî, ji sala 2021’an heta 2026’an li ser xetên borîna neftê yên Ceref el-Nesir nefta xav hatiye derxistin.
Li gorî vê raporê, li du xalan ên tora boriyên neftê qulik hatine çêkirin û neft bi tankerên mezin ve hatiye veguhastin bo depoyên destpêkê, piştre jî di bazara navxweyî de hatiye belavkirin. Raport herwiha behsa «taktîkên veşartinê» dike û îdia dike ku neft di kunên kûr ên binerdê de, bi bikaranîna avahiyên hesinî, hatiye hilanîn da ku tevgera tankeran ji çavdêriya hewayî ve were veşartin.
Di 11’ê Mijdarê (20’ê Abanê) de, Elî el-Zeydî, serokwezîrê Iraqê, fermana avakirina komîteyeke lêkolînê da. Komîteyek ku bi serokatiya Tîrgeneral Sead Muhsin Erebi û bi beşdariya nûnerên polîsa federal, polîsa enerjiyê, Rêveberiya Ewlehî û Disîplîna Heşd el-Şe‘bî, Desteya Çavdêriyê û Ajansa Îstixbarat û Lêkolînên Federal pêk hatibû, di 13’ê Mijdarê (22’ê Abanê) de gihîşt Ceref el-Nesir û dest bi lêkolînên xwe yên li ser erdê kir.
Sebah el-Nu‘man, berdevkê fermandarê giştî yê hêzên çekdar, îdia kir ku komîteya bilind di rapora xwe ya dawî de «rastiya agahiyên ku berê ji aliyê Ajansa Îstixbarat û Lêkolînên Federal ve hatibûn eşkerekirin, piştrast kiriye» û hebûna operasyonên qaçaxçîtiya neftê û rafîneriyên neqanûnî li herêmê belge kiriye.
Piştî belavkirina vê nûçeyê, el-Zeydî fermana derxistina neh berpirsiyarên payebilind ên ewlehî û îdarî ji kar da; di nav wan de fermandarê polîsa Babilê, serokê Heşd el-Şe‘bî yê parêzgehê û rêveberê pargîdaniya boriyên neftê jî hebûn. Wî herwiha fermana şandina hemû kesên tawanbar bo dadgehê da.
Berxwedana Îslamî ya Ketayib Hizbullahê Iraqê, di derbarê pêvajoya danûstandinên ji bo rêkxistina çekan de, diyar kir ku peymanek bi «Çarçoveya Hevahengiyê» û hikûmetê re hatiye îmzekirin, lê serokwezîrê Iraqê pabendî peywend û berpirsiyariyên xwe yên di vê peymanê de nemaye.
Ev kom herwiha bi tekezîkirina wê yekê ku dosyayên girêdayî herêma Ceref el-Nesir û çekên berxwedanê divê ji çarçoveya pevçûnên siyasî dûr bimînin, ragihand ku ji vê prensîba bingehîn vekişînê nake. Komê herwiha got ku niha bi mezintirîn operasyona şantajê re rû bi rû ye; operasyoneke ku bi belavkirina raporên derewîn, armanc dike çekên berxwedanê ji holê rake.
Ketayib Hizbullahê Iraqê di berdewamiya daxuyaniya xwe de, bi îşaretkirina şandina «komîteyeke teknîkî» bo herêma navborî ji bo lêkolîna rastiya tawanbarî û îdiayên hatine kirin, tekez kir ku ev komîte tu destdirêjî an binpêkirinek di xetên borîna neftê yên ku ji vê herêmê re derbas dibin de nedîtiye. Li gorî vê komê, ev yek derewîbûna îdîayên qaçaxçîtiya neftê îspat dike.
Dawiya peyam
Your Comment