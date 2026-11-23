Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Zagros Hîwa, berdevkê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKKê), di hevpeyvînekê de bi Manish Ray, şîrovekarê mijarên jeopolîtîk, ku di kovara «Eurasia Review»ê de hatiye weşandin, got ku pabendbûna PKKê bi çareserkirina siyasî ya pirsa kurdan mijareke nû nîne. Li gorî wî, ev partî ji sala 1988an ve, dema ku Abdullah Ocalan ji hikûmeta Tirkiyeyê xwest ku bi vê tevgerê re bikeve nava danûstandinan, rêça gihîştina çareseriyeke siyasî dişopîne.
Hîwa got ku PKKê ji wê demê heta niha neh caran bi awayekî yekalî agirbest ragihandiye û ji bo nîşandana pabendbûna xwe bi pêvajoya aştiyê re gavên din jî avêtiye; di nav wan gavên de vekişîna yekîneyên leşkerî ji navendên bajarên Tirkiyeyê û şewitandina sembolîk a çekan jî hene.
Berdevkê PKKê tekez kir ku ev gav nîşana baweriya vê partiyê bi çareseriya siyasî ya pirsa kurdan in û divê bêbersivmayîna van gavên ji aliyê hikûmeta Tirkiyeyê ve wekî sedemek ji bo dev ji pêvajoya aştiyê berdanê neyê dîtin.
Wî got ku li gorî nêrîna vê tevgerê, pirsa kurdan bi rêbazên leşkerî nayê çareserkirin û gihîştina çareseriyeke mayînde pêdivî bi demokratîzekirina welatên herêmê, bi taybetî Tirkiye, Îran, Sûriye û Iraqê heye. Lêbelê, Hîwa îdia kir ku hikûmetên van welatan heta niha nekariye rêça demokratîk bipejirînin û ji ber vê yekê, kurd hîn jî hewceyê hin şiyanên parastina xwe ne.
Di bersiva pirsê derbarê îhtîmala radestkirina çekan ji hikûmeta Tirkiyeyê re de, wî got ku PKKê di şert û mercên heyî de sedemekê ji bo bêçekbûnê nabîne; ji ber ku Enqereyê heta niha tu reformeke hiqûqî an jî makezagonî ji bo nasîn û pejirandina mafên kurdan pêk neaniye.
Li gorî Hîwa, tewra di Parlamentoya Tirkiyeyê de jî navê kurdan wekî mijareke siyasî bi awayekî eşkere nayê bilêvkirin. Hikûmeta Tirkiyeyê jî li şûna pêşkêşkirina çareseriyekê ji bo pirsa kurdan, pêvajoya heyî bi têgehên wekî bidawîkirina terorîzmê, hilweşandin û teslîmbûnê pênase dike.
Berdevkê PKKê got ku ev partî amade nîne pêvajoya aştiyê tenê bi teslîmbûn û radestkirina çekan ve sînordar bike. Wî destnîşan kir ku heta ku siyaseta înkarkirina nasname û mafên kurdan neguhere, bêçekbûna tevahî dê di rojeva PKKê de cih negire.
Li gorî wî, berî her gavê di vê mijarê de, divê mafên siyasî, çandî û nasnameyî yên kurdan bi reformên qanûnî û makezagonî bên nasîn û pejirandin. Hîwa herwiha azadkirina fizîkî ya Abdullah Ocalan wekî yek ji şertên sereke yên pêşketina pêvajoya aştiyê destnîşan kir û got ku divê ew bikaribe bi azadî têkiliyê bi endamên tevgerê, siyasetmedaran, çapemeniyê û dîplomatên biyanî re dayne.
Wî bi îşaretkirina domandina zindankirina Ocalan li zindana Îmraliyê got ku pêvajoya aştiyê nikare tenê li ser bingeha peyamên nerasterast ên ku ji girtîgehê tên şandin, berdewam bike.
Li gorî Hîwa, hêzên PKKê tenê wê demê dikarin biryara bêçekbûnê bidin ku Ocalan bi xwe berpirsiyariya rêvebirina vê pêvajoyê li ser xwe bigire, bi hêzên vê tevgerê re biaxive û stratejiya xwe ji wan re rave bike. Wî tekez kir ku Ocalan rêber û fermandarê sereke yê vê tevgerê ye û hêzên PKKê bêyî hevrêziya rasterast a wî di vê mijarê de tu gavê navêjin.
Hîwa di derbarê rola Ocalanê de di biryara bêçekbûna PKKê de, di bersiva rexnegirên ku bawer dikin Ocalan ji ber salên dirêj ên zindanê û dûrbûna ji civakê ji pêşketinên meydanê dûr ketiye de, got ku Ocalan berî ragihandina bangewaziya bêçekbûnê di Sibata 2025an de bi kadroyên tevgerê re şêwir kiriye û bi rêya name û têkiliyên wêneyî yên rasterast nêrînên wan wergirtiye.
Wî îdia kir ku biryarên Ocalanê bi awayekî serbixwe nayên girtin û nêrînên tevgerê di pêvajoya biryardanê de tên hesibandin. Hîwa herwiha got ku heke Ocalan bi awayekî fizîkî bê azadkirin û derfet jê re bê dayîn ku pêvajoya aştiyê rasterast rêve bibe, di nav endamên PKKê de li ser domandina vê rêçê nakokî tune ye. Lêbelê, wî hişyarî da ku heke rewşa heyî berdewam bike, dibe ku pêşketinên siyasî rêçeke cuda bişopînin.
Berdevkê PKKê di beşeke din a vê hevpeyvînê de, pêşniyara hikûmeta Tirkiyeyê ya derbarê dayîna efûyê ji endamên asayî re û bêparhiştina fermandarên vê partiyê ji vê mafê, wekî hewlekê ji bo lawazkirin û belavkirina vê tevgerê binav kir.
Wî got ku heke ji bo pêşxistina pêvajoya aştiyê qanûnek were derxistin, divê hemû endamên tevgerê, ji rêber û fermandaran bigire heta hêzên asayî û bi xwe Abdullah Ocalan, di binê wê qanûnê de bên girtin û di navbera wan de tu cudahî neyê kirin.
Hîwa tekez kir ku PKKê ne li pey efûya takekesî ye, ji ber ku li gorî nêrîna vê tevgerê, endamên wê tu sûc nekiriye ku niha li benda lêborînê bin. Li gorî wî, daxwaza sereke ya PKKê gihîştina mafên kolektîf ên kurdan û peydakirina derfeta çalakiyên siyasî û demokratîk bêyî bikaranîna çekan e.
Wî zêde kir ku ev tevger hêvî nake ku hêzên wê bi vegera Tirkiyeyê ji hikûmetê efû werbigirin an jî ji ber rabirdûya xwe poşmaniyê nîşan bidin; belkî daxwaza wan nasîn û pejirandina mafên rewa yên gelê Kurd e.
Hîwa di derbarê bandora guhertina siyaseta Tirkiyeyê li ser rewşa kurdan di welatên din de jî got ku Enqere tenê wê demê dikare destkeftiyên kurdan li herêmên cuda wekî gefekê li dijî yekîtiya axa xwe nebîne ku nêrîna siyasî û hişmendiya wê ya li hember kurdan biguhere.
Li gorî wî, heke hikûmeta Tirkiyeyê kurdan wekî hemwelatiyên wekhev ên xwedî nasnameya neteweyî û mafên siyasî û çandî yên diyarkirî qebûl bike, wê hingê êdî destkeftiyên wan li herêmên din wekî gefekê li dijî xwe nabîne. Lêbelê, wî tekez kir ku ev guhertin bi niyeta baş a hikûmeta Tirkiyeyê pêk nayê; hêzên kurd û demokratîk divê bi têkoşîna siyasî û civakî ji bo guhertina nêrîna hikûmetê bixebitin.
Berdevkê PKKê di derbarê komên hevalbendên vê partiyê li beşên din ên Kurdistanê de jî got ku bingeh û esasên ramana Abdullah Ocalanê li hin ji van herêman bala xwe kişandiye, lê pêkanîna wan divê li gorî şert û mercên her herêmê be.
Li gorî wî, rewşa siyasî, civakî, çandî, aborî, dîplomatîk û leşkerî ya Tirkiyeyê ji rewşa welatên din, wekî Sûriye û Iraqê, cuda ye û nayê kirin ku ji bo hemû van herêman modela yekgirtî bê pêşniyarkirin. Wî tekez kir ku komên çalak li herêmên din di biryardanên xwe de serbixwe ne û PKKê niyeta wê tune ye ku ji bo wan modeleke yekgirtî diyar bike.
Berdevkê PKKê herwiha nêrîna vê partiyê ya derbarê konfederalîzma demokratîk de rave kir û got ku ev tevger piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê û ji nû ve nirxandina modelên sosyalîst ên berê gihîştiye vê encamê ku bêyî demokrasiyê pêkanîna sosyalîzmê ne gengaz e.
Li gorî Hîwa, PKKê dev ji sosyalîzmê bernedaye, lê ji hin rêbaz û têgihiştinên ku li gorî vê partiyê bi rastiyên dîrokî û civakî re li hev nayên, dûr ketiye. Wî zêde kir ku divê civak tenê ji aliyê dewletê an saziyên desthilatê ve neyê birêvebirin; belkî dikare bi rêya rêxistinkirina civakî û mekanîzmayên xweseriya herêmî, berpirsiyariya rêvebirina karûbarên xwe bigire ser xwe.
Zagros Hîwa tekez kir ku konfederalîzma demokratîk nayê wê wateyê ku li dijî hebûna dewleteke neteweyî be û PKKê jî li dijî avakirina hebûneke kurdî nîne.
Wî got ku her kes an neteweyek ku nasname û mafên wê bên nasîn û mafên jinan jî bên parastin, dikare di dewleteke demokratîk de bijî. Lêbelê, stratejiya sereke ya PKKê xurtkirina rêxistinkirina civakê û kêmkirina girêdayîbûna wê bi dewletê re ye.
Wî di nirxandina rewşa siyasî ya Tirkiyeyê de jî got ku zext li ser rojnamevan, siyasetmedar û çalakvanên civakî zêde bûye û ev welat bi gendelî û enflasyona bilind re rû bi rû ye.
Li gorî Hîwa, heke Tirkiye welateke demokratîk bûya, dê di bingehê de pêdivî bi destpêkirina pêvajoya aştiyê tunebûya; ji ber ku armanca aştiyê veguherandina pergaleke nedemokratîk bo avahiyeke demokratîk e. Wî çareserkirina pirsa kurdan bi demokratîzekirina Tirkiyeyê ve girêda û got ku divê ev her du pêvajo bi hev re pêş bikevin.
Berdevkê PKKê di dawiya axaftinên xwe de, derbarê demjimêra pêvajoya aştiyê de, got ku ev tevger ji bo wê demjimêrek diyarkirî destnîşan nekiriye û bawer dike ku her çiqas pirsgirêkên mayî zûtir bên çareserkirin, ewqas baştir e.
Wî bi îşaretkirina rola partiyên kurd, çar welatên herêmê û hêzên navneteweyî di pêşketinên Kurdistanê de, ji hikûmeta Tirkiyeyê xwest ku ji bo pêşxistina pêvajoya aştiyê gavên xwe bileztir bike.
Hîwa herwiha ragihand ku li gorî nêrîna PKKê, agirbest daîmî ye û ev partî heta ku rastî êrîşê neyê, çekan bi kar nayîne. Wî tekez kir ku parastina çekan di şert û mercên heyî de tenê ji bo parastina xwe ye.
…………
Dawiya Rapore/.
Your Comment