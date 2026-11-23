Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di nava civakê de yek ji wan zirarên ku di warê olî û çandî de balê dikişîne, belavbûna gotinên bêbelge derbarê sihir, efsûn, tilîsim, girêdana bextê mirov, ji hev veqetandina jin û mêr û desteserkirina mirovan ji aliyê cinan ve ye.
Ya herî fikarê çêdike ew e ku carinan ev bawerî ne ji devê kesên asayî, lê ji minberên mizgeftan û di axaftinên hin kesên bi cil û bergên olî de tên pêşkêşkirin. Ev kes ji ber cihê xwe yê olî xwedî baweriya gel in û dibe ku gotinên wan wekî rastiyên teqez ên olî bên qebûlkirin.
Peyda bûna rûqiyeyên îdiakirî û bazirganiya bi tirsa mirovan
Li gel vê mijarê, di hin civînên olî de diyardeyeke din jî tê dîtin: hin kes bi navê rûqiyexwên çalakiyê dikin. Ew piştî xwendina hin ayetên Qur’anê û duayan, îdîayên wekî nasîna cinan, axaftina bi wan re, diyarkirina sedema pirsgirêkên jiyana mirovan û derxistina heyînên nenîşbar ji laşê kesan dikin. Carinan ev îdîa bi nîşandanên hestyarî, qîrîn, guhertina deng û bertekên laşî re tên pêşkêşkirin û temaşevan wisa difikire ku bi rastiyeke olî ya îsbatkirî re rû bi rû ye.
Pirsên bingehîn ev in: Ma rewayiya rûqiyeya şer‘î tê wateya pejirandina her îdiayeke derxistina cinan? Ma divê her nexweşî, fikar, nakokiya malbatî, zehmetiya zewacê an jî tevgerên neasayî bên girêdan bi sihir û cinan? Ma guncav e ku minbera mizgeftê bibe cihê xurtkirina van baweriyan?
Armanca vê nivîsê înkarkirina cîhana nepenî an redkirina cihê dua û rûqiyeya şer‘î nîne; belkî parastina sînorên zanîna olî, aqilaniyê, zanista bijîşkî û berpirsiyariya civakî ya melayan e.
Baweriya bi cîhana nepenî, destûra pejirandina xurafeyan nîne
Baweriya bi cîhana nepenî yek ji bingehên sereke yên baweriyên Îslamê ye. Di destpêka Sûreya Beqere de, Qur’ana Pîroz baweriya bi cîhana nepenî wekî yek ji taybetmendiyên mirovên xwedî teqwayê destnîşan dike. Lê baweriya bi cîhana nepenî nayê wê wateyê ku divê her îdiayeke derbarê tiştên nenas de bê şert û merc bê pejirandin.
Di ayeta 36 a Sûreya Îsraê de, Qur’ana Pîroz dibêje:
«Li pey tiştê ku tu zanîna te jê tune ye neke.»
Ev ayet yek ji prensîbên girîng ên zanînê di Îslamê de ye. Divê misilman bêyî delîl li ser mijarekê biryarê nede û îdiayên kesên din wekî rastiyên teqez qebûl neke.
Qur’an di Sûreya Cin de hebûna cinan destnîşan dike; lê pejirandina hebûna van heyînan nayê wê wateyê ku hemû çîrok, îdîa û tevgerên ku di çanda gelêrî de tên girêdan bi wan re jî rast in.
Divê di navbera baweriya bi cîhana nepenî û teslîmbûna li hember kesên ku îdiaya têkiliya bi wê cîhanê re dikin de cudahî were kirin. Kesek tenê ji ber ku cil û bergên melatiyê li xwe kiriye, navûdengê olî heye an jî dikare Qur’anê bixwîne, xwedî zanîna nepenî nabe û nikare sedema veşartî ya pirsgirêkên mirovan bi awayekî teqez nas bike.
Sihir di Qur’anê de; divê metnên olî bi baweriyên gelêrî neyên tevlihevkirin
Qur’ana Pîroz di ayeta 102 a Sûreya Beqere de behsa sihirê dike û di Sûreyên A‘raf û Taha de çîroka sêhrbazên Fîrewnê vedibêje. Di ayetên 116 heta 122 a Sûreya A‘rafê de behsa bandora xapîner a sêhrbazan li ser têgihiştina mirovan tê kirin. Herwiha di ayeta 66 a Sûreya Taha de behsa wî tiştî tê kirin ku ji ber sihira wan, tê xuyangê ku zend û darên wan dimeşin.
Ji aliyê din ve, Qur’an di ayeta 102 a Sûreya Beqere de dibêje:
«Ew nikarin bi wê yekê zirarê bidin tu kesî, ji bilî bi destûra Xwedê.»
Di nav mufesir û alimên kelamê yên mezheba Sunnî de derbarê çawaniya sihirê, awayê bandorkirina wê û sînorê di navbera rastî, xeyal û xapandinê de nîqaşên berfireh hene. Fehr Razi di tefsîra xwe ya Mefatîhu’l-Ğeybê de, di şirovekirina ayeta 102 a Sûreya Beqere de, nêrînên cuda nirxandiye. Îbn Xeldûn jî di Pêşgotina xwe de zanistên têkildarî sihir û tilîsman bi awayekî rexneyî vekolîye.
Lê xala bingehîn ew e ku pejirandina hebûna sihirê di metnên olî de, destûrê nade ku her nexweşî, nakokiya malbatî an zehmetiya civakî bê girêdan bi efsûnê. Ji ayetên Qur’anê nayê derxistin ku her kesê nexweş, her malbateke di nav nakokiyan de an jî her ciwanekî ku di zewacê de rastî zehmetiyan hatiye, qurbaniya tilîsmanê bûye.
Rûqiyeya şer‘î; dua ji bo şifayê ye, ne îdiaya serdestbûna li cîhana nepenî
Rûqiyeya şer‘î di kevneşopiya Îslamê de xwedî cihêkî naskirî ye. Xwendina Qur’anê, zikr û dua ji bo xwestina şifayê, aramiyê û penaberbûna bi Xwedê re, kiryareke rewa ye.
Di *Sehîha Mislim*ê de, di Kitêba Selamê de, di hedîsa jimare 2200an de, ji ‘Ewf ibn Malik el-Eşce‘î hatiye vegotin ku Pêxemberê Xwedê (s.x) derbarê rûqiyeyê de gotiye:
«Heta ku di rûqiyeyê de şir k tune be, tu astengî tune ye.»
Ev hedîs rewayiya bingehîn a rûqiyeyê piştrast dike; lê divê di navbera rewayiya duayê û îdiaya têkildariya bi cîhana nepenî re de cudahî were kirin.
Rûqiyeya şer‘î dua û xwestina şifayê ji Xwedê ye; ne nîşandana hêzê ye, ne îdiaya serdestbûna li ser cinan e û ne jî veguherîna kesekî bo çavkaniya teşxîskirina nexweşiyên nenas e.
Heke kesek di dema xwendina Qur’anê de bikeve lerizînê, qîrînê, girînê, bêaramiyê an jî tevgera wî biguhere, gelo ev bertek bi tenê delîla hebûna cin di laşê wî de ye? Bersiva vê pirsê li gorî rêbaza zanistî neyînî ye; ji ber ku ev nîşane dikarin sedemên cuda yên laşî, derûnî û jîngehî hebin û ji bo teşxîskirina wan lêkolîneke pisporî pêwîst e.
Tewra heke kesek bi rûqiyeyê bawer bike û ji wê aramiyê bistîne jî, ev ezmûna kesane bi tenê îdiaya derxistina cinan an teşxîskirina sedemeke nepenî ya nexweşiyê îsbat nake.
Psîkolojî ji bo tirsa sihir û desteserkirinê çi şirove dike?
Li gorî psîkolojiyê, mirov ji bawerî, bendewariyên xwe, tirs û hawîrdora civakî bandorê werdigire. Dema ku kesek gelek caran dibihîze ku hatiye sihirkirin, cin ketiye laşê wî an jî jiyana wî bi tilîsmanê hatiye astengkirin, dibe ku nîşanên fikar û tengezariyê jî bi vê mijarê ve girê bide.
Yek ji têgehên naskirî di psîkolojiya bijîşkî de bandora «Nosebo» ye. Ev diyardey wê demê çêdibe ku bendewariya neyînî û tirsa zirarê bibe sedema derketin an zêdebûna nîşanên nerehet ên laşî û derûnî.
Bo nimûne, kesek ku gelek caran jê re hatiye gotin ku hatiye tilîsman kirin û bextê wî hatiye girêdan, dibe ku bi bêxewî, lêdana bilez a dil, fikar, kêmbûna baldarî û tirsê ya domdar re rû bi rû bibe. Ev nîşane rast in, lê rastbûna wan nayê wê wateyê ku sedema îdiakirî jî rast e.
Lêkolîneke sîstematîk û metanalîzeke ku Tessa Rooney û hevkarên wê di sala 2024an de kirine û di kovara Psîkolojiya Tenduristiyê de hatiye weşandin, bandorên noseboyê li ser encamên tenduristiyê vekoliyê. Ev lêkolîn nîşan dide ku bendewariyên neyînî dikarin di ezmûnkirin û zêdekirina nîşanên nerehet de rolekê bilîzin.
Herwiha lêkolîneke din a Saunders û hevkarên wê di sala 2024an de derbarê bandora fêrbûna civakî li ser noseboyê nîşan daye ku dîtina ezmûnên neyînî yên kesên din jî dikare bendewariyên neyînî û ezmûna nîşanên nerehet xurtir bike.
Ev encam ji bo mijara me gelek girîng e; ji ber ku dema kesek di civîneke olî de dibîne ku kesekî din di dema xwendina Qur’anê de qîrîn dike an tevgerên bêîrade nîşan dide û kesên li dora wî vê yekê bi derketina cinan ve girêdidin, dibe ku ew jî heman şiroveyê ji bo ezmûnên xwe qebûl bike.
Ji aliyê din ve, di derûnîbijîşkî û sinirnasiyê de diyardeyên wekî nexweşiyên cudabûnê, êrîşên panîkê, hin nexweşiyên psîkotîk û nexweşiyên sinirî hene ku dibe ku bi guhertina tevgerê, hestkirina windakirina kontrolê, tevgerên bêîrade an ezmûnên neasayî re bên.
Nazila Eskandarova di gotara xwe ya zanistî ya bi navê «Şirovekirina klînîkî ya îdiaya desteserkirina ji aliyê cinan ve û çarçewakirina çandî ya nexweşiya derûnî» de, ku di sala 2022an de di kovara Lênêrîna Ruhî û Şêwirmendiyê de hatiye weşandin, girîngiya lêkolîna hevdem a bingehên çandî, bawerî û klînîkî yên van ezmûnan nîqaş kiriye.
Herwiha gotara zanistî ya «Desteserkirin û cin» ku di sala 2005an de di kovara Komeleya Qraliyetî ya Bijîşkiyê de hatiye weşandin, aliyên çandî û derûnîbijîşkî yên vê diyardeyê vekoliyê û tekez kiriye ku divê şiroveyên cuda yên ezmûnên ku wekî desteserkirin tên binavkirin, bên hesibandin.
Ji ber vê yekê, divê her tevgera neasayî neyê girêdan bi cinan û divê seredana bijîşk û pisporên tenduristiya derûnî bi baweriyên olî re neyê dijberîkirin.
Îdiaya derxistina cinan; pirsiyareke girîng ku bersiveke zelal jê re tune ye
Yek ji mijarên ku di hin civînên bi navê derxistina cinan de bala mirovan dikişîne, îdiaya têkiliya rasterast a rûqiyexwên bi cinan re ye. Kesek Qur’anê dixwîne, nexweşek bertek nîşan dide û paşê kesê rûqiyexwê îdia dike ku cin axiviye, navê xwe eşkere kiriye, sedema ketina xwe ya laşê nexweş rave kiriye û niha divê ji laşê wî were derxistin.
Lê pirsê bingehîn ev e: Em ji ku dizanin ku dengê bihîstî an tevgera dîtî bi rastî encama têkiliyê bi cinan re ye? Ji bo îsbatkirina vê îdiayê çi pîvaneke serbixwe û vekolînbar heye?
Gelo guhertina deng, qîrîn, lerizîna laş, girîn an bilêvkirina hevokên neasayî bi tenê delîla desteserkirina mirovan e?
Li gorî zanistê, ev cure bertek dikarin di bin bandora telqînê, fikara giran, şert û mercên hestyarî, cudabûna derûnî û faktorên din de çêbibin. Di hin rewşan de jî îhtîmala nexweşiyên sinirî an derûnîbijîşkî heye.
Bêguman, rêbaza ezmûnî li ser bingehê hebûn an nebûna heyînên nepenî biryareke teqez nade; lê îdiaya diyarkirî ya kesekî ku cin teşxîs dike û ji laşê kesekî din derdixe, divê bêyî delîlên bawerbar wekî rastiyeke îsbatkirî neyê pêşkêşkirin.
Ya girîngtir ew e ku tu kes nikare bi hinceta van îdîayan nexweşekî lê bide, bitirsîne, bişewitîne, bixeniqîne an jî wî ji dermankirinê bêpar bihêle.
Dema minber dibe alîkarê geşbûna bazara falbêjan
Berpirsiyariya melayan di vê mijarê de gelek giran e. Gel baweriya xwe bi minberê tîne û gotinên xetîbê tenê wekî nêrîneke kesane nabîne; belkî dibe ku wan wekî gotinên ku li ser bingeha olê hatine avakirin qebûl bike.
Dema ku xetîbek bêyî delîlên bawerbar behsa girêdana bextê mirov, tilîsma veqetandinê, cinê evîndar, desteserkirin û destwerdana heyînên nenîşbar di jiyana mirovan de dike, dibe ku bêyî ku bixwaze, bibe sedema xurtkirina van baweriyan.
Di wisa rewşekê de, falbêj û dua-nivîs derfetê dibînin ku ji fikarên mirovan sûdê werbigirin. Kesek ku di zewacê de rastî pirsgirêkan tê, diçe li benda vekirina bextê xwe dibe; malbateke ku nakokî tê de heye, li dû peydakirina tilîsma veqetandinê dikeve û nexweşek ku ji fikar an nexweşiyeke laşî êşê dikişîne, li şûna seredana bijîşk, dikeve nav civînên dubare yên derxistina cinan.
Encama vê rewşê tenê zirara aborî nîne; belkî dikare zirarê bide têkiliyên malbatî, baweriya civakî, tenduristiya derûnî û heta jiyana mirovan.
Dua, xwendina Qur’anê û rûqiyeya rewa dikarin li gel dermankirina bijîşkî û derûnî werin bikaranîn; lê tu yek ji wan divê cihê teşxîs û dermankirina pisporî negire.
Berpirsiyariya alimên Sunnî di têkoşîna li dijî xurafeyan de
Civaka Sunnî xwedî mîrateyeke dewlemend e di warê fiqh, hedîs, tefsîr, kelam û aqilaniya zanistî de. Kesayetiyên wekî Îmam Ebû Henîfe, Îmam Şafiî, Îmam Ghezalî, Îmam Newewî, Fehr Razi û Îbn Xeldûn, her yek ji wan nûnertiya beşekê ji vê kevneşopiya zanistî û zanînê dikin.
Ne guncav e ku civakeke xwedî vê paşxaneya dîrokî li hember belavbûna baweriyên bêbingeh û îdîayên ku nayên vekolînkirin bêdeng bimîne.
Îmamê mizgeftê û xetîb divê bizane ku her gotineke ji minberê tê gotin dikare bandorê li ser biryarên mirovan bike. Divê ew di navbera metna olî, şiroveya kesane, vegotineke bawerbar, mijareke nakokî û îdiayeke bêîsbat de cudahiyê bike.
Navendên zanistên olî jî divê li gel hînkirina fiqh û hedîsan, asta zanîna zanistî, naskirina psîkolojiya giştî û têgihiştina zirarên civakî xurt bikin.
Melayê hişyar ew nîne ku ji bo her pirsgirêka mirovan sedemeke nepenî pêşkêş bike; belkî ew kes e ku bi zanîna olî û nasîna rastiyên jiyanê, rêya rast a çareserkirina pirsgirêkan nîşanî wan dide.
Gotina dawî; ol ji bo rizgarkirina mirovan ji tirsê ye, ne ji bo dîlgirtina wan di xurafeyan de
Parastina rûqiyeya şer‘î, parastina Qur’anê û duayê ye; lê parastina Qur’an û duayê nayê wê wateyê ku divê her kesê ku bi navê rûqiyeyê îdiaya nasîna cinan û derxistina wan dike, were pejirandin.
Divê em di navbera dua û dermankirinê, bawerî û xurafe, baweriya bi cîhana nepenî û îdiaya xwedîbûna zanîna nepenî de cudahiyê bikin.
Îslam mirovan vedixwîne ku xwe bispêrin Xwedê; lê xwe spartina Xwedê nayê wê wateyê ku mirov aqil, zanist û sedemên xwezayî li paş xwe bihêle. Mûminek dikare dua bike û di heman demê de ji bo dermankirina nexweşiyê seredana bijîşk bike; dikare xwe bi Qur’anê biparêze û di heman demê de ji psîkolog û pisporan alîkariyê bixwaze.
Divê minbera mizgeftê nebibe platformeke propagandekirina falbêjiyê, îdiayên derxistina cinan û çêkirina tirsê di civakê de.
Heke melayek li şûna hişyarî û agahdarkirinê, tirsên nenas ên mirovan xurt bike, bêyî ku bixwaze rê li ber wan kesan vedike ku ji nezanî û fikarên mirovan sûdê werdigirin.
Civaka Sunnî hewceyê melayên hişyar, lêkolîner, berpirsiyar û aqilperest e; melayên ku li şûna teşxîsên bêdelîl, mirovan nêzî rastî û zanînê dikin.
Rûqiyeya şer‘î dua ji bo xwestina şifayê ji Xwedê ye; ne destûra îdiaya serdestbûna li ser cîhana nepenî ye. Alimê olî divê ronahiya aqilaniyê vêxe, ne ku bêyî ku bixwaze bazara xurafeyan geş bike.
Çavkanî û referans:
- Qur’ana Pîroz: Sûreya Beqere, ayeta 102; Sûreya A‘rafê, ayetên 116–122; Sûreya Taha, ayetên 66–69; Sûreya Cin; Sûreya Îsraê, ayeta 36.
- Mislim ibn Hecac Nîşabûrî, Sehîha Muslim, Kitêba Selamê, babê rewayiya rûqiyeyê heke tê de şir k tune be, hedîsa 2200.
- Rooney, Tessa û hevkarên wê, «Bandora Noseboyê li ser encamên tenduristiyê: vekolîneke sîstematîk û metanalîz», Kovara Psîkolojiya Tenduristiyê, cild 43, hejmar 1, sala 2024, rûpel 41–57.
- Saunders, Cosette û hevkarên wê, «Bandora fêrbûna civakî li ser diyardeya Noseboyê: vekolîneke sîstematîk û metanalîz», Kovara Vekolînên Psîkolojiya Tenduristiyê, cild 18, hejmar 4, sala 2024, rûpel 934–953.
- Eskandarova, Nazila, «Şirovekirina klînîkî ya îdiaya desteserkirina ji aliyê cinan ve û çarçewakirina çandî ya nexweşiya derûnî», Kovara Lênêrîna Ruhî û Şêwirmendiyê, cild 76, hejmar 4, sala 2022, rûpel 245–253.
- Lee, J. K. û hevkarên wê, «Desteserkirin û cin», Kovara Komeleya Qraliyetî ya Bijîşkiyê, sala 2005, cild 98, rûpel 351–353.
- Fehr Razi, Mihemed ibn Omer, Mefatîhu’l-Ğeyb, şiroveya ayeta 102 a Sûreya Beqere.
- Îbn Xeldûn, Ebdulrehman, Pêşgotina Îbn Xeldûn, beşên têkildarî sihir, tilîsman û zanistên nepenî.
Your Comment