Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x.) – ABNA –Hucet-ul- Îslam wel Mûslimîn Mihemed Mehdî Mandegârî, di axaftina xwe ya şeva borî de li meclisa zanistên olî ya Herema Xanima Kerametê, diyar kir ku dayik ji destpêka pêkhatina nûtfeyê heta dawiya jiyana zarokê xwe lê miqate ye, da ku tu zirar negihîje wî. Wî got: «Di lêmiqatebûna zarokan de hin mijar ji yên din pêşîntir in. Dayik divê erk û hesta xwe ya lêmiqatebûnê li gorî van pêşîniyan rêk bixe.»
Axaftvanê Herema Xanima Kerametê, bi îşarekirina ku li gorî hînkirinên Qur’anê sê cureyên jiyanê ji bo mirovan hene, got: «Cureya yekem jiyana nebatan e. Di vê astê de mirov di rêza nebatan de ye. Ger dayik tenê balê bikişîne ser jiyana nebatiya zarokê xwe û ji vê qonaxê derbas nebe, wê erkê xwe yê bingehîn pêk neanîbe.»
Mandegârî tekez kir ku jiyana heywanî cureya duyemîn a jiyana mirovan e û got: «Ger dayik tenê bixwaze kêf û xweşiyên zarokê xwe peyda bike, ev yek dê sûdekê nede; ji ber ku kesên din dikarin sûdê ji wî zarokî bistînin. Ji ber vê yekê, erkê sereke yê dayikê tenê bi van her du cureyên jiyanê ve sînordar nabe.»
Mamosteyê hawzeya zanistên olî bi bîrxistina ayeta 24’an a Sûreya Enfalê got ku di vê ayetê de behsa cureya sêyemîn a jiyana mirovan hatiye kirin, ku wekî «jiyana pak» tê naskirin. Wî diyar kir ku di rastiyê de erkê sereke yê dayikan têkildarî vê cureya jiyanê ye.
Wî her wiha got: «Mirin ji bo jiyana nebatan û heywanan e. Laşê axakî yê mirov di bin axê de tê veşartin, lê jiyana pak a mirov mirinê nas nake. Di ayetên 154’ê yên Sûreya Beqere û 169’an yên Sûreya Alî Îmranê de jî ev mijar hatiye behskirin.»
Wî got ku dema mirov digihîje jiyana pak û manewî, êdî namire û tenê laşê wî yê axakî tê veşartin. Ji ber vê yekê, li gorî ayetên Qur’ana Pîroz, pêxemberên Xwedê, Îmamên Masûm, şehîd û alimên baş ji ber gihîştina wan bi jiyana pak re heta hetayê zindî ne.
Mandegârî tekez kir ku ger dayikan bikaribin, mîna Hz. Ummul-Benîn (s.x.), pêşengiya van sê taybetmendiyên jiyana pak bikin, di rastiyê de karîne zarokên xwe baş perwerde û biparêzin.
Axaftvanê Herema Xanima Kerametê diyar kir ku jiyana pak xwedî sê bingehên sereke ye û got ku Xwedê di ayeta 59’an a Sûreya Nîsaê de behsa taybetmendiya yekem kiriye: «Îtaeta Xwedê, Pêxemberê Xwedê û weliyê Xwedê.»
Wî zêde kir: «Ger dayikek bikaribe zarokê xwe bi awayekî perwerde bike ku li hember weliyê Xwedê serî bitewîne, di rastiyê de karîye wî bigihîne jiyana pak. Hz. Ummul-Benîn (s.x.) çar kur perwerde kirin ku hem ji Xwedê re û hem jî ji weliyê Xwedê re bi temamî pabend bûn û di rêza Seyîd el-Şuheda de şehîd bûn.»
Mandegârî bi bîrxistina taybetmendiya duyemîn a jiyana pak got: «Xizmeta xelkê Xwedê. Mirovek ku pişta kesên lawaz negire û ji çareserkirina pirsgirêkên wan re alîkar nebe, nikare mirovê rastîn be û dê nikaribe bigihîje jiyana pak.»
Axaftvanê Herema Xanima Kerametê diyar kir ku taybetmendiya sêyemîn a gihîştina jiyana pak, alîkarî û piştgiriya dînê Xwedê ye. Ji ber vê yekê, zarok divê bi armanca alîkarîkirina dînê Xwedê bên perwerdekirin.
Your Comment