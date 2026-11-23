Ev duyemîn êrişa sayberî ya li ser FBI’yê di mehên raborî da ye. Herwiha Wezareta Çandiniyê ya Amerîkayê jî bûye armanca êrişa hekerî û îhtimala destgihîştina êrişkeran bi agahiyên hesas ên vê wezaretê û pergala peredana piştgirîyên darayî yên bo cotkaran hatiye hilêxistin.
23 November 2026 - 11:48
News ID: 1893923
Source: Kurdpress
FBI’ya Amerîkayê dîsa bû armanca êrişa sayberî; vê carê bingeha daneyên tawanan a vê saziyê hat armancgirtin; Wezareta Çandiniyê ya vî welatî jî bûye armanca êrişa hekerî.
Your Comment