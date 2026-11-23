Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Xizmeta Tirkiyeyê –Heyeta Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Partî) di daxuyaniyekê de ragihand ku di 22ê Mijdara 2026an de li Girava Îmraliyê bi Abdullah Öcalan, rêberê girtî yê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), re hevdîtinek pêk aniye. Heyetê di daxuyaniya xwe de hûrguliyên vê hevdîtinê û nirxandinên Öcalan li ser pêvajoya «Aştiyê û Civaka Demokratîk», cihê Kurdan di Komara Tirkiyeyê de û girîngiya reformên qanûnî û siyasî eşkere kir.
Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku Öcalan di meha borî de biriye cihêkî nû ku di nav kompleksa Girtîgeha Îmraliyê de hatiye avakirin. Endamên heyetê vê guhertinê ji aliyê baştirkirina şert û mercên jiyana wî û derfetên xebata wî ve erênî nirxandine. Lê wan tekez kiriye ku divê niha derfetên pêwendiyê yên pêwîst ji wî re bên peyda kirin, da ku bikaribe encamên du salên xebatên xwe yên li ser hevjiyana dîrokî û aştiya di navbera Tirkan û Kurdan de, rasterast û bi awayekî berfireh bi raya giştî û çapemeniyê re parve bike.
Heyeta DEM Partiyê her wiha li ser girîngiya çalakbûna mekanîzmayên ku di çarçoveya qanûna têkildarî pêvajoya aştiyê de hatine pêşbînîkirin û amadekirina bingeha hiqûqî ya pêwîst tekez kiriye. Li gorî vê heyetê, Öcalan jî biryardar e ku di vê qonaxa niha de, xebatên xwe di pozîsyona koordînatorê aştiyê de û di warê kûrkirina siyasîbûnê de bidomîne.
Öcalan di nirxandina xwe ya rewşa siyasî ya Tirkiyeyê de, qonaxa niha wekî demek bi potansiyela bilind a pratîkî û xalek vegerê di dîroka Komara vê welatê de binav kiriye. Wî got ku derbasbûna vê qonaxê û ketina serdemeke nû, hewceyî baldarî û xebateke berfireh di hemû waran de ye. Her wiha divê xetereyên li pêş me jî baş bên nasîn.
Wî bi îşaretkirina rewşa siyasî ya Tirkiyeyê hişyarî da ku siyaset divê nekeve xeleka zext, provokasyon û bertekên dijber. Li gorî wî, heke ev rewş bibe sedema astengkirina qada siyasî, wê hingê îhtîmala ku hêzên li derveyî çarçoveya demokrasiyê, mîna ya ku di qonaxên cuda yên dîroka Komara Tirkiyeyê de hatiye dîtin, ji bo çalakiyên xwe derfet bibînin, zêde dibe.
Öcalan got ku armanca sereke ya van hêzan her dem hêzên parêzvanê aşitî û demokrasiyê, bi taybetî Kurdan, bûye. Li gorî wî, ev hêz dixwazin qadên siyasî û civakî hilweşînin. Wî bi îşaretkirina kapasîteya pêvajoya aştiyê ya ji bo veguherîna Tirkiyeyê û herêmê tekez kir ku hin navend hîn jî dixebitin vê pêvajoyê têk bibin. Li gorî wî, awayê herî bibandor ê pêşîgirtina li van hewldanan, xurtkirina pêvajoya aştiyê bi mafên demokratîk û siyaseta azad e.
Rêberê girtî yê PKK’ê pirsgirêka Kurd wekî pirsgirêkeke demokratîk binav kir û got ku hewldana dîrokî ya ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê hem ji bo hemû komên siyasî û civakî yên Tirkiyeyê bi feyde ye, hem jî li dijî hişmendiya nijadperest û çalakiyên derbeyî ye.
Wî her wiha tekez kir ku siyaseteke demokratîk nikare li ser bingeha bûyer û têkiliyên rojane were birêvebirin; belkî pêdivî bi bernameyeke lihevhatî û li ser bingehên prensîban heye. Li gorî wî, divê hêzên siyasî li ser bingeha prensîbên hevpar bi hev re têkilî daynin û qada siyasî jî divê karîn û şiyana xwe ya hilberandin û belavkirina demokrasiyê nîşan bide.
Öcalan di beşeke din a axaftinên xwe de, dadwerî, serweriya qanûnê û demokrasiyê daxwazên hemû gelên Tirkiyeyê, ne tenê Kurdan, bi nav kir. Wî got ku Kurdan aşitî, biratiyê û beşdariya tam di Komara Tirkiyeyê de dixwazin.
Wî diyar kir ku beşdariya Kurdan di Komarê de tenê dema gengaz e ku li ser bingeheke demokratîk û garantîkirî ava bibe û nasnameyên hemû gelan di wê çarçoveyê de bên naskirin. Wî li dijî wan hêzên ku nêrîneke teng li hember têgeha Komarê digirin, rexne kir û got ev hêz bi nêzîkatiyeke yekdestdar dixwazin avahiya siyasî teng bihêlin. Lê belê, Komareke demokratîk dikare Tirkiyeyê xurtir bike û bibe model ji bo welatên din ên herêmê.
Öcalan her wiha bi rexnekirina hin rewşên heyî yên di girtîgehên Tirkiyeyê de, di nav de mirina girtiyan, tiştê ku wî wekî şewitandin an bêbandorkirina dema cezayê ku girtiyan derbas kiriye bi rêya bêparhiştina wan ji mafê azadiya şertî binav kir û her wiha sepandina pêvajoyên cuda di girtîgehên cihê de, got ku ev kiryar di şert û mercên niha de nayên rewa kirin û qebûl kirin û di hundirê xwe de provokasyon li dijî pêvajoya aştiyê dihewînin.
Wî di domê de avakirina civakeke demokratîk wekî garantîkirina dahatûyeke azad û wekhev ji bo hemû gelan û baweriyên olî û îtîqadî yên ku li Tirkiyeyê dijîn, destnîşan kir. Wî tekez kir ku nêzîkatiya wî û tevgera wî ya siyasî li hember hemû mijaran, di nav de baweriyên olî jî, li ser vê bingehê hatiye avakirin.
Öcalan got armanc ew e ku avahiyeke civakî were avakirin ku tê de kes bikaribin çanda xwe bi azadî bijîn, bi ewlehî xwedî mafên xwe bin û ev maf di çarçoveya prensîb û saziyên demokratîk de bên misogerkirin.
Wî di dawiya axaftinên xwe de tekez kir ku ew bi hevkariya hemû demokratên ku bawer dikin Tirkiye dikare bi garantîkirina cihê qanûnî yê Kurdan wekî yek ji hêmanên resen ên damezrînerên xwe li Rojhilata Navîn bibe model, armanca xwe gihîştina Komareke Demokratîk kiriye.
Daxuyaniya heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê di 23ê Mijdara 2026an de hatiye weşandin û ji aliyê endamên vê heyetê ve hatiye îmzekirin.
……..
Dawiya Peyam/
Your Comment