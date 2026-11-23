Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Sadiq Tewekolî Mehr di civîna giştî ya Encumena Îslamî ya Bajarê Urmiyê de ragihand:
Bernameya Kurdî beriya rawestandina wê jî ji aliyê şêwaz û naverokê ve hewceyê ji nû ve
nirxandin û nûvekirinê bû; lê niha ew bernameya sînordar jî hatiye rawestandin û di rastiyê de êdî bernameyeke Kurdî ya domdar tune ye.
Tewkelî Mehr zêde kir ku hêvî tê kirin rêveberiya Radyoyê û Televîzyona parêzgehê vê mijarê binirxîne û ji bo hilberîna bernameyeke balkêş, profesyonel û li gorî hewcedariyên temaşevanan gavên pêwîst bavêje.
Wî her wiha hilberîna naverokeke bi nirx û bandor ji bo ravekirina mijarên çandî, olî û neteweyî û danîna têkiliyê bi nifşa ciwan re pêwîst da zanîn.
Sekreterê duyem ê Encumena Îslamî ya Bajarê Urmiyê, bi tekezî li ser cihê encumenê wek parlamentoya herêmî, got ku endamên encumenê ji wan kesên sereke ne ku daxwaz û gilî-gazinên gel radigihînin û bi pirsgirêkên taxan baş dizanin. Wî destnîşan kir ku sînordariyên hilbijartinê divê bibe sedema derxistina wan a tevahî ji nîşandana çalakiyên wan di medyayê de ne.
……….
Dawiya Peyam
Your Comment